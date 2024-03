"Oppenheimer" được dự đoán sẽ thắng lớn ở Oscar 2024

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 đêm tôn vinh nghệ thuật điện ảnh và vinh danh những tác phẩm, những nghệ sĩ xuất sắc của năm. Sự kiện này hứa hẹn sẽ là một đêm đặc biệt, đánh dấu những câu chuyện đẹp và sự đổi mới không ngừng của điện ảnh thế giới.

Kết quả năm nay sẽ không khỏi khiến khán giả tò mò với sự cạnh tranh khốc liệt của các "đối thủ nặng đô" ở nhiều hạng mục như "Oppenheimer" của Christopher Nolan, "Poor Things" của Yorgos Lanthimos hay "Killer of the Flower Moon" của Martin Scorsese. Lễ trao giải diễn ra ngày 10/3 (theo giờ Mỹ, tức sáng 11/3 theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ.

Trước thềm Lễ trao giải, những dự đoán cũng đã được đưa ra.

Bộ phim bom tấn "Oppenheimer" của Christopher Nolan đã sẵn sàng càn quét lễ trao giải Oscar năm nay với 13 đề cử. Trước đó, tác phẩm thắng giải cao nhất tại BAFTA, Critics' Choice Awards, Quả cầu Vàng, SAG Awards, Giải thưởng của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ (PDA Awards) và Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA Awards). Trong đó, tại BAFTA 2024 (giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc), phim giành chiến thắng với 7 hạng mục đều là những giải thưởng quan trọng, bao gồm cả Phim hay nhất. Trong con mắt của giới phê bình, BAFTA luôn là một trong những giải thưởng “tiền” Oscar quan trọng nhất nên chiến thắng của "Oppenheimer" tại Oscar năm nay được dự đoán có nhiều khả năng hơn cả.

Với "Oppenheimer", Nolan đã mang đến một bức chân dung nghiêm túc nhưng thú vị về J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân. Câu chuyện hấp dẫn đã mang lại cho bộ phim gần 1 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

Đối thủ cạnh tranh của "Oppenheimer" ở hạng mục này là "Poor Things", bộ phim nhận được nhiều cảm tình của giới phê bình và cũng sở hữu tới 11 đề cử. Tiếp đó là bộ phim sử thi "Killers of the Flower Moon" của Scorsese với 10 đề cử. Tuy nhiên, việc thiếu đề cử cho Kịch bản chuyển thể và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Leonardo DiCaprio có thể là một dấu hiệu bất lợi.

Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Cillian Murphy (Oppenheimer) và Paul Giamatti (The Holdovers) trong suốt mùa giải, với việc Giamatti dường như có ưu thế hơn cho đến khi thua tại BAFTA và Giải thưởng SAG vào tay Murphy. Theo truyền thống của Hollywood, đa phần những diễn viên chính thắng hai giải thưởng lớn vừa nêu cũng sẽ là chủ nhân của tượng vàng Oscar.

Ngoài ra, các ứng viên khác ở hạng mục này bao gồm Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin) và Jeffrey Wright (American Fiction).

Hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" năm nay hứa hẹn sẽ là màn so tài gay cấn giữa hai ứng cử viên sáng giá Emma Stone (Poor Things) và Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon).

Những chiến thắng chất lượng của Emma Stone và Lily Gladstone trong suốt mùa giải thưởng năm nay đã khiến dự đoán Oscar ở hạng mục này trở nên khó đoán: Cả hai đều giành được Quả cầu vàng, Stone đã giành chiến thắng tại Critics Choice và BAFTA (nơi Gladstone không tham gia cuộc đua), nhưng Gladstone có lợi thế ở Oscar khi trước đó cô được trao chiếc cúp Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh SAG. Người chiến thắng giải Oscar chỉ khác người chiến thắng SAG 3 lần trong 13 năm qua.

Tony Stark/Iron Man đã chết, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Robert Downey Jr. vẫn còn. Cựu ngôi sao MCU đã chứng minh rằng anh ấy vẫn có những sức mạnh ấn tượng bên ngoài bộ đồ kim loại biết bay của Iron Man. Robert Downey Jr. trước đó đã chiến thắng ở hai giải Quả cầu Vàng và Critics Choice Awards.

