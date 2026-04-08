Ngược đường ngược nắng tập 6: Thắng chuẩn bị khung cảnh hẹn hò lãng mạn cho Mai

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 6, Trung (Đình Tú) đến quán cà phê Hoàng để gặp đối tác thì gặp người hâm mộ của mình ở đó, chính là Hồng - cô chủ của cửa hàng quần áo mà bà Diện hay tới mua. Hồng vừa dứt điện thoại với bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) thì Trung tới. Vậy là Hồng bèn tưởng Trung đến đón mình về.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 6, Mai (Ngọc Huyền) tới quán cà phê để gặp Thắng (Trương Hoàng) xin trích xuất camera vụ đụng xe của bố nhưng trước mắt Mai là một khung cảnh hẹn hò được Thắng chuẩn bị rất lãng mạn đầy bất ngờ.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 6, cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) mắng hai vợ chồng Trực (Anh Tuấn) - Diện vì đã đổ oan cho ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) trong vụ đụng xe. Trong khi đó, ông Trực vẫn nói mình là nạn nhân, bị ông Phúc đánh, xâm hại cả tinh thần lẫn thể xác. Bà Diện cho rằng vì ông Phúc mà xưởng hương nhà mình phải ngừng hoạt động, chồng thì bị ngã.

"Ngược đường ngược nắng" tập 6 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (8/4).