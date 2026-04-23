Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 1 tuần khởi chiếu. Phim có suất chiếu sớm từ ngày 16/4. Với thành tích này, "Phí Phông" trở thành phim Việt thứ 8 đạt mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026, sau phim "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn, "Tài" của Mai Tài Phến, "Quỷ nhập tràng 2" của Pom Nguyễn và "Hẹn em ngày nhật thực" của Lê Thiện Viễn.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình Box Office Vietnam

Trước đó, tác phẩm đã vươn lên top 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất từ trước đến nay với 13 tỷ đồng. Riêng ngày 18/4, tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại khi thu về 19,4 tỷ đồng.

Bộ phim theo chân Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - hai pháp sư tập sự từ miền xuôi tìm đến bản làng vùng cao sau khi nhận tin mẹ của họ - bà Huỳnh (NSƯT Hạnh Thuý) gặp nạn bí ẩn. Tại đây, cả hai dần bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ lạ gắn liền với “phí phông” - loài quỷ hút máu được người dân truyền tai như một thực thể đáng sợ. Càng đào sâu, họ không chỉ đối đầu với thế lực siêu nhiên mà còn buộc phải đối diện với những bí mật liên quan đến gia đình và chính thân phận của mình.

Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung ghi điểm với loạt đại cảnh được đầu tư chỉn chu, khai thác triệt để vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Mộc Châu, qua đó tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho bộ phim. Đặc biệt, phần bối cảnh được xây dựng dựa trên phong tục, tập quán của người dân vùng cao. Từ cách bố trí nhà cửa, vật dụng đến nhịp sống thường nhật, mọi chi tiết đều được quan sát và tái hiện một cách chân thực, thay vì chỉ đơn thuần phục vụ thị giác.

Phân cảnh trong phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng"

Bên cạnh đó, việc quy tụ dàn diễn viên thực lực đa thế hệ - từ các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý đến những gương mặt ăn khách phòng vé như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh... cùng sự góp mặt của sao nhí quốc tế Nina Nutthacha Padovan.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố hù dọa, bộ phim còn ghi điểm nhờ câu chuyện nhiều lớp lang, giàu ý nghĩa, khéo léo dẫn dắt và kích thích trí tò mò của người xem qua từng lớp bí mật được bóc tách. Không lạm dụng các yếu tố gây sốc, tác phẩm tập trung khai thác nỗi sợ đến từ tâm lý con người, đồng thời lồng ghép những giá trị nhân sinh, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn.

Thời gian tới, doanh thu của "Phí Phông" có thể sẽ chững lại do cạnh tranh với 4 phim Việt ra rạp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 gồm "Anh Hùng", "Heo năm móng", "Đại tiệc trăng máu 8" và "Trùm sò".