Trang nghiêm Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, nhắc nhớ đội hùng binh giữ biển

Thứ Sáu, 13:25, 03/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (3/4), tại đình làng An Hải, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức trang nghiêm, góp phần tri ân hùng binh năm xưa và bồi đắp ý thức gìn giữ chủ quyền biển đảo trong cộng đồng.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là lễ thức dân gian gắn liền với quá trình hình thành và hoạt động của đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa. Nghi lễ được tổ chức thường niên vào tháng 2 âm lịch, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013.

trang nghiem le khao le the linh hoang sa, nhac nho doi hung binh giu bien hinh anh 1
Lễ Chánh tế.

Theo các bậc cao niên, nghi lễ này nhằm tưởng nhớ công lao của các hùng binh Hoàng Sa đã vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, khẳng định chủ quyền, khai thác sản vật. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi, để lại niềm tiếc thương cho quê hương.

trang nghiem le khao le the linh hoang sa, nhac nho doi hung binh giu bien hinh anh 2
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Hải, đặc khu Lý Sơn.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ truyền thống của ngư dân Lý Sơn nhằm tưởng nhớ đội dân binh Hoàng Sa xưa và cầu bình an cho những người ra biển làm nhiệm vụ. Nghi lễ mang ý nghĩa “thế mạng”, tiễn đưa trong tâm linh đối với những chuyến đi đầy hiểm nguy, nhiều người không trở về. Đây không chỉ là tín ngưỡng dân gian mà còn thể hiện lòng tri ân và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua thời gian, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trở thành phong tục đẹp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa của cư dân Lý Sơn.

trang nghiem le khao le the linh hoang sa, nhac nho doi hung binh giu bien hinh anh 3
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, nghi lễ còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí bám biển của ngư dân địa phương. Những năm qua, ngư dân An Hải luôn kiên cường vươn khơi, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong bối cảnh biển đảo giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, việc bảo vệ chủ quyền, phát huy tiềm năng biển đảo là nhiệm vụ của mỗi người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng làng An Hải cho biết, các thế hệ cha ông đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo nên nền tảng tinh thần vững chắc cho con cháu hôm nay tiếp tục gìn giữ. Với người dân Lý Sơn, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm nối tiếp qua nhiều thế hệ. Dù gia đình ông hiện chủ yếu làm nông, không còn trực tiếp bám biển, nhưng theo ông Thanh, ý thức về chủ quyền biển đảo vẫn luôn được người dân địa phương gìn giữ. Nhiều người dân Lý Sơn vẫn vươn khơi ra khu vực Hoàng Sa, Trường Sa để mưu sinh, đồng thời góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

“Năm nay là năm thứ 11 liên tục tổ chức lễ tại đình làng An Hải, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Tôi cũng rất xúc động và luôn nghĩ đến, thương tiếc những bậc cha ông đã đi giữ chủ quyền. Đến ngày hôm nay, con cháu phải ghi nhớ. Ngày hội này gồm có phần lễ khao lề, dâng lễ; sau đó, trai tráng trong làng tổ chức đua thuyền để cầu an”, ông Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ. 

trang nghiem le khao le the linh hoang sa, nhac nho doi hung binh giu bien hinh anh 4
Thuyền tế.

Sau phần lễ là nghi thức thả thuyền tế ra biển. Những con thuyền được đưa ra khơi, gửi gắm ước nguyện cho vong linh lính Hoàng Sa siêu thoát và cầu bình an cho cộng đồng. Những năm gần đây, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân tham gia, mang đậm giá trị nhân văn.

trang nghiem le khao le the linh hoang sa, nhac nho doi hung binh giu bien hinh anh 5
Thả thuyền tế ra biển.

Lễ hội còn gắn với đua thuyền tứ linh truyền thống, thu hút hàng trăm người dân theo dõi. Không chỉ là môn thể thao dân gian, đua thuyền còn mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi. Dù sóng lớn gây khó khăn, năm nay các đội vẫn thi đấu quyết tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng với hơn 20 thành viên mỗi đội. Không khí đường đua sôi nổi, người dân cổ vũ nhiệt tình, tạo nên nét đẹp văn hóa đặc trưng của cư dân Lý Sơn, góp phần gắn kết cộng đồng. Ông Phạm Ngọc Hội, tay đua của đội Thuyền Rồng cho biết, đua thuyền không chỉ là tranh tài mà còn gửi gắm ước nguyện bình an, làm ăn thuận lợi cho bà con.

ông Phạm Ngọc Hội cho biết thêm: "Đưa thuyền sòng phẳng, nhưng sóng lớn quá. Tôi đi đua thuyền cho vui, mình cũng cho về nhất. Chúng tôi đoàn kết, rèn luyện đó, sức cố gắng, thì cũng phải tập bơi miết".

trang nghiem le khao le the linh hoang sa, nhac nho doi hung binh giu bien hinh anh 6
Đưa thuyền Tứ Linh.

Khép lại lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, không chỉ là những nghi thức tưởng niệm hay hoạt động hội truyền thống mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử, nhắc nhớ về một thời cha ông kiên cường vươn khơi giữ biển. Lễ hội góp phần giáo dục thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, ý thức bám biển, gìn giữ nghề truyền thống và nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ những con thuyền ra khơi trong lễ thức đến nhịp chèo rộn ràng trên đường đua, tất cả đều gửi gắm niềm tin, ý chí và khát vọng giữ vững biển trời Tổ quốc.

Long Phi - Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tin liên quan

Kịp thời dựng nhà tạm cho hộ dân gặp hỏa hoạn ở Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Tuy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Công bố mở bến cảng Bến Đình, tăng năng lực cảng biển Quảng Ngãi

