Tây Du Ký Đại Náo: “Dị bản” xuyên không gây sốt phòng vé Thái Lan sắp ra rạp Việt

Trailer Tây Du Ký Đại Náo.

Tây Du Ký Đại Náo tung trailer chính thức tại Việt Nam, hé lộ màn xuyên không hài hước

Phim mở đầu với bối cảnh quen thuộc khi thầy trò Đường Tăng lên đường sang Tây Thiên lấy kinh. Tuy nhiên lần này, nhóm lại thiếu vắng Trư Bát Giới. Giữa hành trình, cả nhóm bất ngờ bị hàng loạt yêu quái như Thiết Phiến Công Chúa, Nhện Nhện Tinh, Cửu Vĩ Hồ và Ngưu Ma Vương truy sát nhằm nuốt thịt Đường Tăng để đạt được trường sinh bất tử.

Trong đoạn trailer chính thức vừa công bố, “Tây Du Ký Đại Náo” gây chú ý với bối cảnh hài hước khi biến hành trình thỉnh kinh thành một câu chuyện xuyên không đậm chất giải trí. Trong trận giao chiến hỗn loạn, Tôn Ngộ Không bất ngờ bị Quạt Ba Tiêu thổi bay, bị hút vào khe nứt không gian và rơi xuống một bãi rác ở Thái Lan thời hiện đại.

Tôn Ngộ Không xuyên không tới một bãi rác ở thủ đô Bangkok, Thái Lan thời hiện đại.

Hành trình thỉnh kinh đưa các nhân vật thần thoại xuất hiện giữa những địa danh nổi tiếng của Thái Lan như Wat Arun hay Giant Swing. Tôn Ngộ Không lần đầu phải thích nghi với xe cộ, nhịp sống hiện đại và những tình huống dở khóc dở cười nơi hạ giới. Với màu sắc hài hước cùng loạt tương tác đáng yêu với trẻ nhỏ, bộ phim được kỳ vọng mang đến không khí giải trí sôi động cho khán giả dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Rời xa thế giới thần thoại, Tề Thiên Đại Thánh phải học cách thích nghi với nhịp sống náo nhiệt nơi đô thị. Những tình huống va chạm với đời sống hiện đại trở thành chất liệu tạo tiếng cười xuyên suốt bộ phim. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Tôn Ngộ Không và nhóm trẻ em nghèo tại Thái Lan cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong trailer. Ngay khi xuất hiện ở thế giới loài người, nhân vật huyền thoại đã được các em nhỏ bí mật chăm sóc và che giấu khỏi người lớn. Từ đó, giữa họ dần hình thành sự gắn bó đặc biệt.

Việc kết hợp màu sắc hài đặc trưng của điện ảnh Thái Lan với chất liệu Tây Du Ký quen thuộc giúp bộ phim tạo nên phiên bản “Thái du ký” khác biệt. Nhiều tình huống hài liên tiếp xuất hiện, hướng đến tinh thần giải trí nhẹ nhàng, phù hợp với khán giả đại chúng.

Poster nhân vật Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới vừa được công bố,

Không chỉ khai thác yếu tố “xuyên không” hài hước, Tây Du Ký Đại Náo còn hướng đến thông điệp gia đình và sự kết nối giữa con người với nhau. Bộ đôi poster vừa công bố cũng phần nào hé lộ màu sắc này khi đặt các nhân vật thần thoại giữa những biểu tượng nổi tiếng của xứ Chùa Vàng.

Trong poster, Tôn Ngộ Không do Jazz Padung thủ vai xuất hiện trước chùa Wat Arun bên sông Chao Phraya, trong khi Trư Bát Giới do Nong Chusak đảm nhận lại gắn với Giant Swing – công trình mang tính biểu tượng của Bangkok. Cách xây dựng hình ảnh giúp các nhân vật trở nên gần gũi hơn thay vì giữ vẻ thần thoại quen thuộc.

Sự thay đổi cũng thể hiện rõ ở tạo hình nhân vật. Tôn Ngộ Không vẫn giữ vẻ uy nghiêm với gậy Như Ý nhưng được tiết chế theo hướng gần gũi, giàu cảm xúc hơn. Trong khi đó, Trư Bát Giới mang màu sắc hài hước, tạo cảm giác thân thiện và dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Tề Thiên Đại Thánh phiên bản “Thái du ký” trên đường phố Bangkok.

