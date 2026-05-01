TP.HCM rực rỡ đêm 30/4, người dân nô nức xem pháo hoa

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt khai hỏa, tạo nên những chùm ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Trong 15 phút, dòng người tập trung tại khu vực trung tâm thành phố đều hướng mắt lên cao, ghi lại khoảnh khắc lung linh, cùng hòa chung không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Màn bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn ngắm nhìn từ trung tâm TP.HCM (Quận 1 cũ). Ảnh: Tỷ Huỳnh

Nhiều người dân cho biết, ngắm pháo hoa dịp 30/4 đã trở thành thói quen và là một phần không thể thiếu mỗi năm.

Bà Lưu Thị Bình (73 tuổi, TP.HCM) chia sẻ năm nào bà và bạn bè cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng, hòa mình vào không khí lễ hội. Bà bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của thành phố cũng như những chính sách an sinh ngày càng tốt hơn.

Cách đó không xa, trên nóc tòa nhà Saigon Marina IFC cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Bà Bình cho biết: “Nhớ những ngày đầu sau giải phóng, tôi rất sợ, không dám ra đường. Nhưng qua từng năm, mọi thứ dần thay đổi, tốt đẹp hơn, khiến tôi càng thêm tin tưởng, yêu đất nước, yêu dân tộc và quê hương mình. Thành phố mình ngày càng phát triển, lãnh đạo rất quan tâm đến đời sống người dân, từ xây dựng khu vui chơi, công viên đến chỉnh trang đô thị. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy đó là một hành trình rất đẹp. Đặc biệt khoảng 2-3 năm trở lại đây, TP.HCM phát triển mạnh mẽ, năm nay đã rất tuyệt vời và tôi tin những năm tới sẽ còn tốt hơn nữa.”

Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp bên những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Không khí lễ hội cũng thu hút đông đảo du khách quốc tế. Vợ chồng du khách Anh Sandra Edwards và Ashley Stone, chia sẻ ấn tượng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi tại Việt Nam trong những ngày này. Và đặc biệt là sự thân thiện, ấm áp của người dân Việt Nam.

Nữ du khách Anh Sandra Edwards chia sẻ: “Chúng tôi đã đến TP.HCM vào dịp kỷ niệm 50 năm năm ngoái và thấy không khí rất đặc biệt khi mọi người đổ ra đường. Và năm nay cũng vậy, ấn tượng nhất là những lá cờ xuất hiện khắp nơi, rất đẹp. Không khí hôm nay sôi động, đông đúc nhưng vẫn rất dễ chịu, đáng nhớ.”

Những chùm ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm trung tâm TP.HCM. Ảh: Tỷ Huỳnh

Tương tự ông Ashley Stone cho biết: “Điều khiến chúng tôi thích nhất chính là con người – sự thân thiện, ấm áp khiến chúng tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi cảm nhận được niềm tự hào của người dân khi kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, và rất vui khi được có mặt tại đây”.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc xuất hiện khắp nơi trong những ngày tháng Tư lịch sử khiến nhiều du khách quốc tế rất tượng. Ảnh: Tỷ Huỳnh.

Dịp Lễ 30/4 năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa đồng loạt tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Ba điểm bắn tầm cao đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới (Bình Dương cũ) và quảng trường công viên Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Năm điểm tầm thấp gồm: Địa đạo Củ Chi, Công viên văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Saigon Marina IFC, khu biệt thự Kim Long (Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Nhiều du khách nước ngoài cũng hưởng ứng, chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước cùng với người dân TP.HCM. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hoá nghệ thuật, chương trình bắn pháo hoa đã tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, lan tỏa niềm vui và niềm tự hào cho mỗi người dân trong ngày lễ lớn của dân tộc.