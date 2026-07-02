Hồ Hoàn Kiếm sẽ vang lên những giai điệu giao hưởng trong đêm nhạc quốc tế

Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức. Chương trình quy tụ Crescendo Festival Orchestra cùng nhiều nghệ sĩ, giáo sư, nhạc trưởng và tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Áo, Trung Quốc, Brunei...

Được tổ chức tại không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, đêm hòa nhạc hướng tới đưa nghệ thuật giao hưởng đến gần hơn với công chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo và điểm đến của các sự kiện văn hóa quốc tế.

Theo ban tổ chức, chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt, kết nối giữa tinh hoa giao hưởng thế giới với bản sắc văn hóa Việt Nam. Mở đầu là bản Summer của Antonio Vivaldi do nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Tiếp đó là các tiết mục mang đậm dấu ấn Việt Nam như Một vòng Việt Nam, Hello Việt Nam, Trống cơm, Qua cầu gió bay, Bèo dạt mây trôi.

Khán giả cũng sẽ thưởng thức nhiều tác phẩm kinh điển của thế giới như The Nightingale, trích đoạn opera Largo al factotum trong Il Barbiere di Siviglia, cùng phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như giáo sư piano Rintaro Akamatsu (Nhật Bản), nhạc trưởng Daniel Park (Hàn Quốc), nhạc trưởng Dustin Tiêu, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, TS Nguyễn Trinh Hương, NSƯT Dương Minh Chính, nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hòa và ca sĩ Khánh Linh.

Chương trình diễn ra từ 18h30 đến 20h30 ngày 4/7 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, mở cửa phục vụ đông đảo người dân và du khách.