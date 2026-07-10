English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Moana phiên bản live-action đối mặt với thử thách doanh thu phòng vé

Thứ Sáu, 14:50, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dwayne Johnson trở lại với vai Maui trong phiên bản live-action (người thật đóng) của Disney dựa trên bộ phim hoạt hình gốc năm 2016, bộ phim hoạt hình gần đây nhất đã tạo nên cơn sốt lớn với Moana 2 hồi năm 2024.

Dù được khen là phim hay nhất lịch sử phim live-action của Disney, Moana phiên bản live-action với sự tham gia của Dwayne Johnson và Catherine Laga'aia đóng vai chính đã tạo nên tiếng vang lớn trong tuần đầu ra mắt tại phòng vé nhưng có thể vẫn gặp khó khăn bởi những thách thức về doanh thu.

Bộ phim của đạo diễn Thomas Kail đang nhắm đến doanh thu cuối tuần trong khoảng từ 60 - 65 triệu USD với việc ra mắt tại 3.900 rạp chiếu phim ở thị trường Bắc Mỹ. Con số này đã được điều chỉnh giảm so với tháng trước, khi dự đoán về bộ phim cho thấy doanh thu có thể đạt tới 75 triệu USD hoặc hơn với việc Moana đánh dấu phiên bản làm lại live-action mới nhất của hãng sau thành công vang dội với Lilo & Stitch năm 2025.

moana phien ban live-action doi mat voi thu thach doanh thu phong ve hinh anh 1
Dwayne Johnson trong phim Moana phiên bản live-action của Disney. (Ảnh: Everett Collection)

Với kinh phí sản xuất khổng lồ lên tới 250 triệu USD, Disney cần Moana trở thành lựa chọn giải trí thân thiện với gia đình trong suốt mùa hè này. Bộ phim làm lại từ phim hoạt hình ca nhạc cùng tên năm 2016 của đạo diễn John Musker và Ron Clements, trong đó Johnson lồng tiếng cho á thần Maui cùng với Auli'i Cravalho trong vai Moana. Nội dung phim xoay quanh việc Moana hợp tác với Maui để ngăn chặn một lời nguyền ảnh hưởng đến hòn đảo của gia đình cô.

Phiên bản Moana mới nhận được nhiều lời khen ngợi, nhà phê bình phim hàng đầu David Rooney nhận định rằng: “Phiên bản mới đầy quyến rũ này tự tin đứng vững”. Tuy nhiên, Moana phiên bản line-action mới nhất này chỉ đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 37% trên Rotten Tomatoes.

Disney hy vọng khán giả không cảm thấy nhàm chán với các loạt phim hoạt hình ăn khách, bởi vì Moana 2, phần tiếp theo hoạt hình có sự trở lại của Johnson và Cravalho, mới ra rạp vào tháng 11/2024. Mặc dù ban đầu được lên kế hoạch là một series trên Disney+, bộ phim đã trở thành một bom tấn phim chiếu rạp khi thu về 225 triệu USD tại thị trường nội địa trong 5 ngày dịp Lễ Tạ ơn và vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu. Trong khi đó, Moana bản gốc ra rạp chưa đầy một thập kỷ trước với doanh thu mở màn 82 triệu USD tại thị trường Mỹ trong 5 ngày dịp Lễ Tạ ơn năm 2016 và tổng doanh thu toàn cầu là 643 triệu USD.

“Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tin vào ý kiến ​​kiểu như: Bạn phải đợi 20 năm; Bạn phải đợi 30 năm; Vẫn còn quá sớm… Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ như vậy, không phải vì tôi thiên vị hay vì tôi là người làm phim, mà vì trong phim hoạt hình Moana này có những chủ đề và giá trị có thể được truyền tải rất tốt nếu bạn thấy một cô bé ngoài đời thực trải qua những điều đó”, Dwayne Johnson chia sẻ tại buổi ra mắt phim Moana ở Los Angeles.

moana phien ban live-action doi mat voi thu thach doanh thu phong ve hinh anh 2
Catherine Laga'aia trong Moana. (Ảnh: Walt Disney Studios Motion Pictures/Courtesy Everett Collection)

Phiên bản live-action của Vua Sư Tử do Disney sản xuất năm 2019 vẫn là câu chuyện thành công lớn nhất trong số các tác phẩm làm lại live-action của hãng khi thu về 191 triệu USD tại thị trường Mỹ ngay trong tuần đầu ra mắt. Lilo & Stitch cũng không kém cạnh với doanh thu 146 triệu USD tại Bắc Mỹ vào tháng 5/2025, và đang trên đà đạt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Moana đã trở thành một thương hiệu khá thành công đối với hãng phim. Disney tự hào tuyên bố rằng bộ phim đã thu hút hơn 1,5 tỷ giờ xem trực tuyến trên Disney+, ngoài ra còn bán được hơn 22 triệu món đồ chơi và vượt qua 26 tỷ lượt nghe nhạc trực tuyến.

Những bộ phim thân thiện với gia đình khác cạnh tranh doanh thu khung giờ vàng bao gồm Toy Story 5 của Disney đã vượt mốc 800 triệu USD trên toàn cầu ngay trước cuối tuần thứ tư công chiếu, và Minions & Monsters của Universal với doanh thu nội địa thấp nhất đối với một tác phẩm thuộc loạt phim Despicable Me.

