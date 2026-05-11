"Đổ vỏ" mà vui như Tết, Hưng "lốp trưởng" của Bước chân vào đời gây tranh luận

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim "Bước chân vào đời", nhân vật Hưng (do Trung Đức thủ vai) tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Không còn là những màn "anh hùng cứu mỹ nhân" kiểu giang hồ, Hưng ở tập 34 đã đẩy sự tử tế lên một ngưỡng mà nhiều khán giả phải thốt lên: "Ngoài đời làm gì có người đàn ông nào như thế này!"

Giữa lúc Trang (Ngọc Thủy) đang hoang mang tột độ vì biết mình mang thai sau mối tình lầm lỡ với Dũng (Hoàng Anh Vũ) thì Hưng vẫn xuất hiện như một "phao cứu sinh" đúng nghĩa.

Hưng nhận làm bố của con Trang

Thay vì những lời phán xét hay thái độ quay lưng thường thấy, Hưng bình thản an ủi: "Sai thì sửa, chửa thì đẻ". Không chỉ dừng lại ở lời nói, anh trực tiếp đưa Trang đến bệnh viện khám thai. Tại đây, để làm thủ tục nhanh gọn và tránh cho Trang sự bối rối, Hưng không ngần ngại nhận mình là chồng, thậm chí vui vẻ đứng tên trong giấy tờ bệnh viện. Sự nhiệt tình, gương mặt rạng rỡ khi tặng hoa chúc mừng Trang sắp làm mẹ của Hưng khiến người xem vừa cảm động, vừa... khó hiểu.

Ngay sau khi tập phim kết thúc, các hội nhóm yêu phim Việt trên mạng xã hội tràn ngập những bình luận dở khóc dở cười về nhân vật này. Đa số khán giả đều cho rằng Hưng là mẫu nhân vật chỉ có trong cổ tích.

Một số bình luận tiêu biểu từ người xem:

"Anh Hưng là đức Phật sống phải không? Đổ vỏ mà nó vui dữ thần. Mai đừng mặc áo trắng nữa, xem có áo nâu thì mặc vào, người toàn xá lợi!"

"Ngoài đời chưa từng ghi nhận một trường hợp nào như anh Hưng. Đổ vỏ nhưng vui mừng phấn khởi, cảm giác anh ấy còn hạnh phúc hơn cả người mẹ".

"Anh Hưng tốt đến mức phi lý. Xem mà vừa thương vừa thấy ảo, đúng là phim ảnh mới xây dựng được người đàn ông bao dung đến mức này".

Bên cạnh những ý kiến cho rằng nhân vật được xây dựng quá đà, vẫn có bộ phận khán giả nữ ủng hộ nhiệt liệt. Họ cho rằng sau quá nhiều tổn thương do những người đàn ông "phông bạt" như Dũng gây ra, Trang xứng đáng có được một người bảo vệ vô điều kiện như Hưng.

Thực tế, nếu theo dõi hành trình của Hưng từ đầu, khán giả sẽ thấy sự "phi lý" này lại rất nhất quán với con người anh. Hưng không phải kiểu nam chính bóng bẩy, anh gai góc, bộc trực và có phần bụi bặm. Nhưng chính cái chất "đời" đó lại khiến cách anh bảo vệ phụ nữ trở nên rất khác biệt.

Người ta từng thấy một gã Hưng "lốp trưởng" sẵn sàng lao vào giữa đám đông đang livestream đánh ghen để giải cứu Trang mà không cần hỏi cô đúng hay sai. Lúc đó, anh chỉ nói đơn giản: "Anh nguyện làm bao cát cho em đấm". Hay khi Trang bị cả thế giới quay lưng vì scandal, Hưng vẫn lầm lì đứng sau, âm thầm thu thập bằng chứng để minh oan cho cô.

Mỗi khi Trang cảm thấy mình đang lợi dụng lòng tốt của Hưng, anh chỉ đáp lại bằng một câu nói đã trở thành thương hiệu: "Là anh tự nguyện mà". Sự tự nguyện này chính là thứ khiến nhân vật của Trung Đức trở nên gây nghiện nhưng cũng đầy tranh cãi. Anh tốt đến mức khiến người ta vừa yêu, vừa bực, vừa cảm thấy khó tin.

Vai Hưng "lốp trưởng" có lẽ là một bước ngoặt lớn với diễn viên trẻ Trung Đức. Vốn nổi tiếng trên mạng xã hội với những tình huống hài hước, nhưng khi bước chân vào phim truyền hình, anh đã mang đến một màu sắc rất riêng.

Dù nhân vật Hưng có ngoại hình gai góc, đôi khi nhìn khá "dữ", nhưng Trung Đức đã xử lý rất tốt những phân đoạn tâm lý cần sự dịu dàng, ấm áp. Ánh mắt anh nhìn Trang luôn có sự kiên định và bao dung, giúp khán giả tin vào sự "tử tế phi lý" của nhân vật. Chính sự tự nhiên đó đã giúp nhân vật Hưng, dù tốt đến mức phi lý, vẫn chạm được vào cảm xúc của khán giả, khiến họ phải cùng vui, cùng buồn và cùng tranh luận về sự lựa chọn của anh.

Có thể nói, Hưng "lốp trưởng" là một nét chấm phá lạ lẫm trong dòng phim tâm lý xã hội hiện nay. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu ngoài đời có tồn tại một người sẵn sàng "đổ vỏ" và hy sinh nhiều đến thế hay không, nhưng không thể phủ nhận Hưng chính là nhân vật tạo nên sức hút lớn nhất cho "Bước chân vào đời".