Rộn ràng mùa Trung thu ở vùng cao tỉnh Thái Nguyên

Chuẩn bị đón Trung thu tại Trường Mầm non Bằng Thành, mô hình đèn cá chép đang được cán bộ, giáo viên và phụ huynh cùng hoàn thiện. Người dựng khung, người trang trí, mỗi phần việc được phân công để chiếc đèn kịp tham gia cuộc thi rước đèn Trung thu của xã. Với nhà trường, hình ảnh cá chép còn được lựa chọn để kể với trẻ em câu chuyện về ước mơ và sự cố gắng.

Các cô giáo trường Mầm non Bằng Thành chuẩn bị mô hình đèn Trung thu.

Cô giáo Hoàng Thị Quý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Thành cho biết: “Năm nay Trường Mầm non Bằng Thành lựa chọn hình ảnh cá chép làm mô hình đèn Trung thu, gửi gắm những thông điệp về mơ ước, về nghị lực và hành trình vươn lên của mỗi đứa trẻ. Chúng tôi cũng chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm sao để rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Đồng thời phụ huynh cùng đồng hành và chia sẻ hỗ trợ trong khả năng của mình”.

Mô hình cá chép của Trường Mầm non Bằng Thành là một trong 8 sản phẩm dự thi của xã, gồm đại diện 4 trường học và 4 thôn. Từ khuôn viên trường học, không khí làm đèn được nối sang các thôn, nơi mỗi cộng đồng lựa chọn một hình tượng gắn với câu chuyện của mình.

Những ngày qua, các mô hình đèn Trung thu được rước, diễu thử trên nhiều tuyến đường, tạo không khí sôi nổi trước ngày hội.

Còn ở thôn Bản Pè, xã Bạch Thông, bà con chọn làm một chú ngựa. Sau quá trình chuyển đến nơi ở mới, người dân đã từng bước ổn định cuộc sống; vì vậy, việc cùng góp công, vật liệu và hoàn thiện mô hình cũng là một hoạt động chung của thôn. Chiếc đèn dài khoảng 1,8m và cao 1,5m, được làm chắc chắn để trưng bày và diễu hành.

Anh Nguyễn Hoàng Duy, Trưởng thôn Bản Pè, xã Bạch Thông chia sẻ: “Năm 2026 là năm Bính Ngọ, năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân thôn Bản Pè sau quá trình nhập làng mới, đã từng bước ổn định. Bà con nhân dân trong thôn cùng nhau đoàn kết vượt qua những khó khăn ban đầu, tích cực sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy thôn Bản Pè xây dựng một mô hình đèn Trung thu có hình một chú ngựa với kích thước khá lớn, dài khoảng 1m8 và cao 1m5, tạo hình nổi bật, chắc chắn và có tính thẩm mỹ phù hợp để trưng bày và tham gia diễu hành trong dịp Tết Trung thu”.

Nhiều mô hình đèn độc đáo, sáng tạo với kích cỡ lớn.

Chú ngựa của Bản Pè là một trong 11 mô hình đại diện cho 11 thôn của xã Bạch Thông. Để cuộc thi không chỉ diễn ra trong đêm rước đèn, địa phương còn tổ chức phần thi video giới thiệu từng mô hình trên trang thông tin điện tử của xã. Những video này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Vũ Mão, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông cho biết: “Chúng tôi cũng đưa vào nội dung thi trực tuyến trên fanpage trang thông tin điện tử Bạch Thông, thông qua các video clip giới thiệu mô hình đèn của từng thôn. Nội dung này sẽ giúp cho cuộc thi có sức lan tỏa, đồng thời khuyến khích các thôn ứng dụng công nghệ sáng tạo trong cách giới thiệu sản phẩm văn hóa của mình. Thông qua những mô hình đèn, chúng tôi mong muốn khơi dậy trong mỗi người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Mô hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa được thiết kế công phu.

Từ cá chép ở trường học, chú ngựa của làng mới đến các mô hình chim bồ câu, dê, khủng long, chim công hay phượng, hình thức và kích thước đèn năm nay khá đa dạng. Một số mô hình dài từ 3-6m, cao từ 2,5-4m, được đặt trên bệ xe kéo. Nhiều đội đã đưa đèn ra đường diễu thử, vừa kiểm tra độ chắc chắn, vừa điều chỉnh ánh sáng và cách vận hành.

Cùng với những mô hình do trường học và thôn, bản thực hiện, sắc màu của mùa trăng năm nay còn rực rỡ hơn bởi có những chiếc đèn được làm từ sự tự nguyện của từng gia đình. Tại phường Bắc Kạn, anh Trương Công Lương cùng vợ dành nhiều tháng lên ý tưởng, mua vật liệu và tự làm các mô hình lớn tặng trẻ em. Công việc ấy đã được gia đình anh duy trì qua nhiều mùa Trung thu.

Anh Trương Công Lương, tổ 11, phường Bắc Kạn, tự bỏ tiền và dành nhiều tháng làm các mô hình đèn cỡ lớn dành tặng trẻ em.

“Chuẩn bị cho mùa Trung thu năm 2026 này thì vợ chồng tôi lên ý tưởng từ cách đây khoảng 3-4 tháng trước rồi, tất cả các mô hình của linh vật mình làm đến đâu thì mình lên ý tưởng đến đấy. Kinh phí để làm mô hình do vợ chồng mình bỏ tiền túi ra, nguyên vật liệu mình nhờ anh em ở dưới Hà Nội mua rồi gửi lên. Thông qua đó, mình cũng muốn gửi gắm đến cộng đồng, mỗi người cùng chung tay để tạo một sân chơi hoành tráng cho các con ở mùa Trung thu”, anh Lương cho biết.

Những mô hình đang được làm và diễu hành thử tại các xã, phường sẽ có dịp hội tụ trong chương trình cấp tỉnh với chủ đề “Mùa Trăng Yêu Thương”, dự kiến diễn ra ngày 22/9, tức ngày 12/8 âm lịch, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng và một số tuyến đường trung tâm. Ở đó, những sắc màu từ các xã, phường sẽ gặp nhau trong một đêm hội chung, nơi những chiếc đèn mang theo câu chuyện của mỗi địa phương, mỗi điểm trường, mỗi thôn, bản. Mùa trăng vì thế không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, mà còn là biểu hiện sinh động của sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần để mọi trẻ em đều được đón một mùa Trung thu đủ đầy, ấm áp.