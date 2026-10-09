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Sắp đưa vào sử dụng nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam

Thứ Sáu, 14:51, 09/10/2026
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VOV.VN - Dự kiến chính thức vận hành thử nghiệm từ ngày 1/11/2026, Bản đồ số văn hóa Việt Nam được thiết kế 5 lớp cấu trúc hiện đại, giúp người dân dễ dàng tra cứu mọi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch toàn quốc, đồng thời tạo kênh tương tác hiệu quả hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thông tin về việc triển khai Bản đồ số văn hóa Việt Nam, ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết, công cụ này có thể vận hành linh hoạt trên cả giao diện máy tính lẫn ứng dụng smartphone, giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên phạm vi toàn quốc.

Chẳng hạn, khi lựa chọn khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM hay Quảng Ninh, hệ thống sẽ tự động hiển thị số lượng sự kiện, thời gian, địa điểm, quy mô, ý nghĩa và thông tin vé (miễn phí hay có phí). Đặc biệt, bản đồ còn tích hợp liên kết trực tiếp với Google Maps để hỗ trợ người dùng di chuyển thuận tiện. Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL nhấn mạnh, Bản đồ số văn hóa không đơn thuần là một trang cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin.

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Ảnh minh họa.

Ông Cao Lê Tuấn Anh nói: "Mục tiêu lâu dài của bản đồ số này là cung cấp cơ chế tương tác giữa Nhà nước – Người dân – Doanh nghiệp phục vụ cho việc phát triển công nghiệp văn hoá sau này nữa. Trước mắt là hướng tới ngày 24/11 ngày Văn hoá Việt Nam, người dân có thể nắm được sự kiện tổ chức ở đâu, miễn phí hay không miễn phí và các thông tin cơ bản. Dự kiến 1/11 sẽ triển khai vận hành thí điểm và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian sau này".

Hệ thống được thiết kế bài bản theo 5 lớp cấu trúc gồm: Nền tảng, Dữ liệu, Nội dung, Thị trường và Công nghiệp văn hóa. Việc ra đời một kênh thông tin chính thống không chỉ giúp khắc phục hạn chế trong công tác truyền thông sự kiện của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật, mà còn tạo động lực lớn cho các doanh nghiệp. Về lâu dài, đây sẽ là cầu nối tương tác hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

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Bích Ngọc/VOV1
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