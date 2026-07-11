"Moana" thu 4,5 triệu USD trước ngày công chiếu chính thức

Phiên bản live-action của "Moana" đã chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ với 4,5 triệu USD doanh thu từ các suất chiếu sớm tối thứ Năm, mở màn cho cuộc đua phòng vé cuối tuần.

Theo dự báo, bộ phim của Disney có thể đạt doanh thu từ 60-65 triệu USD trong ba ngày đầu công chiếu. Tuy nhiên, một số đơn vị theo dõi phòng vé lại đưa ra mức dự báo thận trọng hơn, chỉ khoảng 40 triệu USD.

Phiên bản mới chuyển thể từ bộ phim hoạt hình đình đám phát hành năm 2016, với Catherine Laga'aia đảm nhận vai Moana và Dwayne Johnson trở lại trong vai vị thần Maui. Đây là dự án live-action mới nhất nằm trong chiến lược làm lại các tác phẩm hoạt hình kinh điển của Disney.

Phiên bản live-action của "Moana" đã chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ với 4,5 triệu USD doanh thu từ các suất chiếu sớm tối thứ Năm, mở màn cho cuộc đua phòng vé cuối tuần.

Nếu doanh thu mở màn không đạt kỳ vọng, "Moana" sẽ phải đối mặt với áp lực lớn bởi kinh phí sản xuất lên tới 250 triệu USD, chưa kể chi phí quảng bá trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, thị trường quốc tế được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng khi bộ phim được dự đoán có thể thu thêm khoảng 70-75 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên.

Doanh thu từ suất chiếu sớm của "Moana" được đánh giá tương đương nhiều tác phẩm từng ra mắt trước đây. Con số 4,5 triệu USD gần với mức 5,2 triệu USD của "Lightyear" và 4,7 triệu USD của "Ghostbusters: Frozen Empire". Sau đó, "Lightyear" khởi đầu với 50,6 triệu USD trong tuần đầu tiên, còn "Ghostbusters: Frozen Empire" đạt 45 triệu USD.

Giới quan sát cũng cho rằng thời điểm phát hành có thể ảnh hưởng đến sức hút của "Moana". Bộ phim ra mắt chỉ hai năm sau thành công vang dội của "Moana 2", tác phẩm từng vượt ngoài kỳ vọng khi đạt doanh thu 225 triệu USD trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và cán mốc doanh thu tỷ USD trên toàn cầu.

Trong khi đó, phần phim hoạt hình "Moana" phát hành năm 2016 cũng là một thành công lớn của Disney với doanh thu toàn cầu 680 triệu USD, trong đó tuần mở màn đạt 56 triệu USD.

Nếu kết quả cuối tuần không như mong đợi, "Moana" có thể gia nhập nhóm các bản live-action của Disney có doanh thu mở màn khiêm tốn như "Dumbo" (45 triệu USD năm 2019) hay "Bạch Tuyết" (42 triệu USD năm 2025), thay vì lặp lại thành công của những bom tấn như "Lilo & Stitch", "Vua sư tử" hay "Người đẹp và Quái vật", đều mở màn với hơn 100 triệu USD.

Cùng thời điểm, thị trường Bắc Mỹ còn đón nhận sự xuất hiện của "Evil Dead Burn", phần thứ sáu của loạt phim kinh dị do Warner Bros. phát hành. Bộ phim thu 2,3 triệu USD từ các suất chiếu sớm và được dự báo đạt 15-20 triệu USD trong tuần đầu, với kinh phí sản xuất khoảng 20 triệu USD.

Ngoài ra, "The Invite" của A24 được kỳ vọng mang về 4-5 triệu USD khi mở rộng phát hành trên toàn quốc. Quán quân phòng vé tuần trước "Minions & Monsters" được dự báo thu thêm 17-22 triệu USD trong tuần chiếu thứ hai, còn "Toy Story 5" hướng tới mức doanh thu 18-20 triệu USD trong tuần công chiếu thứ tư.