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Đà Nẵng trao quà Trung thu tặng con của đoàn viên, người lao động khó khăn

Thứ Ba, 22:49, 22/09/2026
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VOV.VN - Tối nay (22/9), tại nhà Văn hóa Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” trao quà Trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Tại Chương trình, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao 300 suất quà, gồm tiền mặt và bánh Trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Các em còn được xem các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân và cùng nhau phá cỗ.  

Da nang trao qua trung thu tang con cua doan vien, nguoi lao dong kho khan hinh anh 1
Chương trình biểu diễn văn nghệ

Được biết, trong dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao 8.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt và quà, tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Số quà này được phân bổ đến các công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực để trao tặng các em hoàn cảnh khó khăn.

Da nang trao qua trung thu tang con cua doan vien, nguoi lao dong kho khan hinh anh 2
Trẻ em là con đoàn viên, người lao động khó khăn nhận quà Trung thu
Da nang trao qua trung thu tang con cua doan vien, nguoi lao dong kho khan hinh anh 3
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng trao quà tặng con của đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn
Da nang trao qua trung thu tang con cua doan vien, nguoi lao dong kho khan hinh anh 4
Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao quà Trung thu tặng con đoàn viên, công nhân, viên chức lao động khó khăn

Em Lê Hoàng Gia Bảo, ở phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng rất vui khi được nhận quà và phá cỗ Trung thu. “Hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn, ba mẹ làm công nhân, đồng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống. Hôm nay con rất vui khi được Công đoàn tổ chức tặng quà, bánh kẹo Trung thu và con được xem tiết mục văn nghệ, biểu diễn múa lân. Ở trường còn tổ chức nhiều hoạt động múa lân”, em Bảo vui mừng chia sẻ.

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Trao quà Trung thu đến học sinh vùng núi Đà Nẵng

VOV.VN - Thành Đoàn Đà Nẵng vừa phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố tổ chức Chương trình “Lồng đèn yêu thương- Nâng bước em đến trường” tại xã miền núi Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ).

Tuyết Lê - Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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