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“Mưa đỏ”, “Địa đạo” cùng 9 phim Việt được chiếu miễn phí tại Hải Phòng

Thứ Bảy, 09:41, 14/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 21-23/11, khán giả Hải Phòng có cơ hội thưởng thức miễn phí 11 bộ phim Việt Nam, trong đó có “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Tử chiến trên không”, “Mang mẹ đi bỏ”... Chương trình còn tổ chức các buổi giao lưu với đạo diễn, diễn viên và ê-kíp làm phim.

Trong khuôn khổ Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí dành cho công chúng từ ngày 21-23/11/2026.

Theo ban tổ chức, 11 bộ phim Việt Nam sẽ được giới thiệu qua 22 suất chiếu tại hai địa điểm gồm Rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và Rạp Thống Nhất (phường Hải Dương). Đây đều là những tác phẩm đã phát hành tại rạp, thuộc nhiều thể loại và đề tài khác nhau.

Danh sách phim gồm: “Trại buôn người”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Cục vàng của ngoại”, “Anh hùng”, “Mưa đỏ”, “Bảy tiên”, “Ốc mượn hồn”, “Truy tìm Long Diên Hương”, “Tử chiến trên không”, “Hẹn em ngày nhật thực” và “Mang mẹ đi bỏ”.

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Đáng chú ý, chương trình có sự góp mặt của những tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh như “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, bên cạnh phim hành động “Tử chiến trên không”. Trong khi đó, “Cục vàng của ngoại”, “Mang mẹ đi bỏ” mang đến những câu chuyện về tình cảm gia đình và các mối quan hệ trong đời sống.

Việc lựa chọn các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ lịch sử, chiến tranh đến tâm lý, gia đình, hành động và những vấn đề xã hội, giúp khán giả có thêm lựa chọn khi đến rạp. Đây cũng là dịp để công chúng nhìn lại những bộ phim Việt đã ra mắt trong thời gian qua.

Lễ khai mạc chương trình chiếu phim dự kiến diễn ra lúc 9h30 ngày 21/11 tại Rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng. Các suất chiếu tiếp tục được tổ chức trong 3 ngày 21, 22 và 23/11 tại hai cụm rạp.

Không chỉ được xem phim miễn phí, khán giả còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các thành viên đoàn phim sau một số suất chiếu.

Tại những buổi giao lưu, công chúng có thể tìm hiểu thêm về quá trình thực hiện tác phẩm, câu chuyện hậu trường, trải nghiệm nghề nghiệp của nghệ sĩ cũng như hành trình xây dựng nhân vật và những thông điệp được gửi gắm trong phim.

Theo VFDA, việc kết hợp hoạt động chiếu phim với giao lưu nghệ sĩ nhằm mở rộng cơ hội tiếp xúc giữa những người làm điện ảnh và công chúng. Thay vì chỉ thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh, khán giả có thể trực tiếp trao đổi, chia sẻ cảm nhận với những người tham gia sáng tạo bộ phim.

Chương trình chiếu phim là một trong những hoạt động trọng tâm dành cho công chúng tại Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”. Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa giới làm phim với địa phương, đồng thời tìm kiếm những cơ hội thúc đẩy hoạt động sản xuất, phổ biến và xúc tiến điện ảnh.

Thông qua diễn đàn, VFDA cũng mong muốn khai thác tiềm năng của Hải Phòng trong phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người thành phố.

Hoạt động đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. Bên cạnh chương trình chiếu phim và giao lưu nghệ sĩ, diễn đàn còn có các hoạt động dành cho giới chuyên môn và ngành điện ảnh. Thông tin chi tiết sẽ được ban tổ chức công bố trong thời gian tới.

Hà Phương/VOV.VN
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