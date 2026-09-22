Đà Nẵng trao quà Trung thu tặng con của đoàn viên, người lao động khó khăn

Tại Chương trình, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao 300 suất quà, gồm tiền mặt và bánh Trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Các em còn được xem các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân và cùng nhau phá cỗ.

Chương trình biểu diễn văn nghệ

Được biết, trong dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao 8.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt và quà, tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Số quà này được phân bổ đến các công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực để trao tặng các em hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ em là con đoàn viên, người lao động khó khăn nhận quà Trung thu

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng trao quà tặng con của đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao quà Trung thu tặng con đoàn viên, công nhân, viên chức lao động khó khăn

Em Lê Hoàng Gia Bảo, ở phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng rất vui khi được nhận quà và phá cỗ Trung thu. “Hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn, ba mẹ làm công nhân, đồng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống. Hôm nay con rất vui khi được Công đoàn tổ chức tặng quà, bánh kẹo Trung thu và con được xem tiết mục văn nghệ, biểu diễn múa lân. Ở trường còn tổ chức nhiều hoạt động múa lân”, em Bảo vui mừng chia sẻ.