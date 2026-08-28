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Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 11:50, 28/08/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (28/8), tại thành phố Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”.

Triển lãm giới thiệu hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, được bố trí theo 4 nội dung gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao; Toàn quốc kháng chiến - bước chuyển lớn của cách mạng Việt Nam; Huế trong công cuộc xây dựng và phát triển.

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Khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”
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Người xem tại triển lãm
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Người xem tìm hiểu về những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc
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Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế

Năm 1946 là thời điểm đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Chính quyền cách mạng non trẻ vừa ra đời đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên; từng bước giải quyết nạn đói, nạn dốt, củng cố chính quyền và bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám. Trên mặt trận ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược mềm dẻo, linh hoạt, trong đó có việc ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước Việt - Pháp ngày 14/9/1946. Những chủ trương này góp phần tranh thủ thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Khi thực dân Pháp ngày càng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến vào tháng 12/1946, phát động cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Triển lãm dành một không gian giới thiệu những đóng góp của nhân dân Huế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, qua đó làm rõ vai trò của địa phương trong dòng chảy lịch sử cách mạng của dân tộc.

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Cán bộ, chiến sĩ tham quan triển lãm
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Lãnh đạo Thành phố Huế xem triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 28/8 đến hết ngày 31/12/2026. Chị Cao Thị Minh Hằng, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế bày tỏ: “Qua triển lãm chuyên đề này, em cũng có thể tìm hiểu thêm về những sự kiện, mốc quan trọng mà Bác Hồ đã từng trải qua. Cũng có những sự kiện quan trọng của đất nước mà em vẫn chưa tìm hiểu kỹ thì ở đây em đã có thể tìm hiểu thêm. Cũng như là di sản của đất nước, giúp cho thế hệ trẻ có thể học tập tốt, nhớ ơn công lao của Bác Hồ cũng như là của các vị Anh hùng đã hy sinh cho đất nước”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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