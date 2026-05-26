Phim có Miu Lê đóng chính sắp rời rạp, doanh thu thế nào?

Theo ghi nhận vào ngày 26/5, bộ phim gần như đã biến mất khỏi danh mục của các hệ thống rạp lớn như CGV, Lotte, Galaxy hay Beta. Dữ liệu từ Box Office Vietnam cho thấy phim hiện chỉ còn 5 suất chiếu trên toàn quốc, chủ yếu tại cụm rạp BHD ở TP.HCM. Đến ngày thứ Bảy (30/5), lịch chiếu chỉ còn duy nhất một suất.

Theo các nhà phát hành, việc duy trì hay cắt giảm suất chiếu phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách đặt vé nhằm đảm bảo bài toán chi phí vận hành của nhà rạp. Với tình hình hiện tại, đây có lẽ là tuần bám rạp cuối cùng của tác phẩm. Tổng thời gian trụ rạp của phim kéo dài khoảng 5 tuần - thời gian khá ngắn so với kỳ vọng trung bình (từ 2 đến 3 tháng) của các dự án phim Việt ra mắt dịp lễ lớn.

Đại tiệc trăng máu 8 dự kiến rời rạp với doanh thu 33 tỷ đồng

Gia nhập đường đua điện ảnh dịp lễ 30/4 - 1/5, "Đại tiệc trăng máu 8" phải cạnh tranh trực tiếp với 4 phim Việt khác. Dù có thời điểm vươn lên dẫn đầu phòng vé theo ngày trong tuần đầu tiên, tác phẩm nhanh chóng bị giảm nhiệt và nhường chỗ cho hai phim kinh dị "Phí Phông" và "Heo năm móng".

Bên cạnh áp lực cạnh tranh, phim còn chịu ảnh hưởng tiêu cực khi nữ chính Miu Lê bị cơ quan chức năng khởi tố vì hành vi liên quan đến chất cấm (thông tin lan truyền từ ngày 10/5 và chính thức khởi tố ngày 16/5). Việc này khiến các hoạt động truyền thông của phim bị dừng lại, lượng suất chiếu cũng giảm mạnh. Tính đến tuần thứ 4, doanh thu của phim chỉ nhích nhẹ từ hơn 32 tỷ đồng lên mốc 33 tỷ đồng (tính đến sáng 26/5).

Vào ngày 11/5, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết bộ phim đã được cấp phép phổ biến đúng quy định của Luật Điện ảnh. Phía Cục cũng nói thêm sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để xem xét có cần áp dụng biện pháp xử lý nào đối với phim hay không (như dừng chiếu hoặc cắt cảnh).

Tuy nhiên, sau khi có thông tin Miu Lê bị khởi tố vào ngày 16/5, Cục Điện ảnh không đưa ra thêm thông báo mới. Bộ phim vẫn tiếp tục được lưu hành bình thường cho đến khi tự rời rạp theo quy luật thị trường.