NSƯT Hoàng Hải hóa ông bố cộc cằn, một mình nuôi con gái trong “Xóm nhỏ”

“Xóm nhỏ” lên sóng VTV1 lúc 21h từ ngày 21/10, vào các tối thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Phim do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện.

Câu chuyện bắt đầu khi Trâm (Lưu Ly), 19 tuổi, quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với bố là ông Đô (NSƯT Hoàng Hải). Mang theo khát vọng tự do, mong muốn khẳng định bản thân và niềm tin rằng mình đã đủ trưởng thành để quyết định tương lai, Trâm kỳ vọng vào một cuộc sống nhiều cơ hội ở thành phố.

NSƯT Hoàng Hải đảm nhận vai ông Đô, người cha đơn thân nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương con gái trong “Xóm nhỏ”.

Tuy nhiên, mọi việc nhanh chóng khác xa những gì cô hình dung cũng như lời hứa hẹn của Duyên (Thùy Dương) - người chị đồng hương. Ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội, Trâm gặp một cú lừa, mất chỗ dựa và gần như trắng tay. Không tiền bạc, không người thân bên cạnh, cô buộc phải bắt đầu cuộc sống tự lập tại một xóm trọ nghèo.

Tại đây, Trâm gặp Phong (Hà Thành) - một nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế. Từ hai người xa lạ, họ trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ. Những màn đấu khẩu, đối đầu cùng các tình huống tréo ngoe giữa Trâm và Phong tạo màu sắc hài hước, trẻ trung cho bộ phim. Đằng sau những va chạm là câu chuyện về sự sẻ chia, niềm tin và tình cảm nảy sinh khi con người cùng nhau vượt qua khó khăn.

Qua hành trình của Trâm, phim đề cập những vấn đề gần gũi với giới trẻ như khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế, khát vọng tự lập, sức hấp dẫn của sự nổi tiếng trên mạng xã hội và những cạm bẫy phía sau các cơ hội tưởng chừng dễ dàng.

Trâm (Lưu Ly) rời Hải Phòng lên Hà Nội với mong muốn tự lập và khẳng định bản thân.

Bên cạnh tuyến nhân vật trẻ, “Xóm nhỏ” khắc họa cuộc sống của những người lao động bình dị giữa Hà Nội. Đó là bà Mùi (Trần Bích Thủy) làm nghề nhặt ve chai, ngày ngày chắt chiu từng đồng; Nam (Tiến Huy) bán kẹo kéo, một mình nuôi con gái nhỏ; vợ chồng Hiệp (Đình Hưng) - Lan (Khánh Linh) tất bật với những chuyến xe ba gác, gánh rau rong; hay bà Phẩm (Thanh Tú), chủ trọ có vẻ ngoài ghê gớm, lời nói sắc sảo nhưng luôn có cách riêng để quan tâm những người xung quanh.

Phim không chỉ khai thác những nhọc nhằn, thiếu thốn trong cuộc sống mưu sinh mà còn tìm thấy sự ấm áp từ những điều bình dị như một bữa ăn được san sẻ, lời hỏi han đúng lúc hay sự giúp đỡ âm thầm giữa những người không cùng huyết thống.

“Xóm nhỏ” khắc họa cuộc sống của những người lao động bình dị trong một xóm trọ giữa Hà Nội.

Một tuyến tình cảm đáng chú ý khác là mối quan hệ giữa Trâm và ông Đô - người cha một mình nuôi con khôn lớn. Những bất đồng giữa hai thế hệ được khai thác qua các tình huống gần gũi với đời sống gia đình. Đằng sau những cuộc tranh cãi là nỗi lo của người cha trước hành trình trưởng thành của con gái và khao khát được công nhận của một người trẻ đang bước vào đời.

“Xóm nhỏ” cũng đánh dấu màn tái ngộ của Lưu Ly và Hà Thành sau “Mùa hè năm ấy”. Trong khi Lưu Ly vào vai cô gái 19 tuổi bướng bỉnh, cá tính và khao khát tự lập, Hà Thành đảm nhận hình ảnh chàng nhiếp ảnh gia thẳng thắn, có phần khó ưa nhưng giàu tình cảm. NSƯT Hoàng Hải trở lại màn ảnh với vai người cha đơn thân cộc cằn, nghiêm khắc nhưng hết lòng thương con.

Phim do NSƯT Lê Mạnh chịu trách nhiệm sản xuất; Bùi Quốc Việt đạo diễn; kịch bản của Mai Búp, Tiết Kim Oanh và Diệu Linh; biên tập Lại Phương Thảo; DOP NSƯT Trần Anh Phương.