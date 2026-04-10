Ngược đường ngược nắng tập 8: Mai lên tiếng bênh vực Trung

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 8, cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) bị đau chân nên Mai (Ngọc Huyền) đưa về tận nhà. Cụ rất quý Mai, nói Mai bao giờ rảnh thì sang chơi, còn bận thì để Trung (Đình Tú) sang đón.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 8, dì Tính (Tú Oanh) tỏ ra không thích Trung. Bà nói với Mai rằng trông Trung bề ngoài như thế nhưng có khi lại là người lên kế hoạch cho bố mẹ vu oan cho ông Phúc (NSƯT Thanh Bình). Trong khi đó, Mai bênh Trung, cho rằng chưa có bằng chứng thì không nên nói thế, dù hai nhà không ưa nhau. Thấy cháu gái bênh Trung, dì Tính nghi ngờ Mai đang dính dáng đến Trung.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 8, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) một mực khẳng định chị em Vân (Minh Thu) - Mai bày mưu để đổ lỗi cho nhà bà. Trung nói tất cả đều là do xưởng hưởng nhà mình, không nên nghĩ xấu cho người khác.

"Ngược đường ngược nắng" tập 8 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (10/4).