Ngược đường ngược nắng tập 11: Trung rung động trước nét đẹp lao động của Mai

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 11, sau khi để mẹ đi du lịch, Trung (Đình Tú) làm nhiệm vụ bà nội giao đó là mang mũ bảo hiểm vào nhà trả cho Mai (Ngọc Huyền). Vừa bước vào cửa nhà, Trung đã lỡ sa vào "nét đẹp lao động" của Mai. Thấy Trung và Mai thân thiết, cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) tỏ ra rất vui.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 11, trên đường đi bộ về nhà, cụ Chính gặp bà Tính (Tú Oanh) đi ngược lại. Khi biết bà Tính sang nhà ông Phúc (NSƯT Thanh Bình), cụ Chính lại giả vờ đau đầu, tăng huyết áp.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 11, Thắng (Trương Hoàng) vẫn tiếp tục con đường làm "thám tử" là theo dõi hành tung cũng như hoạt động xưởng hương nhà Trung chỉ vì muốn chứng minh mình mới là "chân ái" của Mai.

"Ngược đường ngược nắng" tập 11 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (15/4).