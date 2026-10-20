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Huế trầm mặc qua tiếng đàn nguyệt và giọng hát Mai Chung

Thứ Ba, 12:57, 20/10/2026
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VOV.VN - MV “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh” của Mai Chung được thực hiện từ một câu chuyện có thật, kết hợp âm hưởng ca Huế với những hình ảnh quen thuộc của cố đô như chùa Linh Mụ, Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, sông Ngự Hà và cầu Ngói Thanh Toàn.

Ngày 20/10, nghệ sĩ Mai Chung ra mắt MV “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh”, ca khúc do nhạc sĩ Trúc Đồng sáng tác, phần hình ảnh do đạo diễn Philip Phạm thực hiện. Tác phẩm tiếp tục hành trình của nữ nghệ sĩ trong việc giới thiệu ca Huế và các sáng tác mang âm hưởng xứ Huế đến công chúng.

Theo chia sẻ của ê-kíp, ý tưởng ca khúc được Trúc Đồng nuôi dưỡng trong khoảng ba năm. Sinh năm 1999, nam nhạc sĩ biết đến Mai Chung qua những video biểu diễn, đặc biệt ấn tượng với giọng hát và cách chị chơi đàn nguyệt. Khi muốn viết một tác phẩm mang màu sắc tân nhạc nhưng vẫn giữ hơi thở ca Huế, anh tìm đến nữ nghệ sĩ.

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Mai Chung đưa tiếng đàn nguyệt và âm hưởng ca Huế vào sản phẩm âm nhạc mới.

Thay vì chỉ khai thác những hình ảnh quen thuộc về sông Hương, núi Ngự, Trúc Đồng muốn diễn tả một Huế cổ kính, bảng lảng và nhiều tâm tình. Nỗi buồn trong ca khúc cũng gắn với trải nghiệm của nhạc sĩ khi mất đi một người bạn thân thiết, được anh xem như một người tri âm, tri kỷ.

Khi tiếp nhận tác phẩm, Mai Chung cho biết chị tìm thấy những sắc thái gần với trải nghiệm của chính mình. Những mất mát, chia ly trong cuộc sống giúp nữ nghệ sĩ cảm nhận sâu hơn phần ca từ. Trong quá trình thu âm, Mai Chung và nhạc sĩ có những trao đổi, điều chỉnh nhằm làm rõ hơn chất ca Huế thông qua cách nhả chữ, luyến láy và sắc thái của câu hát.

hue tram mac qua tieng dan nguyet va giong hat mai chung hinh anh 2

Quyết định thực hiện MV đến sau khi ca khúc nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Mai Chung cho biết chị bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ những khán giả trẻ sinh năm 2005, 2007, đồng thời thấy nhiều video du lịch Huế sử dụng giai điệu bài hát làm nhạc nền. Điều này khiến chị muốn đầu tư thêm phần hình ảnh để khán giả không chỉ nghe mà còn có thể cảm nhận Huế qua từng khuôn hình.

Thay vì xây dựng câu chuyện tình yêu theo mô-típ quen thuộc, Mai Chung, Trúc Đồng và đạo diễn Philip Phạm lựa chọn trở lại với cuộc gặp gỡ đã gợi nên cảm hứng ban đầu. Câu chuyện trong MV xoay quanh một người khách đến Huế và bắt gặp hình ảnh Mai Chung chơi đàn nguyệt, cất tiếng hát bên dòng sông. Từ đó, giữa hai nhân vật hình thành một khoảnh khắc đồng cảm qua âm nhạc trước khi mỗi người tiếp tục hành trình riêng.

hue tram mac qua tieng dan nguyet va giong hat mai chung hinh anh 3
Nhạc sĩ Trúc Đồng là tác giả ca khúc “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh”.

Phần hình ảnh của MV được thực hiện tại nhiều địa điểm quen thuộc của Huế như chùa Linh Mụ, khu vực Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, những con thuyền trên sông, dòng Ngự Hà và cầu Ngói Thanh Toàn. Hình ảnh Mai Chung bên cây đàn nguyệt được sử dụng xuyên suốt như một điểm kết nối giữa âm nhạc và cảnh sắc cố đô.

Trước “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh”, Mai Chung từng thực hiện nhiều sản phẩm liên quan đến ca Huế, dân ca Huế và các ca khúc viết về Huế, trong đó có “Vè Mẹ Suốt”, “Huế buồn chiều mưa”, “Cố kinh”, “Tình quê” cùng một số sản phẩm khai thác chầu văn Huế.

 

Nữ nghệ sĩ cho rằng việc khán giả trẻ quan tâm đến những sản phẩm mang chất liệu truyền thống là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, theo chị, một MV chỉ có thể mở thêm một cách tiếp cận, còn việc gìn giữ và lan tỏa ca Huế vẫn cần một hành trình lâu dài. Với sản phẩm mới, Mai Chung mong âm nhạc truyền thống có thể đến gần hơn với người nghe thông qua những hình thức thể hiện phù hợp với đời sống đương đại.

Thiếu Anh/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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