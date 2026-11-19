Ngày 19/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công bố quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục quốc gia, đồng thời định hướng bảo vệ và phát huy giá trị di sản sau ghi danh.

Năm di sản mới được ghi danh gồm: Hội Giá (xã Dương Hòa); Hát trống quân ở Phúc Lâm (xã Đại Xuyên); Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh); Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình (xã Vân Đình); Nghề làm giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa).

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài, tính đến tháng 11/2026, Thủ đô có tổng cộng 65 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Nghề làm giò chả Ước Lễ.

Việc ghi danh không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tri thức dân gian của các cộng đồng mà còn đặt ra yêu cầu bảo vệ, phát huy di sản một cách bền vững. Các địa phương được đề nghị chú trọng truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ, hỗ trợ nghệ nhân, tăng cường tư liệu hóa, ứng dụng công nghệ số và gắn bảo tồn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cộng đồng chủ thể triển khai các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản, góp phần đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển của Thủ đô.