Những thăng trầm trong doanh thu phòng vé mùa hè này cho thấy khán giả có thể sẽ có xu hướng ưa thích những bộ phim đã vắng mặt trên màn ảnh rộng lâu hơn. Supergirl của DC Studios trở thành một trong những thất bại lớn nhất mùa này khi Warner Bros phát hành ngày 26/6, chỉ một năm sau khi Superman ra rạp. Thêm vào đó, Minions & Monsters ra mắt hai năm sau Despicable Me 4 năm 2024, vốn là sự tiếp nối của Minions: The Rise of Gru năm 2022.

moana.jpg

"Moana" được khen hay nhất lịch sử phim live-action Disney

VOV.VN - Phiên bản live-action của "Moana" đang nhận nhiều lời khen khi được đánh giá là một trong những bản làm lại thành công nhất của Disney. Bộ phim không chỉ giữ được tinh thần của tác phẩm hoạt hình gốc mà còn tạo dấu ấn nhờ phần hình ảnh, âm nhạc và diễn xuất.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Đặc vụ Kim tái khởi động” vươn số 1 Netflix toàn cầu sau chưa đầy 2 tuần
“Đặc vụ Kim tái khởi động” vươn số 1 Netflix toàn cầu sau chưa đầy 2 tuần

VOV.VN - Chỉ sau chưa đầy hai tuần phát hành, “Đặc vụ Kim tái khởi động” không chỉ thống trị bảng xếp hạng Netflix toàn cầu mà còn tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc với rating vượt 20%.

“Đặc vụ Kim tái khởi động” vươn số 1 Netflix toàn cầu sau chưa đầy 2 tuần

“Đặc vụ Kim tái khởi động” vươn số 1 Netflix toàn cầu sau chưa đầy 2 tuần

VOV.VN - Chỉ sau chưa đầy hai tuần phát hành, “Đặc vụ Kim tái khởi động” không chỉ thống trị bảng xếp hạng Netflix toàn cầu mà còn tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc với rating vượt 20%.

Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim
Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim

VOV.VN - Mặc dù ra mắt ở vị trí số 1 tại thị trường Bắc Mỹ, Minions & Monsters đã không có được cái kết viên mãn như mong đợi ở Hollywood trong tuần ra mắt. Ở thị trường nước ngoài tin tức khả quan hơn sau khi mở rộng sang 71 thị trường.

Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim

Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim

VOV.VN - Mặc dù ra mắt ở vị trí số 1 tại thị trường Bắc Mỹ, Minions & Monsters đã không có được cái kết viên mãn như mong đợi ở Hollywood trong tuần ra mắt. Ở thị trường nước ngoài tin tức khả quan hơn sau khi mở rộng sang 71 thị trường.

Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ
Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ

VOV.VN - Trong nhiều tháng, DC Studios biết rằng bộ phim Supergirl không hiệu quả. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 khi hãng phim thử nghiệm bản dựng của chính mình so với bản dựng của đạo diễn Craig Gillespie.

Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ

Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ

VOV.VN - Trong nhiều tháng, DC Studios biết rằng bộ phim Supergirl không hiệu quả. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 khi hãng phim thử nghiệm bản dựng của chính mình so với bản dựng của đạo diễn Craig Gillespie.

30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story
30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story

VOV.VN - Sau hơn 3 thập kỷ, Tom Hanks vẫn là giọng nói của Woody - chàng cao bồi đã lớn lên cùng nhiều thế hệ khán giả. Thành công của “Toy Story 5” không chỉ khẳng định sức sống của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng nhất Pixar mà còn cho thấy mối gắn bó hiếm có giữa một diễn viên và nhân vật đã trở thành biểu tượng văn

30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story

30 năm làm Woody, Tom Hanks trở thành một phần của Toy Story

VOV.VN - Sau hơn 3 thập kỷ, Tom Hanks vẫn là giọng nói của Woody - chàng cao bồi đã lớn lên cùng nhiều thế hệ khán giả. Thành công của “Toy Story 5” không chỉ khẳng định sức sống của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng nhất Pixar mà còn cho thấy mối gắn bó hiếm có giữa một diễn viên và nhân vật đã trở thành biểu tượng văn

Khán giả đổ xô đến rạp, "Toy Story 5" thắng lớn toàn cầu
Khán giả đổ xô đến rạp, "Toy Story 5" thắng lớn toàn cầu

VOV.VN - Sau cuối tuần công chiếu đầu tiên, Toy Story 5 thu về 312 triệu USD trên toàn cầu, trở thành phim có màn ra mắt lớn nhất năm 2026. Tại Việt Nam, bộ phim hoạt hình của Pixar cũng nhanh chóng vượt mốc 13 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp.

Khán giả đổ xô đến rạp, "Toy Story 5" thắng lớn toàn cầu

Khán giả đổ xô đến rạp, "Toy Story 5" thắng lớn toàn cầu

VOV.VN - Sau cuối tuần công chiếu đầu tiên, Toy Story 5 thu về 312 triệu USD trên toàn cầu, trở thành phim có màn ra mắt lớn nhất năm 2026. Tại Việt Nam, bộ phim hoạt hình của Pixar cũng nhanh chóng vượt mốc 13 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc