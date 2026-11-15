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Nông dân vùng cao Đà Nẵng vượt khó, thoát nghèo

Chủ Nhật, 08:25, 15/11/2026
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VOV.VN - Nhiều nông dân vùng cao Đà Nẵng đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Đà Nẵng.

Trước đây, gia đình chị Hôih Thị Bân, dân tộc Cơ Tu ở xã Tây Giang, vùng cao Đà Nẵng chủ yếu làm nương rẫy, trồng keo, cuộc sống túng thiếu. Chị Bân vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi. Sau khi tham gia các lớp tập huấn, học kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, chị Hôih Thị Bân đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi hàng trăm con heo nái sinh sản, gà, vịt xiêm; trồng cây ăn quả, trồng quế, rau sạch.

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Tổ hợp tác Dệt thổ cẩm thắt lưng ở xã Tây Giang

Vài năm sau, kinh tế gia đình khá lên, chị Hôih Thị Bân thành lập tổ hợp tác Dệt thổ cẩm thắt lưng. Tổ hợp tác đã giải quyết việc làm cho nhiều hộ đồng bào Cơ Tu, góp phần bảo tồn nghề dệt truyền thống ở địa phương. Chị Hôih Thị Bân cho biết, doanh thu hàng năm của gia đình đạt 250 triệu đồng. “Nhờ chương trình vốn vay để phát triển kinh tế, đầu tư làm vườn, đời sống người dân được nâng lên. Tôi đã tạo việc làm cho nhiều hộ dân, phụ nữ nghèo trong thôn. Mong muốn chính quyền địa phương quan tâm giúp người dân tiếp cận vốn vay để cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế”.

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Chị Hốih Thị Bân giới thiệu thắt lưng thổ cẩm Cơ Tu

Chính quyền xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng có chương trình khuyến nông, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất như: chăn nuôi heo đen bản địa, gà thả vườn, nuôi hươu lấy nhung, trồng cây ăn quả đã làm thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Người dân còn được hỗ trợ giống cây trồng, cải tạo vườn tạp.

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Nhờ trồng cây ăn quả, kinh tế gia đình ông Võ Ngọc Hồng ở xã miền núi Sông Kôn khá lên

Ông Võ Ngọc Hồng ở xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng cho biết, được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, gia đình ông đã cải tạo vườn nhà, trồng cây sầu riêng, chôm chôm, nhãn, bưởi da xanh, cam. Đến nay, vườn cây ăn quả của gia đình ông cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Võ Ngọc Hồng còn vận động, hướng dẫn bà con địa phương cách làm ăn:“Trước đây cuộc sống quá khổ, giờ đã ổn định, làm kinh tế vườn và trồng cây ăn quả phát triển hơn trồng keo, cây bắp, thu nhập bếp bênh. Chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí làm hàng rào, hệ thống tưới tiêu. Mong muốn chính quyền quan tâm kết nối hỗ trợ sản phẩm đầu ra. Ngoài vườn cây ăn quả trồng thêm cây quế, chuối lùn và giúp bà đồng bào Cơ Tu cách làm ăn”.

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Vườn cây ăn quả của gia đình ông Võ Ngọc Hồng,  xã miền núi Sông Kôn

Hiện nay, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lan tỏa sâu rộng ở vùng miền núi Đà Nẵng. Mỗi nông dân tiêu biểu không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vươn lên thoát nghèo. Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó nhiều tấm gương là người dân tộc thiểu số.

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Nhiều hộ dân vùng miền núi Đà Nẵng vượt khó làm giàu từ kinh tế vườn, đồi

Ông Đặng Tấn Phương, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong thời gian qua, từ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đã góp phần hình thành nhiều mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng dịa phương. Các mô hình này từng bước phát huy hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập đáng kể cho người dân. Qua đó góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới. Mô hình phát triển cây ăn quả, nuôi bò sinh sản, nuôi dê, nuôi heo đen bản địa rất hiệu quả, từng bước thay đổi được tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ trong cộng đồng của đồng bào”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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