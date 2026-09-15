Gen Z được khuyến khích dùng AI lan tỏa văn hóa Việt

Chương trình được triển khai trên cơ sở Kế hoạch số 4724/KH-BVHTTDL ngày 30/7/2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, do Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức.

“Bản sắc” hướng tới lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Đại diện Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi “Bản sắc” 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cho biết, tiếp nối tinh thần từ năm 2025, “Bản sắc 2026” mong muốn đưa những nội dung của các nghị quyết về phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Theo ông Dương Thế Lương, văn hóa không chỉ nằm trong bảo tàng, di tích, di sản hay những trang sách, mà cần hiện diện gần gũi, sinh động trên không gian mạng - nơi người dân, đặc biệt là giới trẻ, dành nhiều thời gian mỗi ngày.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra những sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình”, ông Dương Thế Lương chia sẻ.

Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Ngọc và Phó Tổng Giám đốc VTC Dương Thế Lương trao đổi thông tin về cuộc thi.

Năm nay, cuộc thi gồm hai hoạt động chính. Cuộc thi sáng tác video ngắn “Kết nối Bản sắc” khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng. Công nghệ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, nhưng nội dung vẫn phải bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ thể lệ.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Hiểu biết Bản sắc” giúp người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL nhấn mạnh điểm mới của “Bản sắc 2026” là việc chấp nhận và khuyến khích thí sinh ứng dụng AI trong quá trình sáng tạo, qua đó tìm kiếm những phương thức mới để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số.

Theo ông Nguyễn Hữu Ngọc, công nghệ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, nhưng nội dung dự thi vẫn chú trọng là di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ các quy định của chương trình.

Chia sẻ tại lễ phát động, Nguyễn Phương Nhi, đại diện thí sinh đoạt giải “Bản sắc” năm 2025, cho rằng chương trình là cơ hội để mỗi người chia sẻ câu chuyện, cảm nghĩ cá nhân về văn hóa dân tộc.

“Cuộc thi Bản sắc 2025 đã giúp tôi hiểu ra rằng bản sắc dân tộc Việt không phải là điều gì quá xa xôi, mà chính là những nếp sống, thói quen hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta”, Phương Nhi nói.

Đông đảo sinh viên tham dự lễ phát động cuộc thi “Bản sắc” 2026.

“Bản sắc” dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Chương trình diễn ra trực tuyến từ ngày 15/9 đến 31/10/2026. Giải thưởng chung cuộc dự kiến được công bố và trao trong tháng 11/2026.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 100 triệu đồng, chưa bao gồm quà tặng, hiện vật. Giải Nhất của mỗi sân chơi trị giá 10 triệu đồng. Riêng cuộc thi “Hiểu biết Bản sắc” có thêm các phần quà ngẫu nhiên hằng ngày và giải thưởng theo tuần.