  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tháng Năm nhớ Bác: Hà Nội tổ chức nhiều đêm diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân

Thứ Sáu, 20:48, 08/05/2026
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tại các xã, phường trên địa bàn Hà Nội từ ngày 17 - 19/5, góp phần tạo không khí văn hóa sôi nổi, lan tỏa tình cảm kính yêu với Bác Hồ trong các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc sẽ mang đến nhiều tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước, con người Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Không chỉ là hoạt động nghệ thuật phục vụ nhân dân, các chương trình còn hướng tới khắc họa sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng sống, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ hôm nay.

(Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam)

Điểm đáng chú ý, nhiều đêm diễn được tổ chức tại các địa bàn xa trung tâm như xã Hòa Phú, xã Yên Bài, xã Dương Hòa, xã Vĩnh Thanh hay phường Dương Nội, Phú Diễn. Đây được xem là nỗ lực đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Cụ thể, vào tối 17/5, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Hòa Phú, trong khi Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội phục vụ khán giả tại xã Yên Bài. Đến tối 19/5, hàng loạt chương trình tiếp tục diễn ra với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật của Thủ đô như Nhà hát Chèo Hà Nội tại xã Dương Hòa, Nhà hát Cải lương Hà Nội tại phường Phú Diễn, Nhà hát Múa rối Thăng Long tại xã Vĩnh Thanh và Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tại phường Dương Nội.

Các chương trình hứa hẹn mang đến không khí vui tươi, giàu cảm xúc trong dịp tháng Năm lịch sử – thời điểm người dân cả nước hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng sự biết ơn và lòng thành kính sâu sắc.

Triển lãm “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”

VOV.VN - Kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, ngày 8/5, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng) tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Hà Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh chương trình nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật Bác Hồ sự kiện văn hóa nghệ thuật
Hồn ghe ngo và hành trình giữ lửa của dòng họ 4 đời ở miền Tây

VOV.VN - Trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, ghe ngo không chỉ là phương tiện đua tài trên sông nước mà còn là báu vật linh thiêng. Báu vật biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, của niềm tin vào cuộc sống bình an, thịnh vượng nơi phum, sóc.

Giai điệu đằm thắm trong ca khúc nhạc sĩ Văn Cao viết về Bác Hồ

VOV.VN - Ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của nhạc sĩ Văn Cao là một trong những tác phẩm giàu cảm xúc viết về Bác Hồ. Với giai điệu trang nghiêm, đằm thắm và ca từ thiết tha, bài hát thể hiện lòng biết ơn, niềm kính yêu sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu.

Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 7/5, tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông năm 2026. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an với những mùa cá tôm bội thu

