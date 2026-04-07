Ngược đường ngược nắng tập 5: Bà Diện quyết kiện ông Phúc để lấy bí kíp làm hương

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 5, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) quyết kiện ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) đến cùng nhưng không phải vì lí do ông làm ngã chồng bà mà vì bà muốn được bồi thường bằng bí kíp gia truyền làm hương của nhà ông Phúc. Ông Trực (Anh Tuấn) thắc mắc không biết ông Phúc có bí kíp gì mà mùi hương ma mị, "mua một lần rồi không sang nhà khác được".

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 5, Mai (Ngọc Huyền) vẫn miệt mài đi tìm bằng chứng để chứng minh bố mình không làm ông Trực ngã. Trung (Đình Tú) muốn cho Mai xem camera nhưng cô nói những hình ảnh từ Trung thì chỉ bất lợi cho bố cô. Người giúp được Mai chỉ có thể là Thắng (Trương Hoàng). Thắng rất sẵn lòng giúp Mai nhưng lại thích vòng vo, muốn đi chơi cùng Mai.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 5, bà Tính (Tú Oanh) mách cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) vụ kiện tụng giữa ông Trực và ông Phúc. Trong khi đó, cụ Chính không hề biết con trai bị ngã.

"Ngược đường ngược nắng" tập 5 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (7/4).