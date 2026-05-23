Tri ân hậu tổ cổ nhạc Nam Bộ qua chương trình “Tơ Đồng Hậu Tổ”

Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày hội Sách & Văn hóa Đêm lần thứ 5, do Đường Sách TP.HCM tổ chức, nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ nhân, tay đờn hoà tấu các bản tài tử kinh điển. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tại buổi giao lưu, các diễn giả đã cùng nhìn lại hành trình hình thành và phát triển của Đờn ca tài tử Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến nay.

Theo các nhà nghiên cứu, Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật được hình thành trên cơ sở giao thoa giữa nhạc lễ dân gian và hát bội, dần phát triển thành hệ thống âm nhạc bác học mang đậm bản sắc văn hóa phương Nam.

Nhiều câu chuyện về các bậc nhạc sư tiền bối như Nguyễn Văn Đoàn (Thầy Ba Đợi), Cao Hoài Sang, Cao Quỳnh Cư… cũng được giới thiệu đến công chúng. Đây là những người đã đặt nền móng, cải biên, định hình nên nghệ thuật Đờn ca tài tử, từ đó làm tiền đề cho sự ra đời của nghệ thuật Cải lương sau này.

Lần đầu tiên, giới mộ điệu được nghe những câu chuyện về ông tổ Đờn ca tài tử, cùng các bài bản cổ được kể và phân tích cấu trúc, kỹ thuật diễn tấu. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đặc biệt, nhạc sư Cao Hoài Sang được nhắc đến như một trong những người có đóng góp lớn cho kho tàng bài bản cổ, với 8/20 tác phẩm còn được lưu truyền đến hôm nay.

Bên cạnh phần trò chuyện, chương trình còn giới thiệu các bài bản tài tử kinh điển như “Lưu Thủy Trường”, “Giang Nam”, đồng thời phân tích cấu trúc, kỹ thuật diễn tấu và hệ thống bài bản cổ của nghệ thuật tài tử Nam Bộ.

Không chỉ nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhạc sĩ và người yêu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, chương trình còn thu hút nhiều du khách quốc tế đến nghe, thưởng thức. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Các diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo tồn di sản trong bối cảnh hiện đại. Theo đó, việc gìn giữ Đờn ca tài tử không chỉ dừng ở lưu trữ tư liệu hay phục dựng bài bản cổ, mà còn cần tạo môi trường truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận và tiếp nối di sản.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần giới thiệu và phục dựng trích đoạn “Lục Vân Tiên” do nhạc sư Cao Hoài Sang biên soạn, qua đó góp phần tái hiện diện mạo sân khấu tài tử đầu thế kỷ XX.

Thông qua chương trình “Tơ Đồng Hậu Tổ – Di sản và Tiếp nối”, ban tổ chức mong muốn khơi mở sự kết nối giữa di sản và đời sống đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống Nam Bộ trong cộng đồng hôm nay.