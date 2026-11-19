Từ niềm yêu thích thuở nhỏ, chú mang nghề vào Sài Gòn, lấy đó làm kế sinh nhai, nuôi các con trưởng thành.

Giữa cái nắng trưa oi ả, chú Bảy lom khom bên chiếc xe đạp cũ, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp lại những chiếc mặt nạ trên giá hàng. Dáng người gầy, nước da sạm nắng, mái tóc điểm bạc dưới chiếc nón cũ, chú cần mẫn với công việc đã gắn bó suốt mấy chục năm. Trên xe, những chiếc mặt nạ đỏ, đen, trắng, xanh đan xen, mỗi chiếc mang một thần thái riêng.

Từ Nguyễn Kiệm, công viên Hoàng Văn Thụ đến Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Trương Định..., chiếc xe hàng đã cùng chú đi qua nhiều con đường Sài Gòn. Có khi khách ở tận Thảo Điền gọi điện đặt mua, chú cũng đạp xe đến giao. Dù khách chỉ mua một chiếc, chú vẫn đi.

Chú Bảy bên chiếc xe đạp chở những chiếc mặt nạ hát bội, rong ruổi mưu sinh trên các con đường Sài Gòn.

Tình yêu với những chiếc mặt nạ đã nhen nhóm từ khi chú còn là cậu bé 5–6 tuổi ở Bình Định. Ngày ấy, chú thường theo người lớn đi xem các đoàn hát biểu diễn trên sân khấu lộ thiên trong thôn. Những gương mặt được hóa trang cầu kỳ, những đường nét vẽ trên khuôn mặt nhân vật đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức tuổi thơ.

Sau thời gian phục vụ quân ngũ ở chiến trường Tây Nam, năm 1990, chú vào Sài Gòn lập nghiệp. Không có người truyền nghề, cũng chẳng qua trường lớp đào tạo bài bản, chú tự tìm tòi, học hỏi từ sách vở và tư liệu về hát bội rồi thử nghiệm, tự tay làm những chiếc mặt nạ đầu tiên.

Để mặt nạ có được thần thái của nhân vật, người làm phải am hiểu từng vai diễn và quy tắc tạo hình. Chú phải tìm đọc sách về hát bội xưa, nghiên cứu từng đường nét, bởi mỗi nhân vật đều có diện mạo riêng.

“Đã gọi là nhân vật thì phải hiểu nhân vật đó, không thể lấy khuôn mặt của ông này rồi áp sang ông kia được. Những đường nét, hoa văn của mỗi nhân vật đều có sự khác biệt. Muốn làm đúng thì mình phải tìm tòi, nghiên cứu, phải hiểu được từng nhân vật", chú Bảy chia sẻ.

Những chiếc mặt nạ với đường nét, màu sắc và tạo hình riêng của các nhân vật trong nghệ thuật hát bội.

Trên xe hàng của chú, những nhân vật truyền thống của nghệ thuật Hát Bội như Quan Công, Tào Tháo, Trương Phi, Khương Linh Tá, ... thường được khách tìm mua nhiều hơn. Hơn 30 năm làm nghề, chú cũng nhiều lần thay đổi chất liệu. Từ giấy, thạch cao đến gỗ, sau nhiều lần thử nghiệm, chú chuyển sang sử dụng bột đá để tăng độ chắc chắn, hạn chế nứt vỡ khi vận chuyển.

Những ngày đầu, hành trình ấy không phải lúc nào cũng có niềm vui. Có những tháng chú mang sản phẩm đi bán nhưng chẳng bán được chiếc nào. Thế nhưng, chú vẫn tiếp tục bởi tin rằng rồi sẽ có người đón nhận những sản phẩm mình làm ra.

“Lúc đầu, khi chú bắt đầu mang mặt nạ đi bán, có khi cả tháng cũng không bán được một cái. Nhưng tại sao không bán được mà mình vẫn làm, vẫn tiếp tục đi bán? Đó là vì chú đam mê, yêu thích nó. Chú tin rằng rồi sẽ có một ngày người ta chấp nhận sản phẩm của mình”, chú Bảy nói.

Hồi ức về chiếc mặt nạ đầu tiên được bán ở khu vực gần công viên Gia Định đã mang đến cho chú niềm vui khó quên. Sau cả tháng chờ đợi, cuối cùng cũng có người chấp nhận sản phẩm do chính tay mình làm ra. Về sau, không chỉ khách Việt Nam, một số du khách nước ngoài cũng tìm mua mặt nạ và mang về nước. Với chú, đó là niềm tự hào khi sản phẩm gắn với nghệ thuật truyền thống Việt Nam được đón nhận.

“Khi bán được sản phẩm đầu tiên cho người Việt Nam, chú đã cảm thấy tự hào rồi. Rồi đến khi người nước ngoài cũng chấp nhận sản phẩm, mua và mang về đất nước của họ thì đó là một niềm vinh dự. Người nước ngoài đến Việt Nam, tìm thấy và mang về một chiếc mặt nạ thuần Việt thì đó cũng là niềm tự hào của chú về sản phẩm mình làm ra”, chú Bảy cho biết.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, những chiếc mặt nạ không chỉ đem lại thu nhập mà còn giúp chú Bảy nuôi các con ăn học. Một người con đã ra trường, người còn lại đang theo học tại Đại học Bách khoa. Chú không giấu được niềm tự hào khi kể về thành tích của con trai: năm lớp 12, con đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố và được lãnh đạo thành phố tuyên dương, khen thưởng.

Với người cha đã dành phần lớn cuộc đời rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, đó là niềm vui lớn lao. Những chuyến xe hàng, những sản phẩm được làm ra không chỉ lo cơm áo gia đình mà còn góp phần vun đắp tương lai cho các con. Dù tuổi đã ngoài 60, chú vẫn cố gắng làm việc để người con đang học đại học có thể hoàn thành chặng đường phía trước.

Hơn 30 năm qua, chiếc xe đạp đã trở thành người bạn đồng hành cùng chú Bảy trên hành trình mưu sinh với nghề làm mặt nạ hát bội

Chú Bảy chưa nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Với chú, chỉ khi sức khỏe không còn cho phép mới phải dừng lại, chứ không phải vì chán mà rời bỏ công việc đã gắn bó hơn ba thập niên.

“Khi mình đã đam mê, yêu thích một nghề nào đó thì không bao giờ cảm thấy chán. Dù thời gian có kéo dài bao nhiêu năm đi nữa, nếu mình đã đam mê thì cũng không chán nghề. Chú sẽ làm đến khi nào mình không còn làm nổi nữa thì thôi”, chú Bảy chia sẻ.

Giữa Sài Gòn nhiều nắng gió, chiếc xe đạp cũ vẫn tiếp tục lăn bánh qua những con đường quen thuộc. Trên xe, những chiếc mặt nạ hát bội vẫn hiện diện với đủ sắc màu. Còn với chú Bảy, mỗi vòng quay không chỉ là một chuyến mưu sinh, mà còn là hành trình nuôi sống gia đình và chở theo niềm đam mê đã bắt đầu từ thuở nhỏ giữa những đổi thay của thành phố.