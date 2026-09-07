“Spider-Man: Brand New Day” đang vững bước tiến gần kỷ lục doanh thu mọi thời đại

Trong tuần thứ 6 kể từ khi ra mắt, “Spider-Man: Brand New Day” đã thu về 18 triệu đô la trong kỳ nghỉ cuối tuần và ước tính sẽ đạt 23,3 triệu USD cho đến hết ngày 7/9. Cuộc phiêu lưu mới nhất của Người nhện Peter Parker đang giữ vị trí số 1 lâu nhất kể từ “Avatar: The Way of Water” năm 2022, bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng trong bảy tuần liên tiếp.

Với doanh thu 923 triệu USD tính đến hết tuần thứ 6 công chiếu tại Bắc Mỹ, “Spider-Man: Brand New Day” đang chuẩn bị vượt qua “Star Wars: The Force Awakens” năm 2015 (936 triệu USD) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé nội địa Mỹ. Trong khi đó, phần phim “Người Nhện” thứ tư của Sony do Tom Holland thủ vai chính đã thu về 2,4 tỷ USD trên toàn cầu, xếp thứ ba trong số các phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, sau “Avatar” năm 2009 với 2,9 tỷ USD và “Avengers: Endgame” với 2,7 tỷ USD, trước “Avatar: The Way of Water” năm 2022 với 2,3 tỷ USD.

Cảnh phim “Spider-Man: Brand New Day”. (Ảnh: Columbia Pictures/Everett Collection)

Kết thúc tuần thứ 6 của “Spider-Man: Brand New Day” cũng là thời điểm khép lại mùa phim hè thành công nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 làm đảo lộn ngành công nghiệp điện ảnh vào năm 2020. Theo Rentrak, doanh thu phòng vé mùa phim hè tại Mỹ đạt 4,73 tỷ USD. Doanh thu này không chỉ tính theo tiêu chuẩn hậu đại dịch mà còn là mùa hè có doanh thu cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ đứng sau kỷ lục 4,755 tỷ USD được thiết lập vào năm 2013.

Cảnh phim “Spider-Man: Brand New Day”. (Ảnh: Columbia Pictures/Everett Collection)

Một số phim “bom tấn” mùa hè này bao gồm các tác phẩm của các hãng phim lớn như “Spider-Man: Brand New Day”, “The Odyssey”, “Toy Story 5”, “The Devil Wears Prada 2”, cũng như các phim độc lập gây tiếng vang như “Obsession” và “Backrooms”. Loạt “bom tấn” này đã góp phần tạo nên thành công vượt trội của mùa phim hè, giúp bù đắp cho một số thất bại của các phim kinh phí lớn, bao gồm phim live-action “Moana” của Disney, “Supergirl” của Warner Bros và DC, “Masters of the Universe” của Amazon MGM.