English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Theo nhịp chày Khua Luống, vui hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu của người Thái trắng Lai Châu

Chủ Nhật, 16:28, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếng chày Khua Luống vang nhịp, hương cốm mới lan tỏa, hòa cùng những điệu múa, trò chơi dân gian rộn ràng trên cánh đồng bản Huổi Én, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu... Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu của người Thái trắng không chỉ là dịp vui mừng mùa lúa mới, tri ân trời đất, tổ tiên mà còn là nơi gìn giữ, trao truyền.

 

Ngày hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu giữa không gian cánh đồng Huổi Én, trong tiếng chày Khua Luống vang nhịp, người dân trong những bộ trang phục truyền thống rộn ràng tham gia, người chuẩn bị lễ vật, người cùng nhau giã cốm, người hào hứng cổ vũ các trò chơi dân gian. Không khí lễ hội lan từ sân hội ra những thửa ruộng, từ người cao tuổi đến lớp trẻ.

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 1
Bông lúa cắt về không già, không non mà vừa đủ để có thể tạo ra những hạt cốm thơm ngon.

Với đồng bào Thái trắng nơi đây, Kin Lẩu Khẩu Mẩu không chỉ là dịp vui sau những tháng ngày lao động trên đồng ruộng, mà còn là lễ hội gắn với tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên, cầu mong mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên, cuộc sống no ấm, yên vui...

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 2
Điệu múa nón truyền thống của đồng bào Thái trắng tại lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu.

Ông Nông Văn Nảo, Nghệ nhân Nhân dân loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng, ở xã Phong Thổ chia sẻ: “Người Thái quan niệm tất cả mọi vật đều có hai phần là phần thể xác và phần hồn. Cho nên các hướng dẫn viên, nghệ nhân và diễn viên chúng tôi đã tổ chức đi xuống đồng rước hồn lúa. Sau khi xuống đồng rước hồn lúa quay về, bà con cúng hồn lúa ở đó. Cúng hồn lúa là động viên hồn lúa ở kho, ở lại nhà với người nông dân”.

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 3
Đoàn rước hội đi từ sân hội ra cánh đồng để thực hiện nghi thức cúng hồn lúa.

Một trong những âm thanh làm nên dấu ấn riêng của ngày hội là tiếng chày giã cốm Khua Luống. Những hạt lúa nếp đầu mùa, qua công đoạn rang, giã và sàng sảy, dần thành những hạt cốm xanh thơm, dẻo ngọt. Nhịp chày đều tay, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen giữa câu chuyện mùa màng khiến không gian lễ hội thêm gần gũi, ấm áp.

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 4
Hàng chục thiếu nữ dân tộc Thái ở Huổi Én có mặt ở cánh đồng của bản từ sớm để tham gia lễ hội.

Từ hạt lúa trên đồng đến hạt cốm trên tay, mỗi công đoạn đều chứa đựng sự khéo léo, kinh nghiệm và tình yêu lao động của người dân. Hương cốm mới cũng là hương vị của quê hương, của niềm vui được mùa và sự gắn bó cộng đồng.

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 5
Không khí ngày hội ngập tràn trên cánh đồng Huổi Én.

Bà Thùng Thị Phín, người dân bản Huổi Én, xã Phong Thổ chia sẻ: “Lúa để làm cốm mới thường là bà con nông dân chúng tôi chọn loại lúa không già quá mà cũng không non quá. Và sau khi chọn về lúa được chúng tôi bóc tách hạt ra và rang cho lúa chín thì chúng tôi mới giã. Và sau khi giã tách riêng ra chúng tôi mới được cốm mới. Xã tổ chức lễ hội ăn lúa mới hay còn gọi là lễ hội Kin lẩu khẩu mẩu này, bà con chúng tôi rất là vui, háo hức”.

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 6
Kin Lẩu Khẩu Mẩu là lễ hội gắn với tín ngưỡng nông nghiệp của đồng bào Thái trắng ở Lai Châu.

Sau những nghi lễ trang trọng là phần hội sôi nổi với các trò chơi dân gian như tung còn, én cáy, đập lúa, bịt mắt bắt vịt... Tiếng cổ vũ vang lên theo từng lượt thi, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Những trò chơi từng gắn bó với đời sống thường ngày nay trở thành dịp để người dân giao lưu, để lớp trẻ hiểu thêm phong tục truyền thống của dân tộc.

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 7
Lúa sau khi được cắt về được đập theo phương thức truyền thống của bà con bấy lâu.

