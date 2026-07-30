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Hướng tới 465 triệu USD toàn cầu, "Spider-Man: Brand New Day" có gì để kỳ vọng?

Thứ Năm, 11:11, 30/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh dòng phim siêu anh hùng không còn duy trì sức hút như giai đoạn hoàng kim, "Spider-Man: Brand New Day" lại được dự báo sẽ thu tới 465 triệu USD trong tuần đầu công chiếu toàn cầu. Điều gì khiến bom tấn mới của Tom Holland được đặt nhiều kỳ vọng đến vậy?

Khi Marvel Studios liên tiếp đối mặt với những tác phẩm có doanh thu dưới kỳ vọng, còn cụm từ "superhero fatigue" (sự mệt mỏi với phim siêu anh hùng) ngày càng xuất hiện dày đặc trên truyền thông, việc “Spider-Man: Brand New Day” được dự báo mở màn tới 465 triệu USD khiến không ít người bất ngờ.

Nếu con số này trở thành hiện thực, đây sẽ là màn ra mắt lớn nhất của năm 2026 và là một trong những màn mở màn ấn tượng nhất lịch sử điện ảnh. Nhưng điều đáng chú ý hơn là: Vì sao Người Nhện vẫn có thể bay cao, khi nhiều siêu anh hùng khác đang chật vật?

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"Spider-Man: Brand New Day" được Sony dự báo có thể đạt doanh thu mở màn toàn cầu khoảng 465 triệu USD.(Ảnh: Sony Pictures)

Spider-Man chưa bao giờ là một siêu anh hùng bình thường

Không phải ngẫu nhiên Spider-Man luôn là cái tên ổn định nhất trong thế giới Marvel.

Suốt hơn sáu thập kỷ, nhân vật này vượt ra khỏi khuôn khổ truyện tranh để trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Nếu Superman đại diện cho sức mạnh, Batman tượng trưng cho công lý, thì Spider-Man lại là hình ảnh của một con người rất đỗi bình thường.

Peter Parker vẫn phải lo học hành, công việc, tiền thuê nhà, những mối quan hệ dang dở và cả cảm giác cô đơn. Chính sự gần gũi ấy khiến nhiều thế hệ khán giả dễ dàng nhìn thấy bản thân trong chiếc mặt nạ đỏ - xanh. Đó cũng là lợi thế mà không nhiều siêu anh hùng khác có được.

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Peter Parker bước vào chương mới của cuộc đời khi phải chiến đấu một mình sau những biến cố ở "Spider-Man: No Way Home". (Ảnh: Sony Pictures)

Tom Holland bước vào chương trưởng thành nhất

Sau thành công của “Spider-Man: No Way Home”, Peter Parker không còn là cậu học sinh được Iron Man dẫn dắt. Kết thúc phần phim trước, cả thế giới quên mất danh tính của Peter. Không còn gia đình, không còn bạn bè, không còn những người thân yêu, anh buộc phải bắt đầu lại từ con số 0.

Brand New Day vì thế được xem là bước ngoặt lớn nhất của nhân vật kể từ khi Tom Holland đảm nhận vai diễn.

Khán giả không còn chờ đợi những màn kết hợp với Avengers hay các nhân vật đa vũ trụ, mà muốn biết Peter Parker sẽ trưởng thành như thế nào khi phải một mình gánh vác trách nhiệm của Spider-Man.

Đó cũng là hướng đi được nhiều nhà phê bình đánh giá cao. The Hollywood Reporter nhận xét bộ phim đưa "tính nhân văn – sức mạnh lớn nhất của Spider-Man – trở lại vị trí trung tâm", đồng thời gọi đây là màn trình diễn xuất sắc nhất của Tom Holland trong vai Người Nhện.

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(Ảnh: Sony Pictures)

Thành công của một thương hiệu biết làm mới mình

Một trong những lý do khiến Spider-Man vẫn giữ được sức hút là mỗi thế hệ đều có một phiên bản riêng.

Tobey Maguire mang đến hình ảnh Người Nhện giàu cảm xúc của đầu những năm 2000.

Andrew Garfield tạo nên một Peter Parker nổi loạn, giàu nội tâm.

Đến Tom Holland, nhân vật bước vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), vừa gần gũi với khán giả trẻ, vừa kết nối với thế giới siêu anh hùng rộng lớn hơn.

Quan trọng hơn, Sony không khai thác Spider-Man theo công thức lặp lại. Mỗi phần phim đều đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời Peter Parker, thay vì chỉ xoay quanh những trận chiến ngày càng lớn hơn. Theo Shawn Robbins, Giám đốc phân tích của Fandango và nhà sáng lập Box Office Theory, đây chính là yếu tố giúp thương hiệu duy trì sức sống.

Ông nhận định loạt phim Spider-Man của Tom Holland luôn giữ được sự tươi mới nhờ thời điểm phát hành hợp lý, những câu chuyện giàu cảm xúc và khả năng cân bằng giữa yếu tố giải trí với sự phát triển nhân vật. Theo ông, đây gần như là "chuẩn mực" về cách duy trì sức hấp dẫn của một nhân vật nổi tiếng qua nhiều thế hệ.

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Tom Holland tiếp tục hóa thân thành Người Nhện trong phần phim được đánh giá giàu cảm xúc và tập trung vào hành trình trưởng thành của nhân vật. (Ảnh: Sony Pictures)

Những tín hiệu tích cực trước giờ G

Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, “Spider-Man: Brand New Day” còn ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan ngay trước ngày công chiếu.

Phim hiện đạt khoảng 91% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Tại Trung Quốc, bộ phim tạo nên màn mở màn mạnh nhất của một tác phẩm siêu anh hùng Hollywood trong bảy năm, với doanh thu ngày đầu dự kiến vượt 35 triệu USD và tổng doanh thu cả thị trường được dự báo có thể lên tới 250 triệu USD.

Ở Bắc Mỹ, Sony dự báo phim thu khoảng 195 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên, trong khi doanh thu quốc tế được kỳ vọng đạt khoảng 270 triệu USD, đưa tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên 465 triệu USD.

Nếu đạt được kết quả này, Brand New Day sẽ có màn ra mắt lớn thứ hai trong lịch sử loạt phim Spider-Man, chỉ sau No Way Home.

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Trong bối cảnh dòng phim siêu anh hùng đối mặt với nhiều thách thức, "Spider-Man: Brand New Day" được xem là phép thử quan trọng đối với Marvel và Sony. (Ảnh: Sony Pictures)

Bài kiểm tra cho tương lai của dòng phim siêu anh hùng

Doanh thu của “Spider-Man: Brand New Day” không chỉ quyết định thành công của riêng Sony hay Marvel Studios.

Đây còn được xem là phép thử quan trọng đối với cả dòng phim siêu anh hùng, vốn đang đối mặt với nhiều nghi ngờ sau những màn trình diễn kém thuyết phục của không ít thương hiệu lớn trong vài năm qua.

Nếu Người Nhện tiếp tục chinh phục phòng vé, điều đó có thể cho thấy khán giả không quay lưng với phim siêu anh hùng. Họ chỉ trở nên khắt khe hơn, đòi hỏi những câu chuyện có chiều sâu, nhân vật giàu cảm xúc và đủ mới mẻ để xứng đáng với tấm vé đến rạp.

Sau hơn 20 năm kể từ khi Spider-Man lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Người Nhện dường như vẫn giữ được điều mà ít biểu tượng điện ảnh nào làm được: khiến mỗi thế hệ khán giả đều tin rằng, đằng sau chiếc mặt nạ ấy là câu chuyện của chính mình.

 

Hải Hà/VOV.VN
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