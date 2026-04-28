Trần Ngát: "Nàng công chúa" của làng chèo

VOV.VN - Trong làng Chèo hiện nay, Trần Ngát là gương mặt nghệ sĩ tiềm năng thuộc Đoàn Chèo, Nhà hát Nghệ thuật Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Từ một 'tờ giấy trắng' khi mới bước chân vào trường sân khấu, sau những năm tháng khổ luyện, cô đã khẳng định mình qua hàng loạt vai diễn mẫu mực.
VOV.VN - Nhà hát Chèo Hà Nội vừa cho ra mắt khán giả vở chèo lịch sử đặc sắc với tên gọi "Nặng gánh sơn hà". Đây là một tác phẩm đầy tâm huyết do NSND Trịnh Thuý Mùi làm đạo diễn, quy tụ được những gương mặt hàng đầu của Nhà hát Chèo Hà Nội hiện nay tham gia diễn xuất như NSND Hoài Thu, NSƯT Quốc Phòng...
VOV.VN - Tại lễ bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 diễn ra tối 2/11 tại Bắc Ninh, NSƯT Hoài Anh được vinh danh “Biên đạo múa xuất sắc” với vở Mẫu ngự trời Nam. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình miệt mài gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa nghệ thuật múa trong sân khấu chèo hiện đại của cô.
VOV.VN - Vở chèo “Ký ức dòng Thương” của Nhà hát Chèo Bắc Ninh gây xúc động mạnh tại Liên hoan Nghệ thuật Chèo Toàn quốc 2025, tái hiện hình ảnh con người Hà Bắc kiên cường trong chiến tranh, hòa quyện cùng làn điệu Quan họ, mang đến bản hùng ca đậm tình người và niềm tự hào Kinh Bắc.