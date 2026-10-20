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Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam – Nhật Bản: “Đối thoại”

Thứ Ba, 15:51, 20/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 8–11/11/2026, triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam – Nhật Bản mang tên “Đối thoại” sẽ diễn ra tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, giới thiệu hơn 30 tác phẩm của các nghệ sĩ hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và nghệ thuật Việt Nam – Nhật Bản.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Kanagawa, triển lãm “Đối thoại” là cuộc hội ngộ nghệ thuật giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản thông qua ngôn ngữ điêu khắc. Hơn 30 tác phẩm được giới thiệu tại sự kiện thể hiện sự đa dạng trong phong cách sáng tác, chất liệu và cách tiếp cận nghệ thuật của các nghệ sĩ hai quốc gia.

Từ đá, gỗ, kim loại đến gốm và nhiều chất liệu khác, mỗi tác phẩm mở ra một câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ hình khối, mang đến những góc nhìn về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Sự đa dạng trong chất liệu và cách thể hiện cũng tạo nên không gian đối thoại giữa những cá tính sáng tạo, đồng thời gợi mở sự tương đồng và khác biệt trong cảm quan nghệ thuật của hai nền văn hóa.

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Không chỉ giới thiệu các tác phẩm điêu khắc, triển lãm còn hướng đến việc tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Triển lãm do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của chính quyền tỉnh Kanagawa.

Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Chính quyền tỉnh Kanagawa, số 1 Nihon-odori, quận Naka, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Với sự góp mặt của các nghệ sĩ hai nước cùng những tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu, “Đối thoại” là dịp để công chúng khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật điêu khắc, đồng thời cảm nhận sự giao thoa văn hóa Việt Nam – Nhật Bản qua ngôn ngữ sáng tạo thị giác.

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Sắc chàm - dấu ấn văn hóa của người Nùng An ở Cao Bằng

VOV.VN - Ở xã Quảng Uyên (Cao Bằng), sắc chàm thấm vào từng sợi vải, nếp nhà và ký ức của người Nùng An. Qua đôi bàn tay người thợ, nghề dệt, nhuộm chàm không chỉ lưu giữ tri thức dân gian mà còn kể câu chuyện về bản sắc văn hóa, về hành trình gìn giữ nghề truyền thống giữa nhịp sống đang đổi thay.

PV/VOV-Tokyo
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