Viện Hàn lâm yêu thích một diễn viên nổi tiếng thay đổi ngoại hình của họ - đặc biệt khi đó là vai diễn dựa trên một nhân vật lịch sử có thật. Ở đây, ngôi sao Marvel rũ bỏ ánh hào quang của một siêu anh hùng để vào vai Chuẩn đô đốc Lewis Strauss già nua. Một số khán giả cho rằng không thể nhận ra Robert Downey Jr. trong vai diễn này. Điều đó dường như đủ để những thành viên Viện Hàn lâm vạch ra con đường dẫn đến chiến thắng Oscar đầu tiên của nam diễn viên.

Vai Lewis Strauss, đối thủ chính trị của Oppenheimer là một màn trình diễn tuyệt vời của Robert Downey Jr. Nếu giành tượng vàng Oscar, Robert Downey Jr. sẽ chứng minh được rằng những gì mình làm được nhiều hơn cả chỉ là một ngôi sao phòng vé.

Nếu đã xem qua tất cả các lễ trao giải tiền Oscar, chúng ta có thể dễ dàng đoán được chủ nhân tượng vàng hiển nhiên là Da'Vine Joy Randolph. Nữ diễn viên đã liên tục giành chiến thắng nhờ màn trình diễn khôn khéo và cảm động trong "The Holdovers", và không có lý do gì để cô dừng lại ở giải Oscar. Da'Vine Joy Randolph là ứng viên tiềm năng nhất ở thời điểm này khi thực hiện một cuộc càn quét hoàn chỉnh hiếm hoi ở tất cả giải thưởng điện ảnh trước Oscar.

Người đứng sau thành công của "Oppenheimer" chính xác là điều Hollywood cần lúc này: một đạo diễn hạng A được các diễn viên, nhà làm phim đồng nghiệp cũng như khán giả yêu thích. Christopher Nolan là một nhà làm phim vĩ đại, người có thể bán vé xem phim bằng cái tên của mình. Tầm ảnh hưởng của Nolan vượt ra ngoài Hollywood và vươn tới phạm vi toàn cầu của điện ảnh. Các thành viên của Viện Hàn lâm đã ghi nhận những thành tựu Oppenheimer của ông bằng cách trao cho bộ phim tổng cộng 13 đề cử Oscar vào tháng 1 vừa qua.

Mặc dù đối thủ cạnh tranh của Christopher Nolan là những tên tuổi nổi tiếng như Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos, Justine Triet, Jonathan Glazer nhưng theo các trang Variety, Boston…, cuộc đua có vẻ đã gần kết thúc và Christopher Nolan vươn lên dẫn đầu.

Christopher Nolan, 54 tuổi, là đạo diễn Mỹ gốc Anh, làm phim từ năm 1998 và gây tiếng vang với "Memento" (2000). Trong sự nghiệp, Nolan nhận hàng loạt giải thưởng danh giá, được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015, 2019.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ OSCAR 2024

Phim hay nhất

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Nam chính xuất sắc

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - The Holdovers

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction

Nữ chính xuất sắc

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller - Anatomy of a Fall

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Poor Things

Nam phụ xuất sắc

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Poor Things

Nữ phụ xuất sắc

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - The Color Purple

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Đạo diễn xuất sắc

Justine Triet - Anatomy of a Fall

Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan - Oppenheimer

Yorgos Lanthimos - Poor Things

Jonathan Glazer - The Zone of Interest

Dựng phim xuất sắc

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Kịch bản gốc xuất sắc

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Quay phim xuất sắc

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Phim hoạt hình hay nhất

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Phim hoạt hình ngắn hay nhất

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko

Phim quốc tế hay nhất

Io Capitano (Italy)

Perfect Days (Nhật Bản)

Society of the Snow (Tây Ban Nha)

The Teachers' Lounge (Đức)

The Zone of Interest (Anh)

Phim tài liệu hay nhất

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Phim tài liệu ngắn hay nhất

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai and Wài Pó

Thiết kế trang phục xuất sắc

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Phim ngắn người đóng hay nhất

The After

Invincible

Night of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Nhạc phim gốc xuất sắc

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Âm thanh xuất sắc

The Creator

Maestro

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Làm tóc và trang điểm xuất sắc

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc

The Fire Inside - Flamin' Hot

I'm Just Ken - Barbie

It Never Went Away - American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) - Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? - Barbie

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy: Vol. 3

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Napoleon

Thiết kế sản xuất xuất sắc

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things