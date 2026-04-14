Ngược đường ngược nắng tập 10: Mai biết được khúc mắc giữa hai gia đình

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 10, thấy ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) toàn lo chuyện bao đồng, cụ thể là giúp đỡ công việc cho Trung (Đình Tú), dì Tính (Tú Oanh) tỏ vẻ không thích. Dì kể với Mai (Ngọc Huyền) khúc mắc giữa hai gia đình nên Mai biết được lý do sâu xa đằng sau đó.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 10, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) khuyên Trung nên ở nhà lấy vợ, sinh còn, tập trung lo cho xưởng hương của gia đình. Bà đi chơi mấy hôm nên sẽ để xưởng hương cho Trung toàn quyền xử lý. Mẹ của Trung còn tỏ ra rất thích Hồng (Hàn Trang) và muốn mai mối cho con trai.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 10, ông Trực (Anh Tuấn) bị cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) mắng một phen té tát vì sự nhu nhược của bản thân mà đã khiến bà Diện không coi ai ra gì. Cụ Chính không muốn vì một người mẹ nông cạn mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cháu trai.

"Ngược đường ngược nắng" tập 10 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (14/4).