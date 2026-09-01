Thái Nguyên rộn ràng các hoạt động vui chơi dịp nghỉ lễ 2/9

Tại phường Bắc Kạn (Thái Nguyên) không gian Phố đi bộ Sông Cầu thu hút đông người dân và du khách bằng Lễ hội Văn hóa ẩm thực gắn với Chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm miến dong và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2026, do UBND phường phối hợp Sở Công Thương tổ chức từ 31/8 đến 2/9. Với điểm nhấn là Liên hoan "Đệ nhất bánh cuốn" cùng sự tham gia của 5 thương hiệu bánh cuốn của các xã, phường khu vực phía Bắc Thái Nguyên, người dân và du khách sẽ có dịp thưởng thức, trải nghiệm và bình chọn thương hiệu yêu thích.

Cùng với đó, chương trình "Duyên dáng Sắc Chàm" có sự tham gia của 20 thí sinh, với phần trình diễn trang phục dân tộc và thi ứng xử, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng cao.

Các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP trên phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên

"Gia đình tôi từ Phú Thọ sang Thái Nguyên chơi dịp mùng 2/9. Chúng tôi đã đến Thái Nguyên được hai ngày. Trong thời gian ở đây, gia đình tôi đã trải nghiệm phố đi bộ ven sông Cầu, tham gia lễ hội ẩm thực và xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố. Không khí rất vui và sôi động. Tôi sẽ cố gắng trải nghiệm hết các chương trình, sự kiện được tổ chức tại Thái Nguyên trong dịp này", chị Hoàng Thị Trang, một du khách đến từ Phú Thọ, cho biết.

"Các món ăn ở đây con thấy rất ngon ạ. Khi xem các tiết mục biểu diễn ngoài đường, con thấy rất vui và thích thú. Các cô chú nhảy rất sôi động và đẹp", Hoàng Minh Trí, một du khách tham quan các gian hàng tại phố đi bộ Sông Cầu bày tỏ.

Hoạt động biểu diễn trên khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên

Tại phường Phan Đình Phùng, nhiều chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn âm nhạc công cộng được tổ chức, tạo không khí sôi động trong những ngày nghỉ lễ, đặc biệt là những màn trình diễn pháo hoa được tổ chức sau các chương trình nghệ thuật tại khu vực phường Bắc Kạn và phường Phan Đình Phùng diễn ra tối 1/9. Trong khi đó, phố đi bộ Vạn Xuân (khánh thành đúng dịp nghỉ lễ 2/9) cũng trở thành điểm vui chơi, trải nghiệm mới của người dân và du khách. Tại đây diễn ra các đêm nhạc đường phố và hoạt động trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian truyền thống.

Không khí thêm sôi động được tạo nên bởi các bạn trẻ

Ở nhiều xã, phường khác trong tỉnh cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tại đồi cỏ Slam Chiêm, xã Hiệp Lực, lễ hội "Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên" được tổ chức trong 3 ngày (từ 31/8 đến 2/9), du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, thả diều, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa truyền thống.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động mừng Quốc khánh tại tỉnh Thái Nguyên tập trung ở các phường Bắc Kạn, Phan Đình Phùng và Vạn Xuân

Cùng với tổ chức các hoạt động vui chơi, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực diễn ra sự kiện, góp phần để người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui tươi.