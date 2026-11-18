70 tác phẩm của 33 nhiếp ảnh gia trưng bày tại triển lãm đã mở ra một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi đời sống, phong tục, lễ hội và nghề truyền thống của các cộng đồng dân tộc được tái hiện qua từng khuôn hình. Các bức ảnh là minh chứng trực quan, sinh động cho chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” mà thành phố Đà Nẵng đang hướng tới, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, lưu giữ những câu chuyện về bản sắc, ký ức và sức sống văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng (cà vạt đỏ) cùng đại biểu xem triển lãm.

Hình ảnh tại triển lãm đã khắc họa rõ nét đời sống, nghi lễ cộng đồng, trò chơi dân gian, nhịp chày giã gạo, đôi tay cần mẫn bên khung dệt thổ cẩm, nghề đan lát…của các dân tộc Cơ Tu, Chăm, Cor, Ca Dong, M’Nông, Mường... Người xem triển lãm như hòa mình vào không gian đại ngàn với âm vang cồng chiêng, điệu múa Tung Tung Da Dá bên mái nhà Gươl và cây nêu ngày hội; vẻ duyên dáng của các thiếu nữ Chăm bên những ngôi tháp cổ Mỹ Sơn.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phát biểu tại triển lãm.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết, giá trị của nhiếp ảnh không chỉ nằm ở việc ghi lại một khoảnh khắc đẹp mà còn ở khả năng nhận ra và truyền tải ý nghĩa văn hóa phía sau mỗi khuôn hình.

Ông Nguyễn Nho Khiêm nói: “Người nghệ sĩ nhiếp ảnh không những cần có đôi mắt tinh tường để nhận ra cái đẹp, mà còn cần một trái tim biết rung động, một sự hiểu biết và thái độ trân trọng đối với văn hóa mà mình đang ghi lại”.

Trao chứng nhận tặng các tác giả có tác phẩm tham gia trưng bày tại triển lãm.

Người xem triển lãm.