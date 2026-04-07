Ngược đường ngược nắng tập 5: Bà Diện quyết kiện ông Phúc để lấy bí kíp làm hương

Thứ Ba, 08:38, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 5, bà Diện quyết kiện ông Phúc đến cùng nhưng không phải vì lí do ông làm ngã chồng bà mà vì bà muốn được bồi thường bằng bí kíp gia truyền làm hương của nhà ông Phúc.

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 5, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) quyết kiện ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) đến cùng nhưng không phải vì lí do ông làm ngã chồng bà mà vì bà muốn được bồi thường bằng bí kíp gia truyền làm hương của nhà ông Phúc. Ông Trực (Anh Tuấn) thắc mắc không biết ông Phúc có bí kíp gì mà mùi hương ma mị, "mua một lần rồi không sang nhà khác được". 

nguoc duong nguoc nang tap 5 ba dien quyet kien ong phuc de lay bi kip lam huong hinh anh 1
nguoc duong nguoc nang tap 5 ba dien quyet kien ong phuc de lay bi kip lam huong hinh anh 2

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 5, Mai (Ngọc Huyền) vẫn miệt mài đi tìm bằng chứng để chứng minh bố mình không làm ông Trực ngã. Trung (Đình Tú) muốn cho Mai xem camera nhưng cô nói những hình ảnh từ Trung thì chỉ bất lợi cho bố cô. Người giúp được Mai chỉ có thể là Thắng (Trương Hoàng). Thắng rất sẵn lòng giúp Mai nhưng lại thích vòng vo, muốn đi chơi cùng Mai. 

nguoc duong nguoc nang tap 5 ba dien quyet kien ong phuc de lay bi kip lam huong hinh anh 3
nguoc duong nguoc nang tap 5 ba dien quyet kien ong phuc de lay bi kip lam huong hinh anh 4

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 5, bà Tính (Tú Oanh) mách cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) vụ kiện tụng giữa ông Trực và ông Phúc. Trong khi đó, cụ Chính không hề biết con trai bị ngã. 

nguoc duong nguoc nang tap 5 ba dien quyet kien ong phuc de lay bi kip lam huong hinh anh 5
nguoc duong nguoc nang tap 5 ba dien quyet kien ong phuc de lay bi kip lam huong hinh anh 6

"Ngược đường ngược nắng" tập 5 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (7/4).

z7694326561308_cafe4ac29e60e753f52d9b178e50da86.jpg

Ngược đường ngược nắng tập 4: Trung ký biên bản khiến xưởng hương phải đóng cửa

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 4, ông Trực - bà Diện lo lắng vì khối lượng hàng lớn nhưng khách đòi giao trước 1 ngày. Bà Diện nói ông Trực tăng cường thợ làm để kịp giao hàng. Thấy vậy, Trung nói đã ký vào bản cam kết khắc phúc tình trạng khói bụi nên hiện tại xưởng phải ngừng hoạt động.

Mai Trang/VOV.VN
Tin liên quan

Ngược đường ngược nắng tập 3: Bà Diện nghi ngờ Mai cố tình hãm hại xưởng hương
Ngược đường ngược nắng tập 3: Bà Diện nghi ngờ Mai cố tình hãm hại xưởng hương

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 3, ông Trực và bà Diện thắc mắc về chuyện ai là người phản ánh xưởng hương để lực lượng chức năng phải đến kiểm tra. Bà nói Mai là người đã rủ bạn bè về quê để săm soi xưởng hương.

Ngược đường ngược nắng tập 3: Bà Diện nghi ngờ Mai cố tình hãm hại xưởng hương

Ngược đường ngược nắng tập 3: Bà Diện nghi ngờ Mai cố tình hãm hại xưởng hương

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 3, ông Trực và bà Diện thắc mắc về chuyện ai là người phản ánh xưởng hương để lực lượng chức năng phải đến kiểm tra. Bà nói Mai là người đã rủ bạn bè về quê để săm soi xưởng hương.

Ngược đường ngược nắng tập 2: Trung giải vây cho Mai khỏi chàng trai rắc rối
Ngược đường ngược nắng tập 2: Trung giải vây cho Mai khỏi chàng trai rắc rối

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 2, Mai lại vô tình gặp Thắng trong lúc chờ bạn đến. Mai nói có hẹn với bạn trai nên Thắng nhất quyết đòi ngồi lại xem bạn trai của Mai như thế nào. Thấy Mai đang bị Thắng làm phiền, Trung liền giả làm bạn của cô để đuổi khéo Thắng đi.

Ngược đường ngược nắng tập 2: Trung giải vây cho Mai khỏi chàng trai rắc rối

Ngược đường ngược nắng tập 2: Trung giải vây cho Mai khỏi chàng trai rắc rối

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 2, Mai lại vô tình gặp Thắng trong lúc chờ bạn đến. Mai nói có hẹn với bạn trai nên Thắng nhất quyết đòi ngồi lại xem bạn trai của Mai như thế nào. Thấy Mai đang bị Thắng làm phiền, Trung liền giả làm bạn của cô để đuổi khéo Thắng đi.

Ngược đường ngược nắng tập 1: Mai về quê hồi sinh xưởng hương của gia đình
Ngược đường ngược nắng tập 1: Mai về quê hồi sinh xưởng hương của gia đình

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 1, sau khi tốt nghiệp đại học, Mai quyết định trở về quê để tìm cách hồi sinh xưởng hương gia truyền của gia đình.

Ngược đường ngược nắng tập 1: Mai về quê hồi sinh xưởng hương của gia đình

Ngược đường ngược nắng tập 1: Mai về quê hồi sinh xưởng hương của gia đình

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 1, sau khi tốt nghiệp đại học, Mai quyết định trở về quê để tìm cách hồi sinh xưởng hương gia truyền của gia đình.