Chị Vàng Thị Dung, đến từ xã Bình Lư hồ hởi cho biết: “Năm ngoái tôi cũng được tham gia một lễ hội ở bên Than Uyên. Nhưng hôm nay được tham gia lễ hội này văn hóa có khác hơn một chút. Em thấy không khí lễ hội ở đây bà con rất là vui. Và em được biết thêm nhiều nét văn hóa của bà con, như cách làm cốm và tham gia nhiều hoạt động cùng bà con rất là vui”.

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 8
Nhịp chày Khua Luống cất lên qua đôi bàn tay của người dân và du khách trên cánh đồng Huổi Én.

Trải qua nhiều thế hệ, hương cốm mới, nhịp điệu văn hóa và niềm tự hào về cội nguồn vẫn được người Thái trắng ở Huổi Én trao truyền qua từng mùa lễ hội. Từ những giá trị bình dị ấy, Kin Lẩu Khẩu Mẩu tiếp tục góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu thêm sức sống của vùng đất Phong Thổ, Lai Châu.

theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 9
Phần thi giã cốm thu hút đông đảo người dân tham gia.
theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 10
Thầy cúng Nông Văn Nảo và các già làng ở bản Huổi Én, xã Phong Thổ thực hiện nghi thức cúng hồn lúa.
theo nhip chay khua luong, vui hoi kin lau khau mau cua nguoi thai trang lai chau hinh anh 11
Từng mẻ cốm thơm ngon được sàng sảy sạch sẽ thể hiện sự trân trọng của người dân với loại lương thực chính trong bữa ăn của mình.
Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc
Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc

VOV.VN - Tháng 5, nắng đầu hè trải vàng trên những hàng cây quanh Di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu, thuộc xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Dòng người đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích đông hơn thường ngày.

Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc

Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc

VOV.VN - Tháng 5, nắng đầu hè trải vàng trên những hàng cây quanh Di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu, thuộc xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Dòng người đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích đông hơn thường ngày.

Trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc
Trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc

VOV.VN - Hòa mình vào những lễ hội dân gian vùng cao Tây Bắc là một trong những mục tiêu hướng tới của du khách khi khám phá thiên nhiên, văn hóa, con người nơi đây. Trong đó, một phần không thể thiếu trong các lễ hội, hay khi Tết đến Xuân về, được cả người dân lẫn du khách yêu thích chính là các trò chơi dân gian.

Trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc

Trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc

VOV.VN - Hòa mình vào những lễ hội dân gian vùng cao Tây Bắc là một trong những mục tiêu hướng tới của du khách khi khám phá thiên nhiên, văn hóa, con người nơi đây. Trong đó, một phần không thể thiếu trong các lễ hội, hay khi Tết đến Xuân về, được cả người dân lẫn du khách yêu thích chính là các trò chơi dân gian.

Nhà sàn, nơi lưu giữ hồn người Thái Tây Bắc
Nhà sàn, nơi lưu giữ hồn người Thái Tây Bắc

VOV.VN - Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi mây trắng ôm lưng núi và suối reo quanh bản, những ngôi nhà sàn của người Thái vẫn yên bình đứng đó, chứng kiến bao đổi thay của cuộc sống đồng bào. Bởi thế, nhà sàn không chỉ là chỗ ở, mà còn là biểu tượng của nếp sống, văn hóa và hồn dân tộc của đồng bào Thái Tây Bắc.

Nhà sàn, nơi lưu giữ hồn người Thái Tây Bắc

Nhà sàn, nơi lưu giữ hồn người Thái Tây Bắc

VOV.VN - Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi mây trắng ôm lưng núi và suối reo quanh bản, những ngôi nhà sàn của người Thái vẫn yên bình đứng đó, chứng kiến bao đổi thay của cuộc sống đồng bào. Bởi thế, nhà sàn không chỉ là chỗ ở, mà còn là biểu tượng của nếp sống, văn hóa và hồn dân tộc của đồng bào Thái Tây Bắc.

Hàng vạn người dân và du khách hòa mình vào Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc”
Hàng vạn người dân và du khách hòa mình vào Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc”

VOV.VN - Tối 20/9, trong khuôn khổ Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025 đã diễn ra Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc” tại Quảng trường 7/5, sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Sự kiện thu hút hàng vạn người dân và du khách trong, ngoài tỉnh hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của lễ hội.

Hàng vạn người dân và du khách hòa mình vào Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc”

Hàng vạn người dân và du khách hòa mình vào Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc”

VOV.VN - Tối 20/9, trong khuôn khổ Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025 đã diễn ra Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc” tại Quảng trường 7/5, sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Sự kiện thu hút hàng vạn người dân và du khách trong, ngoài tỉnh hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của lễ hội.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc