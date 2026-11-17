Thông báo được Amazon MGM Studios đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 16/11 (giờ địa phương), kèm theo hình ảnh Robert Pattinson trong tạo hình điệp viên 007.

Nam diễn viên 40 tuổi trở thành người thứ 7 đảm nhận vai điệp viên nổi tiếng này. Anh sẽ đóng chính trong phần phim James Bond thứ 26, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Trong một tuyên bố, Robert Pattinson chia sẻ: "James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất của điện ảnh. Được tin tưởng giao vai 007 là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Tạo hình của Robert Pattinson trong vai James Bond. Ảnh: Instagram 007

Bộ phim James Bond tiếp theo sẽ do Denis Villeneuve đạo diễn, với kịch bản của Steven Knight. Tên phim và ngày phát hành chính xác vẫn chưa được công bố.

Trong tuyên bố của mình, Robert Pattinson cho biết anh "vô cùng biết ơn" đội ngũ sáng tạo của bộ phim vì đã đặt niềm tin vào anh. "Nói rằng vai diễn này là giấc mơ trở thành hiện thực vẫn chưa đủ để diễn tả cảm xúc của tôi. Tôi vô cùng hào hứng trước sự hợp tác này và những công việc sắp tới cùng một ê-kíp tuyệt vời", anh nói thêm.

Thông tin này được đưa ra sau nhiều lần xuất hiện những đồn đoán về người sẽ kế nhiệm Daniel Craig trong một trong những vai diễn nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý, đánh giá khắt khe nhất của ngành giải trí.

Bộ phim 007 tiếp theo sẽ là tác phẩm đầu tiên kể từ khi hai nhà sản xuất lâu năm của loạt phim Bond là Barbara Broccoli và Michael G. Wilson rút lui, đồng thời Amazon tiếp quản quyền kiểm soát sáng tạo đối với thương hiệu này sau khi mua lại MGM, công ty mẹ của loạt phim.

Khi phần phim James Bond thứ 26 ra mắt, đã 7 năm trôi qua kể từ phần phim gần nhất là "No time to die" (2021). Đây sẽ là khoảng cách dài nhất giữa hai phần phim trong lịch sử thương hiệu.

Đạo diễn Denis Villeneuve nổi tiếng với các tác phẩm như loạt phim "Dune", "Prisoners", "Sicario", "Arrival" và "Blade Runner 2049". Trong khi đó, biên kịch Steven Knight được biết đến qua những loạt phim truyền hình ăn khách như "Peaky Blinders", "House of Guinness" cùng các bộ phim điện ảnh "Burnt", "Spencer" và "Locke".

Robert Pattinson từng hợp tác với Villeneuve trong "Dune: Part 3" với vai phản diện mới mang tên Scytale. Bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng tới.

Robert Pattinson. Ảnh: AP

Trong thông báo về việc Pattinson được chọn đóng James Bond, Villeneuve chia sẻ: "Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những diễn viên xuất sắc đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúng tôi đã có cơ hội làm việc với rất nhiều người tài năng, nhưng chỉ có thể có một 007. Tôi vô cùng vui mừng chào đón Robert Pattinson trở thành James Bond mới của chúng ta. Anh ấy mang trong mình tinh thần vượt thời gian của 007, đồng thời đem đến một làn gió hoàn toàn mới. Tôi rất nóng lòng được bắt đầu".

Ở tuổi 40, Robert Pattinson là một trong những diễn viên lớn tuổi trong số những người được cho là đã tham gia thử vai Bond. Nam diễn viên nổi tiếng nhờ "Harry Potter", sau đó đóng chính trong loạt phim "Twilight" cùng Kristen Stewart. Anh được công chúng biết đến rộng rãi khi vào vai Cedric Diggory trong bộ phim "Harry Potter and the Goblet of Fire" (2005).

Sau đó, anh đảm nhận vai ma cà rồng Edward Cullen trong "Twilight", loạt phim đình đám được chuyển thể từ những cuốn tiểu thuyết bán chạy của Stephenie Meyer. Pattinson đóng cặp cùng Kristen Stewart trong tổng cộng 5 phần phim "Twilight". Loạt phim này đạt tổng doanh thu hơn 3 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu.

Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh lớn như "The Batman" (2022) và "The Odyssey" của đạo diễn Christopher Nolan, ra mắt đầu năm nay. Bên cạnh đó, Pattinson cũng được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ việc tham gia nhiều bộ phim quy mô nhỏ, thường thuộc dòng phim độc lập, thể nghiệm hoặc nghệ thuật.

Pattinson tiếp bước 6 diễn viên từng đảm nhận vai James Bond trong loạt phim chính thức, gồm Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig. Daniel Craig là một điệp viên 007 được khán giả yêu thích, từng xuất hiện trong 5 bộ phim James Bond.