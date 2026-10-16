“Thanh âm di sản”: Khi di sản, truyền thống được người trẻ kế thừa qua ngôn ngữ sân khấu

Sự kiện “Thanh âm di sản” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Chương trình hướng tới Ngày Quốc tế Di sản văn hóa phi vật thể (17/10) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi “Kể chuyện di sản” mang đến không gian tìm hiểu văn hóa sâu sắc. Từ hệ thống trưng bày sẵn có tại bảo tàng, các đội thi chọn lựa hiện vật tiêu biểu để xây dựng nội dung thuyết minh dựa trên ba chủ đề chính: “Phụ nữ trong gia đình”, “Phụ nữ trong lịch sử” và “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Mẫu - Tâm - Đẹp - Vui”. Qua lời kể gần gũi, truyền cảm của các bạn trẻ, những hiện vật trưng bày vốn tĩnh lặng đã trở thành những câu chuyện lịch sử, văn hóa vô cùng sống động.

Tiết mục “Nữ thép kiêu hùng” là câu chuyện sinh động, trực quan về sự hi sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam anh hùng trong chiến tranh.

Điểm nhấn thu hút nhất của chương trình là phần thi sân khấu hóa “Thanh âm di sản”. Ba tiết mục kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và nghệ thuật trình diễn đã tái hiện xuất sắc các hình tượng lịch sử. Tiết mục “Nữ thép kiêu hùng” tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam anh hùng trong chiến tranh, “Lam Hạ anh hùng” khắc họa tinh thần quả cảm của 10 nữ thanh niên xung phong, trong khi tiết mục “Bắc Lệ đền thiêng” mở ra hành trình gìn giữ, bảo tồn di sản tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Nhấn mạnh về ý nghĩa chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi muốn truyền tải câu chuyện về lịch sử, văn hóa trong khuôn viên bảo tàng, thực hiện sứ mệnh giáo dục di sản đến thế hệ trẻ. Những câu chuyện truyền thống lịch sử khi được thể hiện dưới lăng kính của sinh viên sẽ tạo được sự gần gũi, giúp các bạn thoát ra khỏi cách tiếp cận truyền thống. Qua hình thức sân khấu hóa, chương trình góp phần truyền tải tinh thần yêu nước và phát triển văn hóa dân tộc”.

Kết hợp sân khấu hóa với âm nhạc và hình ảnh là phương thức hấp dẫn, giúp giới trẻ chạm tới di sản.

Việc trực tiếp tham gia dàn dựng và trình diễn không chỉ giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn mà còn thay đổi tư duy tiếp cận di sản của thế hệ trẻ. Chị Phan Lan Hương, Giảng viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết: “Với phương châm ‘thực học - thực nghiệp’, các bạn được trực tiếp xem, thuyết minh và tái hiện di sản trên sân khấu dưới góc nhìn của người trẻ học về du lịch. Kết hợp sân khấu hóa với âm nhạc và hình ảnh là phương thức hấp dẫn, giúp giới trẻ chạm tới di sản một cách tự nhiên nhất”.

Sự kiện “Thanh âm di sản” không chỉ góp phần đổi mới hình thức giới thiệu di sản tại bảo tàng mà còn khẳng định vai trò cầu nối của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, truyền tải các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc đến với công chúng.

Trực tiếp nhập vai trong tiết mục “Nữ thép kiêu hùng”, sinh viên Đỗ Thị Thu Uyên xúc động chia sẻ: “Khi tìm hiểu và xây dựng kịch bản, bọn em nhận ra rất nhiều sự hy sinh thầm lặng của các mẹ, những người ở lại hậu phương nuôi con nhỏ, chịu cảnh đơn côi khi tiễn chồng con ra chiến trường. Hóa thân vào nhân vật, em cảm thấy vô cùng tự hào và càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Những trải nghiệm này giúp chúng em hiểu rằng hòa bình hôm nay được đổi bằng rất nhiều xương máu của thế hệ trước, và thế hệ trẻ hôm nay phải có trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị đó”.