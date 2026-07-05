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Phim hay tháng 7 không thể bỏ qua: Spider-Man, Moana trở lại màn ảnh

Chủ Nhật, 07:01, 05/07/2026
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VOV.VN - Đường đua điện ảnh tháng 7 đang nóng lên hơn bao giờ hết với sự đổ bộ của loạt tác phẩm chất lượng cao, từ chuyến phiêu lưu kỳ vĩ của Moana, siêu phẩm The Odyssey cho đến sự trở lại rất được mong đợi của Người Nhện.

"Moana" bản live-action 

phim hay thang 7 khong the bo qua spider-man, moana tro lai man anh hinh anh 1
Nguồn: Disney

Khán giả yêu thích thế giới thần thoại của Disney sẽ được thưởng thức phiên bản live-action của "Moana", dự kiến ra mắt vào ngày 10/7. Được đạo diễn dưới bàn tay tài hoa của Thomas Kail, "Moana" hứa hẹn tái hiện một cách chân thực nhất câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình của nữ anh hùng vùng Polynesia. Đảm nhận vai chính Moana trong phiên bản người thật là gương mặt trẻ triển vọng Catherine Laga’aia, sánh vai cùng siêu sao Dwayne "The Rock" Johnson trong vai á thần Maui quyền năng. Với phần âm nhạc đỉnh cao do Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i và Mark Mancina đồng sáng tác cùng nhạc nền hoành tráng, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm nghe nhìn choáng ngợp và là một trong những bộ phim hay tháng 7 không thể bỏ qua.

The Odyssey - siêu phẩm sử thi mang dấu ấn Christopher Nolan

phim hay thang 7 khong the bo qua spider-man, moana tro lai man anh hinh anh 2
Nguồn: Universal

Vào ngày 17/7, đạo diễn lừng danh Christopher Nolan sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh choáng ngợp với tác phẩm "The Odyssey", được chuyển thể từ bản sử thi Hy Lạp kinh điển. Bộ phim xoay quanh hành trình gian truân của người anh hùng thời hậu chiến tranh thành Troy, do nam tài tử gạo cội Matt Damon thủ vai.

Bộ phim cũng quy tụ dàn sao đình đám hàng đầu Hollywood hiện nay bao gồm Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya và Robert Pattinson. Sự kết hợp đỉnh cao giữa phong cách điện ảnh đặc trưng của Christopher Nolan và cốt truyện thần thoại kinh điển dự báo sẽ nhanh chóng tạo ra thành công toàn cầu cho "The Odyssey".

The Dink - phim đề tài thể thao truyền cảm hứng

phim hay thang 7 khong the bo qua spider-man, moana tro lai man anh hinh anh 3
Nguồn: Apple TV

Tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho những ngày hè, nền tảng trực tuyến Apple TV sẽ chính thức trình làng bộ phim hài thể thao đầy thú vị mang tên "The Dink" vào ngày 24/7. Câu chuyện hài hước xoay quanh Dusty Boyd do Jake Johnson thủ vai, một cựu thần đồng quần vợt sa sút phong độ buộc phải huấn luyện lũ trẻ bướng bỉnh tại câu lạc bộ đồng quê của người cha nghiêm khắc (Chuck do Ed Harris đóng). Để tìm lại sự ủng hộ của cha cũng như hồi phục chấn thương nghiêm trọng của mình, Dusty đã quyết định thử sức với môn pickleball. Cùng với một người cộng sự đáng yêu (do Mary Steenburgen đóng), Dusty tìm lại được niềm say mê thể thao, sẵn sàng tranh tài với các đối thủ để bảo vệ câu lạc bộ. 

Evil Dead Burn - phim kinh dị đẫm máu không dành cho người yếu tim

phim hay thang 7 khong the bo qua spider-man, moana tro lai man anh hinh anh 4
Nguồn: Warner Bros

Ngày 24/7, thương hiệu phim kinh dị "Evil Dead" sẽ quay trở lại màn ảnh bằng phần phim độc lập mới mang tên "Evil Dead Burn". Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Sébastien Vaniček, bộ phim giới thiệu đến công chúng một dàn nhân vật và bối cảnh hoàn toàn mới mẻ, nhưng đồng thời vẫn hứa hẹn sẽ giữ nguyên vẹn chất kinh dị tăm tối, giật gân và đẫm máu đặc trưng, vốn đã làm nên tên tuổi của loạt phim này qua nhiều thập kỷ. Đây chắc chắn là bộ phim hay tháng 7 không thể bỏ qua dành riêng cho những tín đồ của dòng phim kinh dị rùng rợn.

Spider-Man: Brand New Day - sự trở lại của Người Nhện

phim hay thang 7 khong the bo qua spider-man, moana tro lai man anh hinh anh 5
Nguồn: Marvel

Siêu phẩm đầy bùng nổ của mùa hè năm nay là "Spider-Man: Brand New Day", dự kiến đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 31/7. Nam diễn viên Tom Holland sẽ tiếp tục hóa thân vào vai Peter Parker quen thuộc trong dự án điện ảnh do đạo diễn Destin Daniel Cretton dẫn dắt. Kịch bản phim sẽ tiếp nối câu chuyện sau các sự kiện trong "Spider-Man: No Way Home", Peter Parker bắt đầu một chương mới trong cuộc đời sau khi thế giới quên mất anh. Khi Người Nhện cố gắng cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và cuộc sống cá nhân, những mối đe dọa mới xuất hiện có thể thay đổi tương lai của anh mãi mãi.

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Học Hollywood làm phim, điện ảnh Việt đừng biến mình thành "bản sao"

VOV.VN - Sau mùa phim trăm tỷ, bài toán phát triển bền vững của điện ảnh Việt tiếp tục được đặt ra. Tại DANAFF IV, các chuyên gia và nhà làm phim đã chỉ ra những điểm yếu của điện ảnh trong nước, đồng thời phân tích mô hình Hollywood để tìm lời giải cho con đường chuyên nghiệp hóa.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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