“Vựa muối” gây sốt phòng vé tại “Xứ chùa vàng”

Trước khi ra mắt tại Việt Nam, Tây Du Ký Đại Náo là phim Thái đứng đầu phòng vé nội địa suốt 2 tuần liên tiếp. Thành tích này được xem là minh chứng rõ nét cho sức hút của bộ phim với khán giả nội địa.

Ra mắt tại quê nhà Thái Lan, Tây Du Ký Đại Náo nhanh chóng ghi điểm với khán giả đại chúng nhờ màu sắc hài hước nhẹ nhàng cùng thông điệp gia đình ấm áp. Dù sở hữu kịch bản phá cách, nét duyên riêng của “thánh hài” Jazz Chuanchuen cùng diện mạo ấn tượng của Tôn Ngộ Không vẫn đủ sức chinh phục nhiều đối tượng khán giả.

Sau hàng loạt phiên bản chuyển thể quen thuộc, Tây Du Ký Đại Náo trở thành cái tên gây tò mò với khán giả châu Á nhờ hướng đi khác biệt: biến hành trình thỉnh kinh kinh điển thành cuộc phiêu lưu xuyên không pha màu sắc hài gia đình đậm chất Thái Lan.

Tạo hình nhân vật Tề Thiên Đại Thánh trở nên gần gũi, thân thiết với trẻ em.

Ngay từ teaser đầu tiên, Tây Du Ký Đại Náo đã gây chú ý nhờ phần hình ảnh rực rỡ, đậm chất giải trí. Nhân vật Tôn Ngộ Không do danh hài Jazz Padung đảm nhận mang diện mạo vừa tinh nghịch vừa hài hước, khác xa hình tượng Mỹ Hầu Vương quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong khi đó, Đường Tam Tạng do Junior Kajbhunditt – gương mặt từng xuất hiện trong Tee Yod – thủ vai lại mang màu sắc trẻ trung, hiện đại hơn các phiên bản trước.

Tại Thái Lan, bộ phim tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều sau những suất chiếu đầu tiên. Trên Pantip, một bộ phận khán giả đánh giá tác phẩm mang tinh thần giải trí nhẹ nhàng, phù hợp với gia đình và trẻ nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng các em nhỏ trong rạp phản ứng tích cực trước hình ảnh vui nhộn của Tôn Ngộ Không cùng phần màu sắc nổi bật xuyên suốt bộ phim. Thông điệp về tình bạn, gia đình và sự gắn kết giữa con người với nhau ở đoạn cuối cũng được nhận xét là dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Nhân vật huyền thoại Tôn Ngộ Không đã được các em nhỏ bí mật chăm sóc và giấu trong tủ lạnh tạo nên sự hài hước đáng yêu.

Tuy nhiên, không ít khán giả trưởng thành cho rằng phim đi theo hướng đơn giản, thiên về thiếu nhi và chưa đủ chiều sâu nếu đặt cạnh các phiên bản Tây Du Ký khác. Một số ý kiến nhận định kịch bản chủ yếu tập trung vào các mảng miếng gây cười, chưa chú trọng nhiều đến logic hay cao trào cảm xúc. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn bênh vực tác phẩm khi cho rằng đây vốn là phim hài thương mại đúng chất Thái Lan, được làm ra nhằm phục vụ nhu cầu giải trí đơn thuần thay vì trở thành một bản chuyển thể nghiêm túc của nguyên tác.

Bên cạnh phản hồi từ khán giả đại chúng, giới chuyên môn Thái Lan cũng đưa ra nhiều góc nhìn đáng chú ý. Theo chuyên trang Trust News, Tây Du Ký Đại Náo là phiên bản “bản địa hóa” khá rõ nét khi dịch chuyển trọng tâm câu chuyện sang đời sống gia đình của Trư Bát Giới nhiều hơn là hành trình thỉnh kinh quen thuộc. Trang này dành lời khen cho phần kỹ xảo hình ảnh khá đẹp mắt, đồng thời đánh giá cao nét diễn của danh hài kỳ cựu Nong Chusak, người được xem là “linh hồn” giữ nhịp hài hước và mang lại sự dễ chịu cho toàn bộ tác phẩm.

Tạo hình nhân vật Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký Đại Náo do Junior Kajbhunditt thủ vai.