English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phim có Miu Lê đóng chính sắp rời rạp, doanh thu thế nào?

Thứ Ba, 09:16, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khoảng 5 tuần trụ rạp, bộ phim "Đại tiệc trăng máu 8" đang bước vào những ngày chiếu cuối cùng với lượng suất chiếu giảm sâu, một phần do ảnh hưởng từ ồn ào đời tư của diễn viên Miu Lê.

Theo ghi nhận vào ngày 26/5, bộ phim gần như đã biến mất khỏi danh mục của các hệ thống rạp lớn như CGV, Lotte, Galaxy hay Beta. Dữ liệu từ Box Office Vietnam cho thấy phim hiện chỉ còn 5 suất chiếu trên toàn quốc, chủ yếu tại cụm rạp BHD ở TP.HCM. Đến ngày thứ Bảy (30/5), lịch chiếu chỉ còn duy nhất một suất.

Theo các nhà phát hành, việc duy trì hay cắt giảm suất chiếu phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách đặt vé nhằm đảm bảo bài toán chi phí vận hành của nhà rạp. Với tình hình hiện tại, đây có lẽ là tuần bám rạp cuối cùng của tác phẩm. Tổng thời gian trụ rạp của phim kéo dài khoảng 5 tuần - thời gian khá ngắn so với kỳ vọng trung bình (từ 2 đến 3 tháng) của các dự án phim Việt ra mắt dịp lễ lớn.

phim co miu le dong chinh sap roi rap, doanh thu the nao hinh anh 1
Đại tiệc trăng máu 8 dự kiến rời rạp với doanh thu 33 tỷ đồng

Gia nhập đường đua điện ảnh dịp lễ 30/4 - 1/5, "Đại tiệc trăng máu 8" phải cạnh tranh trực tiếp với 4 phim Việt khác. Dù có thời điểm vươn lên dẫn đầu phòng vé theo ngày trong tuần đầu tiên, tác phẩm nhanh chóng bị giảm nhiệt và nhường chỗ cho hai phim kinh dị "Phí Phông" và "Heo năm móng".

Bên cạnh áp lực cạnh tranh, phim còn chịu ảnh hưởng tiêu cực khi nữ chính Miu Lê bị cơ quan chức năng khởi tố vì hành vi liên quan đến chất cấm (thông tin lan truyền từ ngày 10/5 và chính thức khởi tố ngày 16/5). Việc này khiến các hoạt động truyền thông của phim bị dừng lại, lượng suất chiếu cũng giảm mạnh. Tính đến tuần thứ 4, doanh thu của phim chỉ nhích nhẹ từ hơn 32 tỷ đồng lên mốc 33 tỷ đồng (tính đến sáng 26/5).

Vào ngày 11/5, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết bộ phim đã được cấp phép phổ biến đúng quy định của Luật Điện ảnh. Phía Cục cũng nói thêm sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để xem xét có cần áp dụng biện pháp xử lý nào đối với phim hay không (như dừng chiếu hoặc cắt cảnh).

Tuy nhiên, sau khi có thông tin Miu Lê bị khởi tố vào ngày 16/5, Cục Điện ảnh không đưa ra thêm thông báo mới. Bộ phim vẫn tiếp tục được lưu hành bình thường cho đến khi tự rời rạp theo quy luật thị trường.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Đại tiệc trăng máu 8 Miu Lê Miu Lê bị bắt Miu Lê chất cấm phim Đại tiệc trăng máu 8 doanh thu Đại tiệc trăng máu 8 Box Office Vietnam doanh thu phòng vé phim Việt 2026 phim chiếu rạp lịch chiếu phim giá vé phim review Đại tiệc trăng máu 8 Cục Điện ảnh Phí Phông Heo năm móng phim lễ 30 tháng 4 scandal diễn viên Việt Miu Lê bị khởi tố rạp CGV rạp BHD
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cái kết đắng cho cặp đôi song ca “Chạm vào hơi thở” Miu Lê - Sơn Ngọc Minh
Cái kết đắng cho cặp đôi song ca “Chạm vào hơi thở” Miu Lê - Sơn Ngọc Minh

VOV.VN - Ngày 16/5, nữ ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị khởi tố, tam giam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Chỉ 5 ngày sau, người đồng nghiệp từng đứng chung sân khấu với Miu Lê trong màn song ca "Chạm vào hơi thở" - ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về các hành vi tương tự.

Cái kết đắng cho cặp đôi song ca “Chạm vào hơi thở” Miu Lê - Sơn Ngọc Minh

Cái kết đắng cho cặp đôi song ca “Chạm vào hơi thở” Miu Lê - Sơn Ngọc Minh

VOV.VN - Ngày 16/5, nữ ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị khởi tố, tam giam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Chỉ 5 ngày sau, người đồng nghiệp từng đứng chung sân khấu với Miu Lê trong màn song ca "Chạm vào hơi thở" - ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về các hành vi tương tự.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gì trong vụ khởi tố ca sĩ Miu Lê?
Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gì trong vụ khởi tố ca sĩ Miu Lê?

VOV.VN - Trong vụ án liên quan ca sĩ Miu Lê, lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng ma túy Ketamine và Cocain, cùng nhiều đồ vật để sử dụng ma túy tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm ở Cát Bà.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gì trong vụ khởi tố ca sĩ Miu Lê?

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gì trong vụ khởi tố ca sĩ Miu Lê?

VOV.VN - Trong vụ án liên quan ca sĩ Miu Lê, lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng ma túy Ketamine và Cocain, cùng nhiều đồ vật để sử dụng ma túy tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm ở Cát Bà.

Nóng 24h: Vì sao ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam?
Nóng 24h: Vì sao ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam?

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nóng 24h: Vì sao ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam?

Nóng 24h: Vì sao ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam?

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Miu Lê xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm
Miu Lê xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm

VOV.VN - Công ty quản lý của Miu Lê chính thức lên tiếng xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm. Nữ ca sĩ không bị khởi tố hình sự nhưng sẽ chấp hành xử phạt hành chính và biện pháp quản lý tại địa phương trong 1 năm.

Miu Lê xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm

Miu Lê xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm

VOV.VN - Công ty quản lý của Miu Lê chính thức lên tiếng xin lỗi sau ồn ào liên quan đến chất cấm. Nữ ca sĩ không bị khởi tố hình sự nhưng sẽ chấp hành xử phạt hành chính và biện pháp quản lý tại địa phương trong 1 năm.

Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê
Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê

VOV.VN - Sao Việt 12-5: Karik lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ một bài đăng bị fanpage gán ghép phát ngôn liên quan đến anh và Miu Lê, khẳng định nội dung là sai sự thật. “Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui”, anh viết.

Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê

Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê

VOV.VN - Sao Việt 12-5: Karik lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ một bài đăng bị fanpage gán ghép phát ngôn liên quan đến anh và Miu Lê, khẳng định nội dung là sai sự thật. “Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui”, anh viết.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc