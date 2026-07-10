Moana phiên bản live-action đối mặt với thử thách doanh thu phòng vé

Dù được khen là phim hay nhất lịch sử phim live-action của Disney, Moana phiên bản live-action với sự tham gia của Dwayne Johnson và Catherine Laga'aia đóng vai chính đã tạo nên tiếng vang lớn trong tuần đầu ra mắt tại phòng vé nhưng có thể vẫn gặp khó khăn bởi những thách thức về doanh thu.

Bộ phim của đạo diễn Thomas Kail đang nhắm đến doanh thu cuối tuần trong khoảng từ 60 - 65 triệu USD với việc ra mắt tại 3.900 rạp chiếu phim ở thị trường Bắc Mỹ. Con số này đã được điều chỉnh giảm so với tháng trước, khi dự đoán về bộ phim cho thấy doanh thu có thể đạt tới 75 triệu USD hoặc hơn với việc Moana đánh dấu phiên bản làm lại live-action mới nhất của hãng sau thành công vang dội với Lilo & Stitch năm 2025.

Dwayne Johnson trong phim Moana phiên bản live-action của Disney. (Ảnh: Everett Collection)

Với kinh phí sản xuất khổng lồ lên tới 250 triệu USD, Disney cần Moana trở thành lựa chọn giải trí thân thiện với gia đình trong suốt mùa hè này. Bộ phim làm lại từ phim hoạt hình ca nhạc cùng tên năm 2016 của đạo diễn John Musker và Ron Clements, trong đó Johnson lồng tiếng cho á thần Maui cùng với Auli'i Cravalho trong vai Moana. Nội dung phim xoay quanh việc Moana hợp tác với Maui để ngăn chặn một lời nguyền ảnh hưởng đến hòn đảo của gia đình cô.

Phiên bản Moana mới nhận được nhiều lời khen ngợi, nhà phê bình phim hàng đầu David Rooney nhận định rằng: “Phiên bản mới đầy quyến rũ này tự tin đứng vững”. Tuy nhiên, Moana phiên bản line-action mới nhất này chỉ đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 37% trên Rotten Tomatoes.

Disney hy vọng khán giả không cảm thấy nhàm chán với các loạt phim hoạt hình ăn khách, bởi vì Moana 2, phần tiếp theo hoạt hình có sự trở lại của Johnson và Cravalho, mới ra rạp vào tháng 11/2024. Mặc dù ban đầu được lên kế hoạch là một series trên Disney+, bộ phim đã trở thành một bom tấn phim chiếu rạp khi thu về 225 triệu USD tại thị trường nội địa trong 5 ngày dịp Lễ Tạ ơn và vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu. Trong khi đó, Moana bản gốc ra rạp chưa đầy một thập kỷ trước với doanh thu mở màn 82 triệu USD tại thị trường Mỹ trong 5 ngày dịp Lễ Tạ ơn năm 2016 và tổng doanh thu toàn cầu là 643 triệu USD.

“Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tin vào ý kiến ​​kiểu như: Bạn phải đợi 20 năm; Bạn phải đợi 30 năm; Vẫn còn quá sớm… Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ như vậy, không phải vì tôi thiên vị hay vì tôi là người làm phim, mà vì trong phim hoạt hình Moana này có những chủ đề và giá trị có thể được truyền tải rất tốt nếu bạn thấy một cô bé ngoài đời thực trải qua những điều đó”, Dwayne Johnson chia sẻ tại buổi ra mắt phim Moana ở Los Angeles.

Catherine Laga'aia trong Moana. (Ảnh: Walt Disney Studios Motion Pictures/Courtesy Everett Collection)

Phiên bản live-action của Vua Sư Tử do Disney sản xuất năm 2019 vẫn là câu chuyện thành công lớn nhất trong số các tác phẩm làm lại live-action của hãng khi thu về 191 triệu USD tại thị trường Mỹ ngay trong tuần đầu ra mắt. Lilo & Stitch cũng không kém cạnh với doanh thu 146 triệu USD tại Bắc Mỹ vào tháng 5/2025, và đang trên đà đạt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Moana đã trở thành một thương hiệu khá thành công đối với hãng phim. Disney tự hào tuyên bố rằng bộ phim đã thu hút hơn 1,5 tỷ giờ xem trực tuyến trên Disney+, ngoài ra còn bán được hơn 22 triệu món đồ chơi và vượt qua 26 tỷ lượt nghe nhạc trực tuyến.

Những bộ phim thân thiện với gia đình khác cạnh tranh doanh thu khung giờ vàng bao gồm Toy Story 5 của Disney đã vượt mốc 800 triệu USD trên toàn cầu ngay trước cuối tuần thứ tư công chiếu, và Minions & Monsters của Universal với doanh thu nội địa thấp nhất đối với một tác phẩm thuộc loạt phim Despicable Me.

Những thăng trầm trong doanh thu phòng vé mùa hè này cho thấy khán giả có thể sẽ có xu hướng ưa thích những bộ phim đã vắng mặt trên màn ảnh rộng lâu hơn. Supergirl của DC Studios trở thành một trong những thất bại lớn nhất mùa này khi Warner Bros phát hành ngày 26/6, chỉ một năm sau khi Superman ra rạp. Thêm vào đó, Minions & Monsters ra mắt hai năm sau Despicable Me 4 năm 2024, vốn là sự tiếp nối của Minions: The Rise of Gru năm 2022.