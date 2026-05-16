Cười ra nước mắt với “Tây du ký đại náo”: Tôn Ngộ Không đại náo bãi rác ở Thái Lan

Thứ Bảy, 16:01, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau thành công của loạt phim hài – kinh dị xứ Chùa Vàng, điện ảnh Thái Lan tiếp tục màu sắc mới lạ với “Tây du ký đại náo”, một phim dị bản “Tây du ký” pha trộn yếu tố xuyên không, hài hước và hiện đại. First Look Teaser vừa ra mắt đã nhanh chóng gây chú ý cùng loạt tình huống “nhây-bựa-lầy” chưa từng có.

Bàn tay “phù thủy” của đạo diễn “ngàn tỷ” Poj Arnon và màn tái định nghĩa tác phẩm kinh điển

“Tây du ký đại náo” phiên bản xuyên không khác lạ và hài hước

Nếu khán giả đã quen với hành trình thỉnh kinh vượt yêu trừ ma trong không gian thần thoại quen thuộc, thì “Tây du ký đại náo” lại mang đến một hướng tiếp cận hoàn toàn khác biệt.

Đoạn teaser mở đầu bằng trận chiến dữ dội giữa thầy trò Đường Tăng và các yêu quái quen thuộc như Bà La Sát, Ngưu Ma Vương. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi Tôn Ngộ Không bị quạt Ba Tiêu thổi bay xuyên không gian, rơi thẳng xuống một bãi rác khổng lồ giữa Thái Lan hiện đại.

Poster hé lộ tạo hình nhân vật “Tây du ký” phiên bản “nhây-bựa-lầy”

Sự va chạm giữa một nhân vật sở hữu phép thần thông quảng đại với nhịp sống đô thị trần trụi hứa hẹn tạo nên hàng loạt tình huống hài hước khó đoán, tiếp nối thế mạnh của dòng phim hài - kỳ ảo vốn từng giúp điện ảnh Thái Lan ghi dấu với khán giả châu Á.

Màn cộng hưởng từ “Ông hoàng tiếng cười” và “Nam thần triệu view”

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của “Tây du ký đại náo” là sự kết hợp giữa hai màu sắc đối lập ở tuyến nhân vật chính. Vai Tôn Ngộ Không do Jazz Padung đảm nhận. Là gương mặt hài nổi tiếng hàng đầu Thái Lan, Jazz mang đến hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh tinh quái, “lầy lội” nhưng vẫn giữ được nét duyên đặc trưng. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ được xem là bảo chứng cho yếu tố giải trí của bộ phim.

Jazz Padung được mệnh danh là “Thánh hài” hàng đầu làng giải trí Thái Lan

Đối lập với nguồn năng lượng náo nhiệt của Tôn Ngộ Không là Đường Tam Tạng do Junior Kajbhunditt thủ vai. Sau thành công của “Tee Yod: Quỷ ăn tạng”, Junior tiếp tục gây chú ý khi hóa thân thành một Đường Tăng trẻ trung, điềm tĩnh và mang vẻ ngoài thư sinh. Tạo hình mới của nam diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong khi đó, vai Trư Bát Giới được giao cho danh hài kỳ cựu Nong Cha-Cha-Cha (Choosak Eamsuk), hứa hẹn mang đến màu sắc hài hước duyên dáng đúng với tinh thần nhân vật. Sa Tăng do Gap Jakarin đảm nhận. Bộ tứ thỉnh kinh với những cá tính khác biệt được kỳ vọng tạo nên hành trình vừa hài hước vừa bùng nổ năng lượng trên màn ảnh rộng.

Jazz Padung với tạo hình nhân vật Tôn Ngộ Không trong "Tây du ký đại náo"

Không chỉ tuyến chính, dàn yêu quái của phim cũng gây chú ý với phần tạo hình nổi bật. Nữ ca sĩ, diễn viên Zani Nipaporn vào vai Bà La Sát với thần thái sắc sảo và mạnh mẽ. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Nammon Krittanai trong vai Nhện Tinh và P-Jung Kritsana trong vai Cửu Vĩ Hồ, góp phần tăng thêm màu sắc kỳ ảo và kịch tính cho phim.

Đứng sau dự án đầy tham vọng này là “ông hoàng phòng vé” Poj Arnon, với bàn tay nhào nặn của ông, “Tây du ký đại náo” không chỉ dừng lại ở một bộ phim hài giải trí thuần túy mà còn lồng ghép những thông điệp nhân văn về tình bạn, sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong xã hội hiện đại.

Junior Kajbhunditt với tạo hình Đường Tam Tạng. Anh cũng chính là nam thần “Yos” trong “Tee Yod: Quỷ ăn tạng”

Sự kết hợp giữa Poj Arnon, “quái kiệt” của điện ảnh Thái Lan và nguyên tác “Tây du ký” được xem là một bước đi đầy táo bạo nhưng cũng đầy bảo chứng. Từng làm nên lịch sử phòng vé với những series hài - kinh dị có doanh thu lên đến hàng trăm triệu Baht, Poj Arnon không chỉ giỏi trong việc tạo ra tiếng cười mà còn là bậc thầy trong việc “thổi” hơi thở đương đại vào những chất liệu cũ kỹ.

Với “Tây du ký đại náo”, Poj Arnon không cố gắng tái hiện một hành trình thỉnh kinh trang nghiêm thường thấy. Thay vào đó, đạo diễn Poj Arnon đã “giải cấu trúc” tác phẩm kinh điển của Ngô Thừa Ân để đặt ra một câu hỏi thú vị: Sẽ ra sao nếu phép thần thông quảng đại phải đối mặt với những vấn đề thực tế của thế giới hiện đại? Việc giữ nguyên những nhân vật mang tính biểu tượng như Ngộ Không, Đường Tăng nhưng đặt họ vào bối cảnh “độc lạ” xứ Chùa Vàng chính là cách Poj Arnon tôn vinh giá trị của nguyên tác, đồng thời tạo ra một cuộc viễn chinh mới mẻ, vượt xa khỏi mọi khuôn mẫu mà khán giả từng biết trong suốt hàng thập kỷ qua.

Đạo diễn Poj Arnon nổi tiếng với loạt series "Oh My Ghost", "Dangerous Boy", "Make Me Shudder"...

“Tây du ký đại náo” dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 29/05/2026. Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm giải trí đáng chú ý của mùa hè năm nay nhờ sự kết hợp giữa yếu tố kinh điển và màu sắc hiện đại, hài hước đặc trưng của điện ảnh Thái Lan. 

Thư Vũ/VOV.VN
Phim Hàn 2026: Siêu năng lực và xuyên không trở thành “vũ khí” gây cười nghiên ngả
VOV.VN - Các bộ phim Hàn 2026 mới ra mắt khán giả trong tháng 5 như “My Royal Nemesis” của SBS và “The Wonderfools” của Netflix đưa các yếu tố hài xuyên không, hài giả tưởng vào bối cảnh hiện đại khiến khán giả phim truyền hình “xứ kim chi” cười nghiêng ngả.

5 phim Hàn gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn về rating
VOV.VN - Dù bị đánh giá trái chiều, nhiều bộ phim Hàn Quốc vẫn liên tục tăng trưởng rating, dẫn đầu khung giờ phát sóng và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên toàn châu Á.

Sao nhí Thái Lan 12 tuổi gây sốt khi đóng phim kinh dị Việt "Phí Phông"
VOV.VN - Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim kinh dị Việt “Phí Phông”. Cô bé Nina mang đến màn trình diễn ám ảnh và đầy thuyết phục, đẩy cao trào kịch tính cho phim.

Những bộ phim đáng chú ý không thể bỏ lỡ trong tháng Tư
VOV.VN - Tháng 4/2026 này, màn ảnh thế giới hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hàng loạt tác phẩm đa dạng, từ những dự án hoạt hình bom tấn, phim hài đen độc đáo cho đến những bộ phim tiểu sử đầy chiều sâu.

