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Tiếng đàn bầu với giai điệu "Kachiusa" níu chân du khách bên Hồ Gươm

Thứ Hai, 15:53, 09/11/2026
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VOV.VN - Tiếng đàn bầu với giai điệu "Kachiusa" tại Nhà Bát Giác đã tạo nên sức hút bất ngờ, níu chân đông đảo du khách quanh Hồ Gươm. Chương trình Âm nhạc cộng đồng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đưa âm nhạc truyền thống hòa nhịp cùng giai điệu quốc tế, biến không gian di sản thành cầu nối văn hóa.

Khi tiếng đàn bầu khoác chiếc "áo mới" cho giai điệu quốc tế

Tiếng đàn bầu ngân lên với giai điệu “Kachiusa” giữa không gian nhộn nhịp của phố đi bộ Hồ Gươm, mở ra cuộc gặp gỡ sinh động giữa âm nhạc Việt Nam và văn hóa thế giới. Hòa nhịp cùng đàn tranh qua “Xuân chiến khu”, “Trống cơm” và những khúc ca ngợi ca quê hương, Thủ đô, sân khấu mở do trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thực hiện đã mang đến một điểm hẹn nghệ thuật giàu cảm xúc, giúp công chúng và du khách thụ hưởng trọn vẹn các giá trị văn hóa.

tieng dan bau voi giai dieu kachiusa niu chan du khach ben ho guom hinh anh 1
Chương trình Âm nhạc cộng đồng do trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thực hiện, góp thêm một điểm hẹn nghệ thuật giữa lòng thành phố, nơi công chúng thưởng thức âm nhạc và thụ hưởng những giá trị văn hóa.

Chương trình Âm nhạc cộng đồng đưa khán giả đến với giai điệu gắn với Tây Nguyên qua tiết mục mở màn hòa tấu “Cô gái vót chông” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, với phần trình diễn của nhóm nhạc dân tộc - trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

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Tiếng đàn bầu ngân lên với “Kachiusa”, đàn tranh hòa nhịp trong “Xuân chiến khu”, “Trống cơm”.

Tiếp đó là phần hòa tấu với giai điệu đầy phóng khoáng và trữ tình của âm nhạc Nga như “Triệu đóa hồng”, “Tình ca du mục”; trong khi “Kachiusa” vang lên trong tiếng đàn bầu với phần độc tấu của Minh Tuấn. Việc lựa chọn những giai điệu quen thuộc với công chúng quốc tế, đặt bên cạnh các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, tạo nên một hướng tiếp cận sáng tạo, hấp dẫn. Đàn bầu không chỉ gắn với những làn điệu dân ca hay tác phẩm Việt Nam, mà còn có khả năng chuyển tải những giai điệu vượt ra ngoài biên giới văn hóa.

Giá trị của nhạc cụ dân tộc được khẳng định qua khả năng thích ứng và biểu đạt linh hoạt. Khi thể hiện giai điệu quốc tế, tiếng đàn bầu vừa giữ trọn nét đặc trưng của tác phẩm, vừa khoác lên sắc thái mới đậm âm sắc Việt, gần gũi với công chúng.

tieng dan bau voi giai dieu kachiusa niu chan du khach ben ho guom hinh anh 3
Một tiết mục trong chương trình.

Song song với điểm nhấn giao lưu văn hóa từ các bản hòa tấu, phần đơn ca lại đi sâu khắc họa tình yêu quê hương và Thủ đô ngàn năm văn hiến. Qua giọng hát của hai nghệ sĩ trẻ Minh Quang và Thùy Dung, những sáng tác đi cùng năm tháng như “Bài ca Hà Nội” (Vũ Thanh) hay “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp) đã tái hiện trọn vẹn hình ảnh Hà Nội sâu lắng trong ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ.

Trong khi đó, “Giai điệu Việt Nam mình”, “Việt Nam tôi”, “Việt Nam tinh hoa”, “Một vòng Việt Nam” và “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai” lại mở ra không gian nghệ thuật khác bằng những sáng tác thuộc các giai đoạn và phong cách khác nhau.

Bên cạnh đó, phần hòa tấu đàn tranh với “Xuân chiến khu” và dân ca Bắc Bộ “Trống cơm” tiếp tục đưa chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần người nghe. Đặc biệt, sự hiện diện của “Chiếc khăn Piêu” trong phần hòa tấu cuối chương trình gợi nhắc sắc màu văn hóa các dân tộc, góp thêm một lát cắt vào bức tranh âm nhạc Việt Nam.

Chương trình Âm nhạc cộng đồng không bó hẹp trong một dòng nhạc hay một chủ đề nhất định mà là nơi âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, các sáng tác về Hà Nội và những giai điệu quốc tế cùng hiện diện trên một sân khấu. Mỗi tiết mục là một màu sắc nhưng đều hướng đến khả năng kết nối người nghe bằng âm thanh và cảm xúc.

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Chương trình thu hút đông đảo du khách và người dân quanh khu vực Hồ Gươm.

Không chỉ thu hút khán giả đến theo dõi từ đầu chương trình, các tiết mục còn hấp dẫn đông đảo người dân đang dạo bước quanh khu vực Hồ Gươm dừng chân thưởng thức, hòa mình vào không gian âm nhạc. Những tràng pháo tay, sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng đã tạo nên bầu không khí gần gũi, cởi mở. Qua đó, Nhà Bát giác dần khẳng định vị trí là điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần.

Khi nghệ thuật được đưa đến không gian công cộng, việc thưởng thức không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen đến nhà hát hay sự chuẩn bị trước của khán giả. Người dân, du khách có thể tiếp cận chương trình ngay trong hành trình dạo phố, từ đó có thêm cơ hội gặp gỡ các loại hình nghệ thuật khác nhau.

Từ tiếng đàn bầu với giai điệu Nga đến những khúc ca về Hà Nội và đất nước, chương trình tối 8/11 cho thấy âm nhạc có thể mở ra những cuộc gặp gỡ vượt qua khác biệt về không gian và văn hóa. Tại Nhà Bát Giác, những cuộc gặp ấy diễn ra ngay giữa đời sống thường nhật của thành phố. Đó là cách một sân khấu cộng đồng tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận nghệ thuật, đồng thời đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân.

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Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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