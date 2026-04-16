Ngược đường ngược nắng tập 12: Dì Tính cấm Trung qua lại với Mai

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 12, cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) khen ở làng này chỉ có hai đứa con nhà ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) là xinh xắn, giỏi giang. Cụ hỏi dò Trung (Đình Tú) về Mai (Ngọc Huyền), Trung kể Mai dễ gần, thú vị. Trung nói hai người không quen nhau, chỉ nói chuyện một vài lần.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 12, Trung muốn đi về cùng Mai vì sợ Thắng (Trương Hoàng) lại làm phiền. Đúng lúc này, Thắng xuất hiện, bực mình vì Mai bắt đi mua một đống đồ nhưng lại đang đi với Trung. Thắng lên giọng, hỏi về mối quan hệ của Mai và Trung. "Thì bọn tao đang tìm hiểu, chưa có tình cảm thì sau này sẽ có, Mai nhờ", Trung trả lời thản nhiên.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 12, Mai và Trung đang đi cùng nhau thì gặp dì Tính (Tú Oanh). Thấy cháu gái đi cùng Trung, dì Tính tỏ vẻ không hài lòng. Dì đưa hoa quả cho Mai cầm về trước để nói chuyện với Trung. "Cổng nhà tôi cây cối mọc kín rồi, rậm rạp lắm, tôi muốn tỉa đi mà không được. Tôi không muốn cậu cứ xa xa, gần gần, rồi tiếp cận con Mai nhà tôi", dì Tính nói.

"Ngược đường ngược nắng" tập 12 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (16/4).