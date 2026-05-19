Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc

Giữa không gian trang nghiêm của Kỳ đài Thuận Châu, nơi từng ghi dấu sự kiện lịch sử đặc biệt – ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc – ký ức về Bác như vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người dân nơi đây.

5 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, ngày 7/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác của Trung ương đã lên thăm Tây Bắc. Tại Kỳ đài Thuận Châu, Người đã nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trong khu vực; căn dặn đồng bào phải đoàn kết, tăng gia sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống mới.

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Kỳ đài Thuận Châu - Nơi Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương từng về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

Những lời căn dặn giản dị nhưng sâu sắc của Bác đã trở thành động lực, niềm tin để đồng bào các dân tộc Tây Bắc vượt qua khó khăn, đoàn kết xây dựng quê hương suốt nhiều thập kỷ qua.

Trong dòng người về dâng hương dịp tháng 5, ông Hoàng Dần, 81 tuổi, ở Tiểu khu 4, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La, lặng lẽ chỉnh lại nén hương trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là một trong những người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu giai đoạn 2019 - 2022.

Nhìn lên Kỳ đài trong nắng sớm, ông Hoàng Dần xúc động chia sẻ: “Từ khi bắt đầu được ở đây trông nom di tích lịch sử này, cho đến ngày hôm nay mặc dù là không còn ở đây để trông nom di tích nữa, thế nhưng bản thân tôi rất xúc động khi mỗi lần nhớ đến ngày 19/5, ngày sinh nhật Bác, nhớ đến ngày các đoàn đến thăm viếng Bác và thắp nén hương thơm để tưởng nhớ đến Bác; lúc nào tôi cũng xúc động, bồi hồi nhớ về những năm tháng mà Bác đã đến đây và nói chuyện với đồng bào, cũng như là bản thân tôi được trông nom Di tích của Bác”.

Di tích là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhiều năm qua, Di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu – Di tích lịch sử cấp Quốc gia - đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân các dân tộc trong vùng.

Những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt vào dịp 7/5 và 19/5, nhiều đoàn viên thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang lại về đây tổ chức sinh hoạt truyền thống, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1.200 lượt người đến dâng hương, dâng hoa ghi nhớ công ơn của Bác tại Di tích.

Thế hệ trẻ xã Thuận Châu đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích trong những ngày tháng 5 lịch sử.

Theo chị Quàng Thị Toán, nhân viên tại khu di tích, mỗi ngày làm việc tại đây đều là một niềm tự hào đặc biệt: “Là thế hệ trẻ, bản thân tôi luôn trau dồi kiến thức để thuyết minh, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của Di tích, giúp người dân, du khách hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức đoàn kết và trách nhiệm gìn giữ truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau”.

Khắc ghi lời căn dặn của Bác năm xưa, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thuận Châu đã đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới.

Ông Hoàng Dần, 81 tuổi và chị Quàng Thị Toán, nhân viên tại khu Di tích cùng trao đổi kinh nghiệm, học tập để những bài thuyêt minh trở nên chân thực, sâu sắc, gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, phát triển; nhiều mô hình cây ăn quả, cây công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ xã miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đến nay chỉ còn hơn 8%, hộ cận nghèo gần 7%.

Nổi bật là địa phương đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 67/67 hộ dân trong năm 2025; nhiều hoạt động chăm lo người có công, bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả.

Học và làm theo lời Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thuận Châu đã, đnag đồng lòng, nỗ lực xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Đỗ Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Châu cho biết, lời dạy của Bác tại Kỳ đài năm xưa vẫn luôn là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương: “Lời căn dặn của Bác trong chuyến thăm về Tây Bắc luôn luôn được ghi nhớ, khắc ghi trong tâm khảm của mỗi người con Thuận Châu. Những lời căn dặn đó, chúng tôi luôn luôn đặt tư tưởng nền móng của mình là học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cả trong xây dựng, cả trong học tập cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Nơi đây thì không những chỉ là dấu tích lịch sử mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tổ chức các đợt lễ lớn của toàn thể cán bộ và nhân dân của huyện Thuận Châu trước kia và xã Thuận Châu cũng như các xã lân cận hiện nay, để làm sao mà vừa là giáo dục thế hệ trẻ, vừa là tưởng nhớ đến cội nguồn”.

Giữa nhịp sống đổi thay của vùng cao Tây Bắc hôm nay, Kỳ đài Thuận Châu vẫn hiện hữu như một chứng nhân lịch sử. Nơi ấy không chỉ lưu giữ ký ức thiêng liêng về chuyến thăm của Bác Hồ, mà còn tiếp tục thắp lên niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc Thuận Châu, Sơn La, Tây Bắc trên hành trình xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp.