Top 4 phim mùa hè chiếu rạp tháng 6 siêu hot cho “khối nghỉ hè” và gia đình

Thứ Tư, 14:13, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đường đua phòng vé phim mùa hè 2026 điểm mặt 4 bom tấn hứa hẹn tạo nên cơn sốt dành cho “khối nghỉ hè” khi thời gian nghỉ hè của học sinh đang đến gần: Tây Du Ký Đại Náo, Marsupilami, Minions hay PAW Patrol sẽ giành chiến thắng trong việc hút “khối nghỉ hè” đến rạp “giải nhiệt” cùng gia đình.

Thị trường phim mùa hè 2026 hứa hẹn bùng nổ rạp chiếu dành cho “khối nghỉ hè” với loạt tác phẩm điện ảnh đa dạng thể loại từ hài hước, kỳ ảo đến hoạt hình phiêu lưu. Từ sự trở lại của các biểu tượng tuổi thơ như chú vượn đốm Marsupilami, hội Minions “chuối vàng” cho đến những chuyến hành trình hoàn toàn mới cùng đội cún PAW Patrol hay màn thỉnh kinh “cười ra nước mắt” của Tây Du Ký phiên bản xứ Chùa Vàng.

Tây Du Ký Đại Náo - Làn gió mới từ điện ảnh Thái Lan

Mở màn cho đường đua phim hè là một dự án đầy tham vọng đến từ “ông hoàng phòng vé” Thái Lan - đạo diễn Poj Arnon. Vốn nổi tiếng với các series hài “hái ra tiền tỷ baht”, lần này Poj Arnon quyết định chơi lớn khi “tái định nghĩa” một trong những nguyên tác kinh điển nhất châu Á - Tây Du Ký. Bộ phim Tây Du Ký Đại Náo mang đến một góc nhìn hoàn toàn đột phá: Tôn Ngộ Không bị quạt Ba Tiêu thổi bay... xuyên không rơi thẳng xuống một bãi rác tại Thái Lan hiện đại. Sự va chạm giữa phép thuật thần thông và nhịp sống đô thị nhộn nhịp, trần trụi chính là chất xúc tác tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười mang đậm phong cách “nhây - bựa - lầy”.

top 4 phim mua he chieu rap thang 6 sieu hot cho khoi nghi he va gia dinh hinh anh 1
Dị bản Tây Du Ký Đại Náo hứa hẹn những pha hài hước dở khóc dở cười.

Điểm sáng lớn nhất của tác phẩm nằm ở màn trình diễn đối lập của bộ đôi diễn viên trung tâm. Trong khi “Thánh hài” Jazz Padung bảo chứng cho những tràng cười bùng nổ với một Tề Thiên Đại Thánh tinh quái, lầy lội; thì “Nam thần triệu view” Junior Kajbhunditt lại mang đến một Đường Tăng điềm tĩnh, thư sinh và khác biệt.

Siêu quậy Marsupilami - Chuyến phiêu lưu hàn gắn gia đình cùng sinh vật huyền thoại

Tiếp nối không khí sôi động, tháng 6 chào đón sự xuất hiện của một biểu tượng tuổi thơ quen thuộc - chú vượn đốm Marsupilami. Tác phẩm đưa khán giả theo chân anh chàng David Ticoule cùng vợ cũ và con trai trong một phi vụ vận chuyển kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. Mọi rắc rối bùng nổ khi kiện hàng mở tung, giải phóng sinh vật Marsupilami bé nhỏ, đáng yêu nhưng kéo theo vô số tình huống dở khóc dở cười. 

top 4 phim mua he chieu rap thang 6 sieu hot cho khoi nghi he va gia dinh hinh anh 2
Siêu quậy Marsupilami được lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình nổi tiếng cùng tên.

Tuy nhiên, giữa biển khơi hỗn loạn và đầy rẫy hiểm nguy, hành trình “bất ổn” này lại vô tình trở thành chất xúc tác để gia đình David học cách thấu hiểu, bảo vệ và sát cánh bên nhau. Ra rạp vào 5/6, Siêu quậy Marsupilami là trạm dừng chân lý tưởng, mang đến những tràng cười sảng khoái và cả những bài học ý nghĩa về tình thân. 

Minions & Quái Vật - Giấc mộng Hollywood và cú “chơi lớn” của hội chuối vàng

Gia nhập đường đua phòng vé hè 2026 là sự trở lại vô cùng khác biệt của dàn Minions đáng yêu. Ở phần phim này, thay vì tiếp tục tìm kiếm những vị chủ nhân độc ác trước khi gặp Gru, hội Minions lại chuyển hướng sang một mục tiêu mới để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời: lấn sân làm phim điện ảnh!

Khán giả sẽ được trải nghiệm một câu chuyện náo nhiệt, ngớ ngẩn khi những chú Minions bé nhỏ từng bước chinh phục Hollywood, trở thành ngôi sao rồi lại đánh mất tất cả. Điểm nhấn bùng nổ nhất là lúc chúng quyết tâm “chơi lớn” khi giải phóng quái vật thật ra thế giới, cốt chỉ để phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay nhằm cứu vãn sự nghiệp đang giãy chết.

top 4 phim mua he chieu rap thang 6 sieu hot cho khoi nghi he va gia dinh hinh anh 3
Phim kể về phi vụ làm phim điện ảnh đầu tay của hội Minions.

Bên cạnh cốt truyện “lầy lội”, sức nóng của Minions & Quái Vật còn đến từ dàn diễn viên lồng tiếng quy tụ toàn các minh tinh, tài tử đình đám. Sự xuất hiện của nữ diễn viên từng giành giải Oscar 2018 - Allison Janney, ngôi sao "Iron Man" kỳ cựu Jeff Bridges cùng nam diễn viên 2 lần nhận đề cử Oscar Jesse Eisenberg hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn và đẳng cấp.

PAW Patrol: Phim Khủng Long - Bom tấn phiêu lưu gắn kết mọi thế hệ

Bữa tiệc điện ảnh mùa hè dành cho “khối nghỉ hè” và gia đình còn có sự góp mặt của đội cún cứu hộ PAW Patrol quen thuộc. Lần này, bối cảnh phim được mở rộng ra một hòn đảo nhiệt đới hoang sơ, nơi cả đội phải chạy đua với thời gian, ngăn chặn một ngọn núi lửa đang phun trào để bảo vệ sự sống của các loài khủng long.

top 4 phim mua he chieu rap thang 6 sieu hot cho khoi nghi he va gia dinh hinh anh 4
Các chú cún PAW Patrol bị cuốn vào cuộc giải cứu quy mô cấp “khủng long”.

Không chỉ sở hữu cốt truyện sinh tồn kịch tính, tác phẩm còn quy tụ dàn sao lồng tiếng đình đám như Snoop Dogg, Paris Hilton hay ngôi sao trẻ đang lên Mckenna Grace. Đặc biệt, việc nhóm nhạc pop huyền thoại Backstreet Boys góp giọng trong ca khúc chủ đề “Bottle Up” chính là một điểm nhấn chiến lược. Yếu tố này biến bộ phim trở thành chiếc cầu nối văn hóa tuyệt vời cho mọi gia đình.

jazz_trong_vai_ngo_khong.jpg

Cười ra nước mắt với “Tây du ký đại náo”: Tôn Ngộ Không đại náo bãi rác ở Thái Lan

VOV.VN - Sau thành công của loạt phim hài – kinh dị xứ Chùa Vàng, điện ảnh Thái Lan tiếp tục màu sắc mới lạ với “Tây du ký đại náo”, một phim dị bản “Tây du ký” pha trộn yếu tố xuyên không, hài hước và hiện đại. First Look Teaser vừa ra mắt đã nhanh chóng gây chú ý cùng loạt tình huống “nhây-bựa-lầy” chưa từng có.

Thư Vũ/VOV.VN
Điện ảnh Việt sắp chứng kiến làn sóng phim lịch sử lớn nhất nhiều năm qua

VOV.VN - Sau thành công của “Mưa đỏ”, phim lịch sử Việt đang bước vào giai đoạn bùng nổ chưa từng có. Từ “Hộ linh tráng sĩ”, “Đất đỏ”, “Mật mã Đông Dương” đến loạt dự án về chiến tranh, tình báo, cung đình, màn ảnh rộng giai đoạn 2026-2027 chứng kiến cuộc đổ bộ dồn dập của dòng phim từng bị xem là khó hút khán giả.

VOV.VN - Sau thành công của “Mưa đỏ”, phim lịch sử Việt đang bước vào giai đoạn bùng nổ chưa từng có. Từ “Hộ linh tráng sĩ”, “Đất đỏ”, “Mật mã Đông Dương” đến loạt dự án về chiến tranh, tình báo, cung đình, màn ảnh rộng giai đoạn 2026-2027 chứng kiến cuộc đổ bộ dồn dập của dòng phim từng bị xem là khó hút khán giả.

Phim học đường mới của VTV gây chú ý với đề tài sang chấn tuổi teen

VOV.VN - “Phía bên kia thành phố” khai thác những góc khuất học đường, áp lực thành tích và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn thông qua câu chuyện của ba học sinh mang nhiều tổn thương. Bộ phim lên sóng VTV1 từ ngày 27/5 với dàn diễn viên trẻ gồm Võ Hoài Vũ, Thái Vũ, Tú Quyên.

VOV.VN - “Phía bên kia thành phố” khai thác những góc khuất học đường, áp lực thành tích và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn thông qua câu chuyện của ba học sinh mang nhiều tổn thương. Bộ phim lên sóng VTV1 từ ngày 27/5 với dàn diễn viên trẻ gồm Võ Hoài Vũ, Thái Vũ, Tú Quyên.

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng

VOV.VN - Phim hoa hậu của VTV Lời hứa đầu tiên tiếp tục gây tranh cãi vì tình tiết Vi Minh yêu cầu trẻ em vùng cao bôi kem chống nắng trước khi ăn bánh chuối. Nhiều khán giả cho rằng chi tiết này thiếu thực tế, gượng gạo và giống lồng ghép quảng cáo hơn là diễn biến tự nhiên của phim.

VOV.VN - Phim hoa hậu của VTV Lời hứa đầu tiên tiếp tục gây tranh cãi vì tình tiết Vi Minh yêu cầu trẻ em vùng cao bôi kem chống nắng trước khi ăn bánh chuối. Nhiều khán giả cho rằng chi tiết này thiếu thực tế, gượng gạo và giống lồng ghép quảng cáo hơn là diễn biến tự nhiên của phim.

Vì sao phim K-zombie “Colony” khiến khán giả quốc tế phát cuồng?

VOV.VN - Tại Liên hoan phim Cannes 2026, điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm với Colony – tác phẩm zombie mới của đạo diễn Yeon Sang-ho. Bộ phim nhận tràng pháo tay kéo dài khoảng 5 phút từ khán giả quốc tế sau buổi công chiếu đầu tiên.

VOV.VN - Tại Liên hoan phim Cannes 2026, điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm với Colony – tác phẩm zombie mới của đạo diễn Yeon Sang-ho. Bộ phim nhận tràng pháo tay kéo dài khoảng 5 phút từ khán giả quốc tế sau buổi công chiếu đầu tiên.

