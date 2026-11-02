Phát động Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026: Điểm hẹn giao lưu văn hóa

Với chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung”, Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026 hứa hẹn trở thành một điểm hẹn nghệ thuật quy mô toàn quốc, tôn vinh giọng hát và khả năng ngôn ngữ của thế hệ trẻ yêu thích âm nhạc. Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ đạo; Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp tổ chức, Công ty cổ phần Âm nhạc và giải trí AMG thực hiện.

Nhịp cầu âm nhạc kết nối hợp tác văn hóa Việt – Trung

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc với chuỗi hoạt động triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”.

Tại Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được công bố nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tháng 4/2026, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai “Kế hoạch thực hiện hợp tác văn hóa - du lịch giai đoạn 2023 - 2027” giữa các cơ quan văn hóa và du lịch hai nước, khuyến khích các tổ chức văn hóa, các đoàn nghệ thuật triển khai giao lưu, hợp tác.

Trên cơ sở góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026, chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung”. Cuộc thi nhằm phát hiện các tài năng ca hát, góp phần thể hiện vẻ đẹp giao thoa văn hóa hai nước, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026, chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung”. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi dành cho các đối tượng là công dân Việt Nam từ 15 - 45 tuổi (theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu), sinh viên, học viên, người đã và đang học tiếng Trung tại các trường, cơ sở đào tạo; Những người yêu thích âm nhạc và văn hóa Trung Quốc, có năng lực ca hát nhất định; thí sinh chưa đủ 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Công dân có quốc tịch Trung Quốc không được dự thi.

Các thí sinh có thể lựa chọn hình thức thi đơn ca hoặc lập nhóm nhạc tối đa 5 thành viên (với tổng số tuổi toàn nhóm không quá 150). Thí sinh dự thi không phải nộp lệ phí.

Thí sinh dự thi sẽ trình bày các ca khúc bằng tiếng Trung phổ thông, gồm những ca khúc đương đại đang được phổ biến, có nội dung và ý nghĩa nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và các chủ đề phù hợp khác; Khuyến khích diễn thi các làn điệu dân ca Trung Quốc.

Các tác phẩm dự thi phải phù hợp với lứa tuổi, thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa tốt đẹp; không sử dụng những ca khúc có nội dung nhạy cảm, đi ngược lại tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thí sinh lựa chọn và trình bày các ca khúc trong danh mục do Ban Tổ chức tuyển chọn, thẩm định, phê duyệt (vòng sơ khảo thí sinh gửi clip hát 1 bài, vòng chung khảo thi sinh sẽ hát 1 bài trực tiếp, vòng chung kết 2 bài trực tiếp).

Thí sinh được vào vòng Chung khảo lựa chọn và trình bày các ca khúc trong danh mục do Ban Tổ chức tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt (Danh mục ca khúc kèm theo). Thí sinh tham dự vòng sơ khảo có thể trình bày các ca khúc tự chọn nhưng được Ban tổ chức thẩm định.

Trong khuôn khổ cuộc thi, tại đêm chung kết sẽ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, trong đó các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn các ca khúc Việt Nam bằng tiếng Việt. Các tác phẩm tham gia chương trình giao lưu được Ban Tổ chức thẩm định, phê duyệt và tổng duyệt trước khi biểu diễn chính thức.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gồm 03 Giải Nhất (Huy chương Vàng) trị giá 50 triệu đồng/giải và 05 Giải Nhì (Huy chương Bạc) trị giá 20 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 07 Giải Chuyên đề trị giá 5 triệu đồng/giải nhằm tôn vinh các cá nhân xuất sắc ở các hạng mục: Phát âm tiếng Trung xuất sắc nhất, Biểu diễn sân khấu xuất sắc nhất, Trình diễn sáng tạo xuất sắc nhất, Thí sinh xuất sắc do Ban Giám khảo bình chọn, danh hiệu “Ngôi Sao Hy Vọng” (Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng thí sinh trẻ triển vọng), cùng 02 giải bình chọn trực tuyến gồm Thí sinh được yêu thích nhất và Thí sinh phong cách, trang phục đẹp nhất.

Mã QR đăng ký cuộc thi.

Cuộc thi chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến trên phạm vi toàn quốc từ ngày 30/10/2026. Thời hạn đóng cổng theo từng khu vực: miền Trung vào ngày 15/11/2026, miền Nam vào ngày 18/11/2026 và miền Bắc vào ngày 20/11/2026.

Không chỉ dừng lại ở một sân chơi thanh nhạc thuần túy, sự kiện được kỳ vọng sẽ phát hiện các nhân tố nghệ thuật triển vọng, tạo không gian thực hành ngôn ngữ sinh động cho học viên, sinh viên tiếng Trung, đồng thời thúc đẩy sự giao thoa văn hóa tích cực giữa thế hệ trẻ hai dân tộc.