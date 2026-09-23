Thái Nguyên - “Rộn ràng mùa trăng yêu thương”

Không khí Trung thu được tái hiện đầy màu sắc qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với những tiết mục ca múa nhạc mang đậm sắc màu cổ tích như “Vầng trăng cổ tích”, “Giấc mơ của Trăng”, “Trăng rằm xuống phố”, “Ánh trăng cho em”.

Cùng với đó là những màn trình diễn sôi động như trống hội, múa lân - sư - rồng, hoạt cảnh Chú Cuội - Chị Hằng, biểu diễn xiếc và các liên khúc thiếu nhi. Tiếng trống rộn ràng, những ánh đèn lung linh cùng hình ảnh rồng, ngựa đầy màu sắc đã mang đến cho các em một không gian Trung thu vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Hàng vạn người dân, du khách và các em thiếu nhi chào đón phần rước mô hình đèn trung thu qua các tuyến phố

Với nhiều em nhỏ, đây còn là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia và trải nghiệm không khí lễ hội Trung thu quy mô như vậy.

"Con thấy rất vui vì được nhìn thấy nhiều xe như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên con được trải nghiệm đi biểu diễn múa Trung thu ở đây. Con thấy rất vui, có nhiều hình tượng rồng, ngựa, rồi đèn rất đẹp, nhìn cái gì con cũng thích”, Ngô Thế Kiên, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Nga My, xã Điềm Thụy chia sẻ.

Các mô hình được chuẩn bị công phu, độc đáo

Điểm nhấn của đêm hội là Cuộc thi Rước đèn Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026, với chủ đề “Mùa trăng yêu thương”. 30 xã, phường tham gia phần thi trực tiếp, gồm thi mô hình đèn và rước đèn Trung thu, mang đến những sắc màu, câu chuyện và thông điệp riêng.

Đến với hội thi, xã Chợ Mới lựa chọn hình ảnh “chú ngựa tung vó” làm điểm nhấn cho mô hình đèn Trung thu. Không chỉ tạo nên một hình ảnh sinh động trong đêm hội, chú ngựa còn gợi nhắc về truyền thống lịch sử của địa phương, nơi những con người và vùng đất đã góp sức vào sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ quê hương, đất nước.

Mô hình chú thỏ ngọc tạo điểm nhấn với thiết kế cầu kỳ

Chị Trần Thị Xuân, thành viên đoàn thi xã Chợ Mới cho biết: Qua mô hình, đoàn thi xã Chợ Mới mong muốn gửi đến các em thiếu nhi một mùa trăng ấm áp, tràn ngập yêu thương, đồng thời khơi dậy ở thế hệ trẻ sự trân trọng, tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương.

“Với chủ đề ‘Mùa trăng yêu thương’, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu thật ấm áp, tràn ngập yêu thương, để các em cảm nhận được sự quan tâm của toàn xã hội dành cho thế hệ măng non. Đồng thời, qua mô hình đèn Trung thu, chúng tôi cũng muốn gửi gắm thông điệp để các em luôn trân trọng, ghi nhớ lịch sử, coi đó là nền tảng để bước vào một thế kỷ mới, một kỷ nguyên vươn mình...", chị Xuân cho biết thêm.

Xã Điềm Thuỵ giành giải Nhất với mô hình "Bát mã truy phong"

Không chỉ dừng lại ở những mô hình đèn đẹp mắt, Cuộc thi Rước đèn Trung thu năm nay còn khuyến khích các địa phương phát huy tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh; sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và đặc biệt là đưa những nét văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương vào từng mô hình.

Sự đầu tư công phu, đa dạng trong cách thể hiện đã tạo nên một không gian Trung thu nhiều màu sắc, nơi những giá trị truyền thống được kết hợp với hơi thở hiện đại. Đây cũng là yếu tố khiến hội thi trở thành sân chơi không chỉ dành cho thiếu nhi, mà còn là dịp để các địa phương giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và sự phát triển của quê hương.

Mô hình sáng tạo, độc đáo được các địa phương thực hiện

“Tôi nhận thấy cuộc thi năm nay được các xã hưởng ứng rất nhiệt tình, có sự đầu tư tốt cả về thẩm mỹ, nội dung, phần trình diễn và thuyết trình. Đặc biệt, nhiều mô hình có những yếu tố sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống với những yếu tố hiện đại, đồng thời thể hiện được sự phát triển của địa phương. Đây cũng là điều khiến Ban Giám khảo chúng tôi khá cân nhắc trong quá trình đánh giá", ông Dương Văn Chung, thành viên Ban Giám khảo hội thi cho biết

Hơn cả một đêm hội, “Mùa trăng yêu thương” còn là dịp để tình yêu thương được lan tỏa, để mỗi em nhỏ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Từ những mô hình đèn rực rỡ sắc màu, những bước chân rước đèn đến những câu chuyện về văn hóa, lịch sử quê hương, Trung thu năm nay đang góp phần gieo vào tuổi thơ những ký ức đẹp, để ánh trăng yêu thương không chỉ sáng trong một đêm hội, mà còn ở lại trong mỗi tâm hồn trẻ nhỏ.