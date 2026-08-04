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Sau kỷ lục phòng vé, Sony hé lộ tương lai của Tom Holland với Spider-Man

Thứ Ba, 09:39, 04/08/2026
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VOV.VN - “Spider-Man: Brand New Day” tạo cơn sốt phòng vé với doanh thu mở màn kỷ lục, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về tương lai của Tom Holland trong vai Người Nhện. Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman đã lần đầu lên tiếng, mang đến hy vọng cho người hâm mộ.

“Spider-Man: Brand New Day” đang trở thành hiện tượng mới của phòng vé toàn cầu khi thu về khoảng 355 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, trở thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất lịch sử điện ảnh. Thành công của “Spider-Man: Brand New Day” không chỉ đến từ những con số doanh thu. Bộ phim còn mở ra cuộc tranh luận mới về tương lai của Tom Holland - nam diễn viên đã gắn bó với Peter Parker gần một thập kỷ và trở thành gương mặt biểu tượng của Người Nhện trên màn ảnh rộng.

Sau khi bộ phim tạo nên cơn địa chấn tại phòng vé, câu hỏi được người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là: Tom Holland có tiếp tục là Spider-Man?

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Spider-Man: Brand New Day tạo cơn sốt phòng vé ngay tuần đầu công chiếu với doanh thu mở màn ấn tượng. (Ảnh: Sony Pictures Entertainment)
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Tom Holland. (Ảnh: Sony Pictures Entertainment)

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman cho biết hãng chưa có kế hoạch cụ thể cho phần phim Spider-Man tiếp theo. "Chưa, ít nhất là chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Hiện mới chỉ dừng ở mong muốn", ông nói.

Dù vậy, vị lãnh đạo Sony không giấu được sự phấn khích khi biết Tom Holland từng chia sẻ anh sẵn sàng trở lại nếu có một kịch bản đủ thuyết phục. "Khi nghe Tom nói điều đó, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi chỉ có thể nói rằng hy vọng vẫn luôn còn đó. Tôi thực sự mong điều đó sẽ xảy ra".

Lời chia sẻ nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ kỳ vọng rằng hành trình của Peter Parker dưới sự thể hiện của Tom Holland vẫn chưa khép lại.

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Đạo diễn Destin Daniel Cretton được đánh giá đã cân bằng giữa yếu tố hành động và chiều sâu tâm lý của nhân vật.(Ảnh: Sony Pictures Entertainment)

Sau “No Way Home”, Sony không chọn làm lớn hơn

Thành công của “Brand New Day” càng đáng chú ý bởi phần phim này phải kế thừa cái bóng quá lớn của “Spider-Man: No Way Home”.

Ra mắt năm 2021, “No Way Home” quy tụ ba thế hệ Người Nhện gồm Tom Holland, Tobey Maguire và Andrew Garfield, tạo nên hiện tượng toàn cầu với doanh thu gần 1,9 tỷ USD.

Theo Tom Rothman, chính ê-kíp cũng từng băn khoăn về hướng đi tiếp theo. "Chúng tôi từng tự hỏi: Làm sao có thể vượt qua điều đó? Khi đã đưa tất cả các Spider-Man lên màn ảnh rồi thì còn gì để làm nữa?".

Thay vì tiếp tục chạy đua về quy mô hay cố tạo thêm nhiều bất ngờ, Sony lựa chọn một chiến lược khác. "Chúng tôi quyết định không cố làm lớn hơn mà làm sâu sắc hơn", Tom Rothman chia sẻ.

Đó là lý do “Brand New Day” đưa khán giả trở về với một Peter Parker cô độc, bắt đầu lại cuộc sống sau khi cả thế giới quên mất danh tính của mình. Phim tập trung nhiều hơn vào tâm lý và cảm xúc của nhân vật, thay vì chỉ dựa vào những màn kỹ xảo. Theo Rothman, đạo diễn Destin Daniel Cretton đã tìm được sự cân bằng giữa một bom tấn giải trí và một câu chuyện giàu cảm xúc.

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Thành công của Spider-Man: Brand New Day được xem là cú hích mới cho dòng phim siêu anh hùng tại phòng vé.(Ảnh: Sony Pictures Entertainment)

Cánh cửa vẫn rộng mở

Sony vẫn chưa xác nhận Spider-Man 5, cũng chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào với Tom Holland. Tuy nhiên, sau những chia sẻ của Tom Rothman và thành công vang dội của “Brand New Day”, tương lai của Người Nhện dường như vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Với Sony, thành công của “Spider-Man: Brand New Day” không chỉ là một kỷ lục doanh thu. Đó còn là minh chứng rằng, giữa thời đại bùng nổ của nền tảng số, những bộ phim biết kể một câu chuyện giàu cảm xúc vẫn có thể kéo hàng triệu khán giả trở lại rạp chiếu và Peter Parker của Tom Holland vẫn là một trong những siêu anh hùng được yêu mến nhất trên màn ảnh rộng.

Hải Hà/VOV.VN
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