“Sinh viên thế hệ mới” trở lại trên VTV với nhiều thử thách thực tế

Sau ba mùa, chương trình “Sinh viên thế hệ mới” trở lại với mùa thứ tư trên VTV, đặt sinh viên trước yêu cầu không chỉ đưa ra ý tưởng mà phải trực tiếp khảo sát, làm việc với cộng đồng, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp. Với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”, mùa giải năm nay hướng các dự án tới những vấn đề thực tế tại địa phương, trong đó có phát triển làng nghề, phát huy giá trị văn hóa, đầu ra cho nông sản, bảo vệ môi trường và cải thiện sinh kế.

Nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ “điểm nhấn của mùa giải năm nay có thể gói gọn trong tinh thần “Gen Z giải việc thật”. Sinh viên phải biết quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng, nhận diện đúng vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp. Các đội không chỉ trình bày ý tưởng trên sân khấu mà còn phải đối diện với phản biện, những tình huống phát sinh, trực tiếp triển khai giải pháp và chứng minh kết quả mình tạo ra.

MC Khánh Vy và MC Sơn Lâm đảm nhận vai trò dẫn dắt “Sinh viên thế hệ mới 2026”.

Hành trình của “Sinh viên thế hệ mới 2026” gồm bốn chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa & Phản biện, Thực địa và Chung kết. Từ vòng tuyển chọn, sinh viên trên toàn quốc có thể tham gia bằng ý tưởng hoặc dự án của cá nhân, nhóm. Qua quá trình tuyển chọn, 8 đội, mỗi đội gồm 5 sinh viên, sẽ bước vào hành trình chính thức của chương trình.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của mùa giải là tăng thời lượng thực địa. Hai tập được dành riêng cho quá trình các đội đến địa phương, gặp người thụ hưởng, khảo sát lại bối cảnh, kiểm chứng những giả định ban đầu và thử nghiệm một phần giải pháp trong điều kiện thực tế.

Mùa 4 đặt sinh viên trước yêu cầu không chỉ có ý tưởng mà còn phải chứng minh tính khả thi trong thực tế.

Phản hồi của người dân và người thụ hưởng cũng trở thành một trong những căn cứ đánh giá dự án. Theo đó, hiệu quả của một sáng kiến không chỉ được xem xét dưới góc độ chuyên môn mà còn phải được kiểm chứng bởi chính cộng đồng mà dự án hướng tới phục vụ. Tại vòng Chung kết, kết quả được đánh giá dựa trên cả quá trình phát triển dự án, từ vấn đề ban đầu, phản biện, điều chỉnh giải pháp đến kết quả thử nghiệm và khả năng tiếp tục phát triển sau chương trình.

Đồng hành cùng sinh viên trong mùa giải năm nay có bà Tôn Nữ Thị Ninh trong vai trò cố vấn. Bà cho rằng Việt Nam đang ở thời điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển, trong đó người trẻ, đặc biệt là sinh viên, giữ vai trò quan trọng. Theo bà, sinh viên cần những môi trường để thử sức, trải nghiệm, trưởng thành và gắn mình với những vấn đề của cộng đồng.

“Sinh viên thế hệ mới 2026” trở lại với mùa 4, tăng thời lượng cho các hoạt động thực địa.

“Câu chuyện không chỉ là mỗi người trẻ sẽ thành công ra sao, mà rộng hơn là thế hệ trẻ hôm nay sẽ góp phần làm nên một Việt Nam như thế nào”, bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ. Bà cho rằng khi người trẻ biết nhìn vào những vấn đề của cuộc sống xung quanh, đặt năng lực và khát vọng cá nhân trong bài toán chung của đất nước, những ý tưởng và hành động mới có thể tạo ra giá trị thực sự có ý nghĩa.

Bên cạnh phiên bản truyền hình, mùa 4 lần đầu triển khai cuộc thi online, mở cơ hội để sinh viên trên toàn quốc tham gia bằng những vấn đề mình quan tâm và đề xuất cách giải quyết từ góc nhìn của thế hệ trẻ. Cuộc thi nhận bài từ ngày 24/10 đến 24/11/2026, sau đó lựa chọn Top 100, Top 20 và Top 5 dự án qua vòng pitching online.

Sau ba mùa, chương trình ghi nhận 76 trường đại học tham gia, 320 dự án đăng ký và 28 dự án được lựa chọn vào vòng ghi hình. “Sinh viên thế hệ mới 2026” phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 17/10/2026.