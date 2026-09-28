“Trại buôn người” vượt 100 tỷ đồng sau 4 ngày ra rạp

Theo số liệu cập nhật từ Box Office Vietnam, trong ngày 28/9, Trại buôn người tiếp tục đứng đầu bảng doanh thu với hơn 8,7 tỷ đồng, bỏ xa các tác phẩm còn lại ngoài rạp. Dữ liệu cuối tuần của đơn vị này cũng ghi nhận phim thu hơn 78,6 tỷ đồng trong ba ngày từ thứ Sáu đến Chủ nhật.

Trước đó, sau ba ngày chính thức khởi chiếu, phim đã đạt 95,57 tỷ đồng. Riêng ngày 27/9, tác phẩm bán hơn 328.000 vé, mang về hơn 30,8 tỷ đồng. Trong hai ngày đầu ra rạp, doanh thu lần lượt đạt khoảng 19,49 tỷ đồng và 22,65 tỷ đồng.

Trại buôn người vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng tính đến trưa 28/9.

Như vậy, chỉ sau ít ngày công chiếu, Trại buôn người đã trở thành một trong những phim Việt đáng chú ý tại phòng vé thời điểm cuối tháng 9.

Phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khai thác câu chuyện những người bị dụ dỗ bởi lời mời “việc nhẹ, lương cao”, sau đó rơi vào đường dây buôn người, lừa đảo xuyên biên giới. Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, người lên đường tìm em gái mất tích rồi bị cuốn vào hành trình tìm cách thoát khỏi nơi giam giữ. Phim còn có sự tham gia của Huỳnh Minh Kiên, Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu...

Steven Nguyễn đảm nhận một trong những vai chính trong Trại buôn người.

Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, chủ đề của phim đã tạo nhiều cuộc thảo luận. Bên cạnh các trường đoạn hành động và những đại cảnh đông người, không ít khán giả chú ý đến câu chuyện về chiếc bẫy “việc nhẹ, lương cao” và số phận của những người bị kiểm soát, tước giấy tờ, ép làm việc trong các đường dây lừa đảo.

Tác phẩm cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Sau khi xem phim, Hòa Minzy cho biết cô bị cuốn vào mạch phim từ đầu đến cuối dù xem suất 23h. Nữ ca sĩ viết: “Gu phim của em là dạng tâm lý hành động, thề xem đã luôn ý. Em đi xem suất 23h đêm qua nhưng không có phút nào khiến mình rời mắt, không cho cơ hội ngáp ngủ luôn”. Cô cũng cho rằng câu chuyện trong phim có thể mang lại những bài học thực tế, đặc biệt với người trẻ.

Tại buổi công chiếu ở Hà Nội, NSND Thanh Lam cũng bày tỏ sự quan tâm tới tác phẩm, thậm chí cho biết muốn được hát nhạc phim. Duy Mạnh, Vân Trang, Gia Bảo cùng một số nghệ sĩ khác cũng có những chia sẻ xoay quanh bộ phim sau khi ra rạp.

Bộ phim khai thác câu chuyện về những người rơi vào chiếc bẫy “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 25/9, tại buổi tọa đàm của Hội Điện ảnh Hà Nội, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhận định bộ phim tái hiện một thực tại khốc liệt, nhưng trong hoàn cảnh đó, tình yêu thương, sự cảm thông và khả năng liên kết giữa con người vẫn được thể hiện.

Song song với các suất chiếu, dàn diễn viên thực hiện cinetour tại một số rạp để giao lưu với người xem. Sức bán vé trong những ngày đầu cùng các cuộc thảo luận xoay quanh đề tài buôn người đã giúp Trại buôn người duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé và vượt mốc 100 tỷ đồng vào trưa 28/9.