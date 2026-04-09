Ngược đường ngược nắng tập 7: Dì Tính muốn Mai chọn yêu Thắng

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 7, Mai (Ngọc Huyền) gọi điện nói muốn gặp Trung (Đình Tú) để nói chuyện. Cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) dặn việc đấy để bà lo, Trung chỉ việc ăn mặc đẹp để đi gặp Mai. Trong khi đó, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) trách ông Trực (Anh Tuấn) và con trai về vụ đụng xe.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 7, dì Tính (Tú Oanh) hỏi Mai có phải đang "lằng nhằng dây điện" với Trung không. Đám thanh niên ngồi ở quán nước của dì Tính nói rằng Trung và Thắng (Trương Hoàng) đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì Mai. "Dì chọn thằng Thắng, nó thật thà chất phác, chứ cái đứa bóng bẩy, hoa lá cành kia khó tin lắm", dì nói với Mai. Mai khẳng định chưa quan tâm đến chuyện yêu đương, đang tập trung phát triển sự nghiệp.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 7, Mai tình cờ gặp cụ Chính bị đau chân ở ngoài đường nên nói sẽ đưa cụ về nhà. Cụ Chính nói vừa từ nhà ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) về, khen Mai càng lớn càng xinh.

"Ngược đường ngược nắng" tập 7 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (9/4).