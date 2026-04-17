Ngược đường ngược nắng tập 13: Cụ Chính từ chối món quà của Hồng

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 13, sau khi đi du lịch với bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) về, Hồng (Hàn Trang) mang trà sang biếu cụ Chính (NSƯT Thanh Quý). Thế nhưng cụ Chính thắc mắc sao Hồng đi du lịch biển về mà lại có trà khiến cô nàng vô cùng bối rối. Cụ Chính từ chối nhận món quà, nói rằng chỉ quen dùng trà bình dân, không quen dùng trà đóng hộp.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 13, Vân (Minh Thu) sang nhà bạn chơi thì biết được câu chuyện chia đất của anh em nhà Hoàng (Anh Đức). Vì Vân là cán bộ tư pháp nên bạn nói cô phải giúp bạn, trong khi Hoàng nói nếu Vân tiếp tay cho em gái thì sẽ không nể nang gì.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 13, bà Diện muốn Hồng và Trung (Đình Tú) thân thiết hơn nên đã bảo Hồng ngồi cạnh con trai. Thấy vậy, cụ Chính liền tìm cách ngồi vào giữa để ngăn cách Hồng và Trung.

"Ngược đường ngược nắng" tập 13 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (17/4).