Tháng Năm nhớ Bác: Hà Nội tổ chức nhiều đêm diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc sẽ mang đến nhiều tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước, con người Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Không chỉ là hoạt động nghệ thuật phục vụ nhân dân, các chương trình còn hướng tới khắc họa sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng sống, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ hôm nay.

(Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam)

Điểm đáng chú ý, nhiều đêm diễn được tổ chức tại các địa bàn xa trung tâm như xã Hòa Phú, xã Yên Bài, xã Dương Hòa, xã Vĩnh Thanh hay phường Dương Nội, Phú Diễn. Đây được xem là nỗ lực đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Cụ thể, vào tối 17/5, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Hòa Phú, trong khi Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội phục vụ khán giả tại xã Yên Bài. Đến tối 19/5, hàng loạt chương trình tiếp tục diễn ra với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật của Thủ đô như Nhà hát Chèo Hà Nội tại xã Dương Hòa, Nhà hát Cải lương Hà Nội tại phường Phú Diễn, Nhà hát Múa rối Thăng Long tại xã Vĩnh Thanh và Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tại phường Dương Nội.

Các chương trình hứa hẹn mang đến không khí vui tươi, giàu cảm xúc trong dịp tháng Năm lịch sử – thời điểm người dân cả nước hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng sự biết ơn và lòng thành kính sâu sắc.